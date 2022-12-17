Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

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17 декабря, суббота | Последнее обновление — 08:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заслушал предложения военачальников по военной операции
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Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть.
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За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи.
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То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно.
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
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Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
В субботу ночью тревога также звучала в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили, передает РИА «Новости».
Накануне воздушная тревога объявлялась по всей Украине.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.
В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также не исключил проблем с электричеством в городе.
По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.
CNN: FIFA отказала Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) отказалась показывать перед началом финального матча Чемпионата мира в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
Просьба о демонстрации обращения Зеленского поступила из офиса президента Украины. По данным источника СМИ, отказ там восприняли с удивлением, передает телеканал «Звезда».
В офисе Зеленского заявили, что думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».
Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря в 18.00 мск, сыграют сборные Аргентины и Франции.
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и США болельщика на трибуне попросили убрать флаг Украины, который тот развернул.
В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
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МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.
«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).
«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.
«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.
«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.
«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.
Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
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Стало известно о расправе ВСУ над двумя мирными жителями в Артемовске
Военнослужащий вооруженных сил Украины убил двух мирных жителей Артемовска (украинское название – Бахмут), инцидент произошел еще в ноябре, сообщил источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в конце прошлого месяца в Артемовске, убийство сняли на видео, его отправил собеседнику РИА «Новости» один из успевших эвакуироваться из города жителей.
В описании видео говорится, что конфликт случился из-за того, что местные жители решили не предоставлять бойцам ВСУ жилье.
Также там уточняется, что эти военные представлялись как военнослужащие 93-й бригады ВСУ. В тексте указывается, что убийство гражданских лиц, по всей видимости, произошло в качестве мести.
Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Медведев назвал законные военные цели
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Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.
По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.
В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.
Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.
Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.
В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
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Путин заслушал предложения военачальников по военной операции
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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На линии Сватово-Кременная в ЛНР уничтожены несколько бронемашин ВСУ
Группа бойцов Центрального военного округа ВС России «Отважные» уничтожили несколько единиц техники ВСУ на линии фронта у городов Сватово и Кременная в ЛНР, рассказал один из военнослужащих.
Украинские военные в последнее время пытаются не скапливать больших сил в одном месте, поскольку знают, что за ними идет наблюдение и по скоплениям могут быть нанесены удары, сказал собеседник РИА «Новости».
В пятницу были подбиты БМП и внедорожник, добавил он. Боец пояснил, что огонь артиллерии наводили при помощи беспилотного летательного аппарата. Уничтожение техники сняли с помощью оперативного контроля.
Ранее в ЛНР на линии Сватово-Кременная в ЛНР бойцы «Отважных» отразили несколько наступлений ВСУ с помощью боевых машин поддержки «Терминатор».
По всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине
Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Тимошенко в своем Telegram-канале призвал украинских граждан отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.
Он уточнил, что такие меры вводятся «в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины».
Кроме того, в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как дефицит электричества изменил Украину.
Хорватские депутаты запретили в стране подготовку украинских военных
Хорватский парламент наложил запрет на подготовку военнослужащих Украины на территории Хорватии, сообщают информационные агентства.
Предложение о подготовке бойцов ВСУ поддержали 97 из 151 членов парламента, это на четыре меньше, чем необходимо для принятия решения, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что 10 депутатов высказались против, остальные воздержались или не присутствовали в момент голосования.
В ноябре в ряде стран начала работу тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии.
В Молдавии остановили вещание шести телеканалов за поддержку России
В Молдавии остановили вещание шести каналов из-за «некорректного» освещения событий на Украине
В Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, сообщили в правительстве страны.
Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства, передает ТАСС.
Оно принято из-за «отсутствия достоверной информации» о событиях в Молдавии и из-за «войны на Украине».
Орган приостановил вещание каналов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».
Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя» (признан иноагентом в России).
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в пятницу, 16 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.
Памятник Пушкину демонтировали в Днепропетровске
Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтирован в Днепропетровске
Памятник классику русской литературы Александру Пушкину был демонтирован в Днепропетровске на Украине, сообщили местные СМИ.
Местное издание «Днепр оперативный» сообщило, что в Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, передает РИА «Новости».
Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
Ранее в Одесской области в городе Ананьев убрали бюст русского поэта Александра Пушкина. До этого в ноябре в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе.
«Укрэнерго» заявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии
На Украине произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации.
Потеря более половины потребления объединенной энергетической системы означает режим системной аварии, передает РИА «Новости».
Напомним, утром в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева начались проблемы с водоснабжением.
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