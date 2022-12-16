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Белый дом: Время для переговоров по Украине еще не пришло
В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине не пришло
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Время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
Салливан отметил, что работа США в том, чтобы обеспечить Украине наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. По его словам, этот момент еще не настал, передает ТАСС.
Он также добавил, что администрация Джо Байдена запросила у Конгресса «существенный объем дополнительных ресурсов, чтобы продолжать обеспечивать возможность Украине воевать».
«Мы уверены, что получим мощную поддержку в этом вопросе со стороны обеих партий», – подчеркнул Салливан.
Ранее сообщалось, что администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России
Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах.
Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС.
В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации.
Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.
Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы.
Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении.
Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.
Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.
Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
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Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.
В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.
В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.
В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также не исключил проблем с электричеством в городе.
По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.
Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
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МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.
«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).
«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.
«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.
«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.
«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.
Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
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США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
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Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.
«Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».
Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» в создании опасности для миротворцев ООН в Африке
Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» во вмешательстве в миротворческие операции в Африке и создании угрозы для сотрудников ООН
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
На пресс-конференции по итогам саммита США – Африка Блинкен заявил, что его ведомство расследовало действия ЧВК «Вагнер» в ЦАР. Он заявил, что «задокументирована эксплуатация ресурсов, которой занимается» ЧВК. По его словам, «вагнеровцы» якобы вмешиваются в миротворческие операции ООН. Как заявил Блинкен, есть «длинный перечень» их «плохих поступков». Глава Госдепа отметил, что на полях саммита ЧВК не раз «упоминалась в разговорах», передает РИА «Новости».
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил, что в ЧВК работают граждане различных стран, национальностей и вероисповеданий. О ситуации в ЦАР он предложил почитать в отчетах «об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР».
Стало известно о расправе ВСУ над двумя мирными жителями в Артемовске
Военнослужащий вооруженных сил Украины убил двух мирных жителей Артемовска (украинское название – Бахмут), инцидент произошел еще в ноябре, сообщил источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в конце прошлого месяца в Артемовске, убийство сняли на видео, его отправил собеседнику РИА «Новости» один из успевших эвакуироваться из города жителей.
В описании видео говорится, что конфликт случился из-за того, что местные жители решили не предоставлять бойцам ВСУ жилье.
Также там уточняется, что эти военные представлялись как военнослужащие 93-й бригады ВСУ. В тексте указывается, что убийство гражданских лиц, по всей видимости, произошло в качестве мести.
Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Медведев назвал законные военные цели
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Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.
По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.
В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.
Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.
Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.
В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
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Захарова обвинила США в желании уничтожить Россию и «захватить все на свете»
Захарова заявила о желании США уничтожить Россию, захватить всю нефть и «завладеть вселенной»
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Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США исключить Россию из СБ ООН, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Вашингтон хотел бы уничтожить Россию, но не может.
По словам Захаровой, США хотят уничтожить Россию, захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду «и вообще все на свете», а также «завладеть вселенной». Как заявила Захарова в Telegram, «если бы существовал способ» совершить все перечисленное, США «к этому немедленно преступили бы». Однако, как отметила официальный представитель МИДа, «такого способа нет, слава Богу».
Напомним, в Конгресс США внесен проект резолюции с призывом к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Жан-Пьер сказала, что США немедленно приступили бы к этому, если бы существовал способ исключить Россию из Совбеза. Однако Белый дом не видит способа изменить правила ООН таким образом. Россия указывала, что для ее исключения из Совбеза ООН придется распустить организацию.
Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.