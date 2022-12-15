Путин: Экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть

Россия переориентирует поставки российских энергоресурсов в дружественные страны, экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент отметил, что важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, в том числе наращивание экспорта природного газа.

«Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году – до 88 млрд кубометров. Фактически это более 60% поставок газа на запад в прошлом году. В свою очередь, новые СПГ-проекты на Ямале позволят к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа на 70 млрд кубометров, что также поможет расширить географию экспорта», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что планы Запада смять экономику России не оправдались.