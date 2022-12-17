Главы южных регионов призвали ввести госконтроль экспорта зерна

Главы Кубани, Ростовской области и Ставрополья Кондратьев, Голубев и Владимиров предложили госконтроль экспорта зерна

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести государственный контроль за экспортом ключевых товаров агарного сектора.

Губернатор Кубани в своем Telegram-канале сообщил, что выступил с коллегами-губернаторами с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК. В обращении глав трех российских регионов подчеркивается, что необходимость введения контроля со стороны правительства РФ за экспортом ключевых товаров аграрного сектора, а также усиление законодательного регулирования в отрасли не вызывает сомнений.

Губернатор Кубани в интервью Андрею Кондрашову, автору документального фильма «Зерно», который выйдет в воскресенье на канале «Россия-1», отметил, что трейдеры скупают пшеницу по той цене, по которой они считают нужным ее купить, передает РИА «Новости».

Кондратьев выразил уверенность, что стратегическое сырье должно быть подконтрольно государству, так как иностранным компаниям, которые стоят за трейдерами, выгодно вывезти российскую пшеницу в теневом сегменте рынка для продажи в Азию и Африку.

В свою очередь Владимиров отметил в интервью Кондрашову, что в Ставропольском крае 70% урожая торгуется иностранными компаниями. И этом при том, что Ставрополье формирует около 15% зернового экспорта России. При этом он подчеркнул, что иностранные компании не инвестируют в развитие агропромышленного комплекса РФ. Глава региона назвал сложившуюся ситуацию выкачиванием денег из сельского хозяйства России.

Глава Ростовской области выразил уверенность в интервью Кондрашову, что государство должно регулировать работу, в том числе, иностранных резидентов на территории Российской Федерации. Голубев призвал создать условия, при которых российские экспортеры зерна будут застрахованы.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин отметил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков на мировой рынок зерна, растительных масел и удобрений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю.