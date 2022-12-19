В России собрались ввести ответственность за принудительный сбор биометрии

Володин анонсировал работу над введением ответственности за принудительный сбор биометрии

Биометрия принадлежит человеку, и без согласия, как это делают сегодня различные коммерческие организации, ее нельзя собирать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в своем Telegram-канале рассказал о бесконтрольном сборе биометрических данных российских граждан различными коммерческими организациями. По его словам, потом эти данные утекают в Сеть и используются злоумышленниками, что спикер Госдумы назвал недопустимым.

Он отметил, что законопроект о биометрии, который претерпел значительные изменения к настоящему времени, вызвал широкий резонанс. В частности, из проекта исключены все неопределенности и двойные толкования, а также установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, планируется запретить хранение геномной информации, ограничить перечень биометрических данных – только лицо и голос.

Также собираются запретить принуждение к сдаче биометрических данных, чтобы гражданину, не пожелавшему предоставлять биометрию, не могли отказать в коммерческих или государственных услугах. Законопроект, сообщил Володин, предлагает прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. В частности, предполагается, что такие действия могут совершать родители за своих детей. Помимо этого, без согласия родителей будет введен запрет на использование биометрических данных детей.

Кроме того, законопроект введет возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе, а контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

Использование и хранение биометрии, согласно проекту закона, допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

Володин сообщил, что законопроект направлен на обеспечение государственной защиты биометрических данных граждан и остановку их распространения коммерческими организациями.

Следующим шагом, по его словам, станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.

С новыми положениями законопроекта вы сможете ознакомиться после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, добавил спикер нижней палаты российского парламента.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в проект федерального закона о единой биометрической системе (ГИС ЕБС) внесены поправки, которые предусматривают прямой запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии и ответственность за его нарушение.