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Главы южных регионов призвали ввести госконтроль экспорта зерна
Главы Кубани, Ростовской области и Ставрополья Кондратьев, Голубев и Владимиров предложили госконтроль экспорта зерна
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести государственный контроль за экспортом ключевых товаров агарного сектора.
Губернатор Кубани в своем Telegram-канале сообщил, что выступил с коллегами-губернаторами с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК. В обращении глав трех российских регионов подчеркивается, что необходимость введения контроля со стороны правительства РФ за экспортом ключевых товаров аграрного сектора, а также усиление законодательного регулирования в отрасли не вызывает сомнений.
Губернатор Кубани в интервью Андрею Кондрашову, автору документального фильма «Зерно», который выйдет в воскресенье на канале «Россия-1», отметил, что трейдеры скупают пшеницу по той цене, по которой они считают нужным ее купить, передает РИА «Новости».
Кондратьев выразил уверенность, что стратегическое сырье должно быть подконтрольно государству, так как иностранным компаниям, которые стоят за трейдерами, выгодно вывезти российскую пшеницу в теневом сегменте рынка для продажи в Азию и Африку.
В свою очередь Владимиров отметил в интервью Кондрашову, что в Ставропольском крае 70% урожая торгуется иностранными компаниями. И этом при том, что Ставрополье формирует около 15% зернового экспорта России. При этом он подчеркнул, что иностранные компании не инвестируют в развитие агропромышленного комплекса РФ. Глава региона назвал сложившуюся ситуацию выкачиванием денег из сельского хозяйства России.
Глава Ростовской области выразил уверенность в интервью Кондрашову, что государство должно регулировать работу, в том числе, иностранных резидентов на территории Российской Федерации. Голубев призвал создать условия, при которых российские экспортеры зерна будут застрахованы.
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин отметил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков на мировой рынок зерна, растительных масел и удобрений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю.
Минобороны: Ракетный удар сорвал переброску иностранного оружия на Украине
Российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, чтобы сорвать доставку иностранного оружия и боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
Удар в пятницу нанесли по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, цель была достигнута, все назначенные объекты поражены.
В результате удара была сорвана доставка поставляемого Украине оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, и остановлены оборонные предприятия Украины.
В пятницу Минобороны сообщало, что в результате поражения подразделений ВСУ на четырех направлениях были уничтожены свыше 160 украинских военных.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины
Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно
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Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.
«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.
«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.
«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.
«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.
«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.
Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.
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СМИ: Польша выбрала дату захвата Западной Украины
NDP: Глава правящей партии Качиньский разработал план по возвращению «исторических земель» Польши
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Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, Варшава уже политически и финансово контролирует киевское правительство, пишет обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью – политически и финансово – контролирует киевское правительство», – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Крамер считает, что теперь нужно подговтить поляков к боевым действиям, уже созданы различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.
Как уточнила колумнист, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев – 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», – предположила автор статьи.
После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует колумнист. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, заключила Крамер.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что план Польши по возврату Львова получил новое подтверждение.
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В Крыму позицию США по полуострову назвали «объявлением войны»
Постпред Крыма Мурадов назвал позицию США относительно полуострова «объявлением войны»
Заявление США по крымскому полуострову является «объявлением войны», которую американцы поручают вести чужими «кровавыми нацистскими руками», заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
По его словам, без прямого напоминания Вашингтону о российской «дубине» ядерного сдерживания, которая поднимается «над тупой головой вашингтонских безумцев», дело не обойдется, передает РИА «Новости»
Также Мурадов добавил, что в Штатах стоит помнить призыв знатока России Бисмарка не трогать русских.
«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», – резюмировал постпред.
Ранее стало известно, что полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории.
Шольц указал на возможность восстановить отношения с Россией
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Европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В долгосрочной перспективе, когда конфликт будет исчерпан, возобновление отношения с Москвой станет возможным «в какой-то момент», заявил Шольц, передает ТАСС.
Он добавил, что этот момент еще не настал.
В интервью изданию Suddeutsche Zeitung канцлер указал, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
Он заявил, что Россия должна завершить спецоперацию на Украине, и указал, что время для переговоров Москвы и Киева «давно пришло».
Ранее Шольц объявлял, что перед переговорами с Москвой о контроле над вооружениями нужно прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
В Кремле заявляли, что «об этом не может быть и речи».
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушная тревога также звучала по всей территории Украины.
МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
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Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Второй полк ракет «Авангард» принят на боевое дежурство под Оренбургом
Минобороны: На боевое дежурство в Оренбургской дивизии заступил второй полк ракет «Авангард» с гиперзвуковыми блоками
Второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». В Минобороны отметили, что ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск, передает РИА «Новости».
Министерство обороны показало видео загрузки новейшей МБР в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата.
В ноябре Минобороны сообщало, что РВСН приступили к перевооружению полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами. В декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками полностью перевооружен.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения также распространяются на подконтрольные Киеву части Запорожской и Донецкой областей. Согласно данным тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Ранее воздушная тревога была объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Москвичам пообещали сугробы образца 1941 года
Снежные сугробы в столице к 19 декабря могут вырасти до рекордных размеров 1941 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На северо-восток с юго-запада Европы движется циклон, который несет обильные осадки, в ближайшие часы в городе выпадет снег, и снегопад продолжится в воскресенье, сообщил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».
За эти два дня прирост снега может составить более 10 сантиметров, на данный момент высота снежного покрова – 22 сантиметра. 19 декабря 1941 года высота снега составляла 34 сантиметра. Вероятно, что рекорд этого дня может быть побит, указал ученый.
Он отметил, что во время битвы под Москвой зима была очень снежной.
Вильфанд пояснил, что погода ухудшится, ветер станет сильнее, возможны снежные заносы и метель. При этом из-за высокой влажности воздуха минус 4 и минус 6 градусов будут казаться как минус 10 и минус 13.
Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».
По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».
Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
В Молдавии решили переименовать госязык в конституции в румынский
Спикер парламента Молдавии заявил о поиске возможности переименовании госязыка в конституции в румынский
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Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в конституции страны к весне следующего года, заявил в эфире общественного телеканала «Молдова-1» Игорь Гросу.
По словам Гросу, румынский язык заменит молдавский язык в законодательстве, в Конституции уже к весне 2023 года, до конца года сделать это не получится. «Такое событие должно происходить в историческом значимом контексте», – приводит слова молдавского спикера РИА «Новости».
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский, но в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык.
По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии «Действие и солидарность».
Ранее в Молдавии призвали перевести русские школы на румынский язык.
В СПЧ осудили слова немецкого посла о российской спецоперации
Правозащитник Брод: Посол ФРГ нарушил основы дипломатического этикета
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Посол не должен осуществлять вмешательство в политику государства, в котором он находится. А политические высказывания дипломата в храме вообще немыслимы. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр во время рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине.
«После начала СВО мы видим недружественную политику ФРГ в отношении России и усиленную поддержку Украины в политическом, финансовом и военном планах. Мы знаем много фактов дискриминации русских в Германии. Вместе с тем, были и антифашистское заявления, выступления отдельных чиновников, которые не хотели мириться с волной русофобии в ФРГ», – рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.
«Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России, на мой взгляд, нарушил нормы профессионального этикета. Находясь в стране, он должен быть политически нейтральным и не осуществлять вмешательства в политику государства», – отметил собеседник.
«Я считаю, что господин фон Гайр проявил политическую ангажированность и тенденциозность, поскольку стал давать оценку нашей спецоперации, кроме того, необъективную, без понимания ее причин и сути. Мы неоднократно говорили о том, что после государственного переворота в Киеве Германия закрывала глаза на обстрелы Донбасса, пытки в отношении его жителей, несоблюдение Минских соглашений. По моему мнению, невмешательство ФРГ во многом развязало руки украинской власти и привело к эскалации конфликта», – возмутился он.
«Особенно неприятно, что этот демарш произошел в храме, на рождественском концерте. Такое действие является еще и проявлением неуважения к чувствам верующих», – подчеркнул Брод.
«Очевидно, что МИД Германии должен сделать выводы и принять соответствующие меры в отношении своего дипломата. А МИД России, в свою очередь, я думаю, выскажет критическую позицию в отношении этого недружественного шага», – полагает правозащитник.
«Российская ассоциация защиты религиозной свободы, членом которой я являюсь, уже опубликовала несколько критических отзывов в отношении немецкого дипломата. Я надеюсь, что подобные досадные инциденты не будут иметь своего продолжения», – заключил Брод.
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. Об этом стало известно из стенограммы выступления дипломата, опубликованной на сайте представительства Германии в России.
В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания. Соответствующее заявление на сайте организации опубликовано от имени председателя ассоциации Сергея Мельникова.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях. При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
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