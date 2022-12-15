Путин заявил о новых решениях в экономике на 2023 год Путин: Спад ВВП России в 2022 году составит примерно 2,5% Путин заявил о беспрецедентной санкционной агрессии против России Путин: Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику 15 декабря 2022, 15:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, заявил президент России Владимир Путин. «Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию», – заявил Путин. По его словам, этот расчет не оправдался. «Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Благодаря совместной работе Правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию», – сказал президент России. Путин добавил, что по итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5 процента. «Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет еще поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала», – заявил российский лидер. Напомним, по итогам девяти месяцев 2022 года Россия поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира, сместив Индию. Путин сделал прививку от гриппа Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа 14 декабря 2022, 16:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что вакцинировался от гриппа. «Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать», – обратился Путин к главе Роспотребнадзора Анне Поповой после ее доклада о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране. «Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», – передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что много сотрудников Кремля заболели гриппом, но все принимают меры предосторожности. Путин открыл новые участки трассы Москва – Казань – Екатеринбург 13 декабря 2022, 15:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Участки трассы входят в состав транспортного коридора «Запад – Восток». В Свердловской области открыто два участка дороги, во Владимирской – один, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участие в церемонии также принимали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Глава государства обратился с приветственым словом и поздравил дорожных строителей. На начало движения колонн автомобилей по трассе Путин ответил жестом «класс», подняв вверх большие пальцы рук, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что в России в этом году проложили рекордные 165 млн кв. метров асфальта. Новости СМИ2 Путин наградил остановившую вооруженное нападение на детсад воспитательницу 12 декабря 2022, 18:53 Текст: Алексей Дегтярев

Инструктор по физической культуре Наталья Стус, остановившая устроившую стрельбу в детском саду в Красноярске, награждена медалью «За отвагу» по указу президента России Владимира Путина. Наталья Стус награждена за «отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил медалями «За отвагу» воспитателей этого детсада Евгению Толстую и Ирину Шабанову. В марте 2022 года 19-летняя девушка с ружьем пришла в детский сад в Красноярске, воспитательницы попытались забрать у нее оружие, в это время произошел выстрел в стену. Девушку задержали сотрудницы учреждения. Никто не пострадал. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Наталью Стус и Ирину Шабанову ценными подарками наградил глава региона Александр Усс, он же представил их к государственным наградам. Путин открыл новый участок трассы М-4 в Воронежской области Воронежский губернатор Гусев рассказал об опережающих темпах строительства дорог Путину 13 декабря 2022, 17:55 Текст: Алексей Дегтярев

Участок трассы М-4 «Дон» в Воронежской области сдан в эксплуатацию с опережением графика почти на год, сообщил глава региона Александр Гусев в ходе видео-конференц-связи с президентом Владимиром Путиным. Досрочная сдача объекта в экспуатацию важна, так как к летнему сезону 2023 года водители не будут испытывать трудностей, которые возникали раньше, доложил Гусев президенту, передает ТАСС. На данный момент работа завершается на 777-м километре дороги, на всем протяжении магистраль скоростная, безопасная и комфортная, добавил губернатор. Мастер 29-го участка компании «Трансстроймеханизация» Андрей Данцев указал, что строительство велось на хорошем уровне, для него возвели отдельный вахтовый городок. Строителей обеспечивали трехразовым горячим питанием, средняя заработная плата составляла порядка 100 тыс. рублей у мастеров и порядка 75 тыс. рублей у дорожных рабочих. Президент Владимир Путин во вторник открыл по видеосвязи движение на участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Он одобрил идею назвать трассу М-12 «Восток». Новости СМИ2 В Госдуме назвали предполагаемую дату послания Путина Федеральному собранию Источник в Госдуме: Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря 13 декабря 2022, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря, сообщил источник в Госдуме. Как сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможных датах послания президента Федеральному собранию, «прошла информация про 27 декабря». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оглашение послания президента Федеральному собранию и проведение прямой линии с россиянами будут зависеть от графика главы государства Владимира Путина. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних 12 декабря 2022, 19:53 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. «Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной заработной платы», – сообщается на сайте Кремля. Кроме того, глава государства потребовал «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Новости СМИ2 Путин поддержал идею назвать трассу М-12 «Восток» 13 декабря 2022, 15:52 Текст: Ольга Иванова

На церемонии открытия движения на новых участках дорог президент России Владимир Путин положительно оценил предложение назвать трассу М-12 (Москва – Тюмень) «Восток», а транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока – «Россия». Предложение выдвинул вице-премьер Марат Хуснуллин, он пояснил, что эти варианты стали победителями во время голосования, сообщает ТАСС. «Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса – «Россия», а вот этот участок – «Восток», – согласился Путин. Кроме того, Хуснуллин рассказал президенту, что к 9 сентября 2023 года планируется открытие 400 километров трассы до нижегородского Арзамаса, а к 20 декабря – до Казани. Он предложил зафиксировать эти даты как сроки завершения строительства соответствующих участков дороги. Ранее Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Путин: Главным оружием России против дезинформации и лжи будут служить знания 13 декабря 2022, 20:44 Текст: Ольга Иванова

Россия никому не позволит очернить своих героев, которые выполняют долг, сражаясь за Родину. А главным оружием России против дезинформации и лжи будут служить твердые знания, правда и любовь к России, заявил в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание» президент Владимир Путин. В своем обращении Путин поздравил общество «Знание» с 75-летием и поблагодарил за большую, плодотворную работу, которую проводит общество. «Созданная в 1947 году, в трудный послевоенный период, эта научная и просветительская организация сплотила выдающихся ученых, педагогов, деятелей культуры. Их талант, опыт, мощная созидательная сила были нацелены на решение масштабных задач восстановления страны, на обеспечение широкого, по-настоящему массового образования, освоения научных знаний как фундамента социально-экономического развития», – приводит слова главы государства сайт Кремля. Президент отметил, что после победы в Великой Отечественной войне наши ученые, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах. «Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний», – сказал президент. Он подчеркнул, что в этой связи на российском обществе «Знание» лежит немалая ответственность: «За последние полтора года его деятельность уже качественно преобразилась, выходит на принципиально иной, более высокий уровень. Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодежью, растет востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой общества «Знание» уже стал своего рода знаком качества». Президент отметил, что реализуются и новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, «Лига знаний», «Лига лекторов». «Кстати, лекторов в обществе «Знание» уже более девяти тысяч. В их числе – наши видные ученые и руководители ведущих компаний, известные артисты и спортсмены, те, кто добился высот на своем поприще и может рассказать о своем пути к успеху. Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества «Знание»: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», – подчеркнул глава государства. «Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти, включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», – заявил Путин. Новости СМИ2 Путин заявил о продолжении работы над строительством дорожных развязок в Подмосковье 13 декабря 2022, 18:20 Текст: Ольга Иванова

Строительство дорог в Московской области продолжится, заявил президент России Владимир Путин, когда в режиме видео-конференц-связи принял доклад о завершении работы по третьему выезду из города Мытищи. «Здорово. Будем продолжать эту работу. В Московской области есть чем заняться», – цитирует его ТАСС. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, город Мытищи получил новое дыхание благодаря транспортной развязке на пересечении федеральной дороги М-8 «Холмогоры» с городской улично-дорожной сетью. Президент Владимир Путин во вторник открыл по видеосвязи движение на участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Он одобрил идею назвать трассу М-12 «Восток». Также глава государства принял в эксплуатацию участок трассы М-4 в Воронежской области. Путин призвал продолжать вакцинацию от коронавируса и гриппа 14 декабря 2022, 16:59 Текст: Ольга Иванова

Необходимо продолжать вакцинацию от гриппа и коронавируса, чтобы граждане были защищены от этих инфекций, заявил на совещании с правительством президент России Владимир Путин. «У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», – сказал он, выслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о ситуации с заболеваемостью гриппом и коронавирусом, сообщает ТАСС. Путин обратил внимание на слова Мурашко о том, что «основная масса иммунизации (от гриппа) закончилась». «Все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать», – сказал президент. Ранее на этом же совещании с правительством России Путин заявил, что в России заболеваемость ОРВИ растет почти на 35% в неделю. Новости СМИ2 Путин назначил главой движения детей и молодежи замглавы Минобрнауки Гурова 13 декабря 2022, 16:56 Текст: Алексей Дегтярев

Председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи назначен Григорий Гуров, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона «О российском движении детей и молодежи» постановляю: назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания – 13 декабря. Гуров трудится в должности заместителя министра науки и образования России с 2021 года. До этого он работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) и аппарате полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. В сентябре глава государства отмечал, что в Общероссийское движение детей и молодежи нужно привлекать профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности. Путин заявил о резком росте заболеваемости ОРВИ в России Путин: Заболеваемость ОРВИ растет на 35% в неделю 14 декабря 2022, 16:11 Текст: Елизавета Шишкова

В России заболеваемость ОРВИ растет почти на 35% в неделю, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства предложил на совещании обсудить вопросы, представляющие особый интерес для здавоохранения. Он отметил, что каждую неделю показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом растут чуть ли не на 30–35% в неделю, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову рассказать о текущей эпидобстановке. Она подтвердила, что эпидемиологическая ситуация в стране напряженная. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Новости СМИ2 Путин поручил популяризировать героев российской истории и фольклора 13 декабря 2022, 12:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. В частности, президент поручил рассмотреть возможность использования изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной продукции и товаров народного потребления, говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил Минобрнауки разработать и внедрить в вузах модуль по истории религии России. Совместно с ведомством над этим вопросом должны работать Межведомственная комиссия по историческому просвещению, ассоциация «Российское историческое общество» и заинтересованные федеральные органы. Доклад президенту должен быть представлен 15 марта 2023 года. Вместе с тем в планы научных работ должны быть включены исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и последствиях этого. Соответствующая тема должна быть включена в планы тех вузов, которые осуществляют научные исследования за счет средств федерального бюджета. Доклад президенту должен быть поставлен до 1 февраля 2023 года. Кремль опроверг послание Путина парламенту 27 декабря Песков: Послание Путина парламенту не планируется на 27 декабря 13 декабря 2022, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина парламенту якобы запланировано на 27 декабря. «Нет, это неправильное сообщение», – цитирует ТАСС Пескова. Также, по его словам, президент Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет с 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Ранее источник в Госдуме сообщил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Новости СМИ2 В Госдуме призвали продолжать цифровизацию надзорной деятельности правительства Депутат: Цифровизация снимает избыточную административную нагрузку с деловых людей 15 декабря 2022, 01:49

Фото: Ведомости/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«На сегодня у нас почти 100% услуг, необходимых предпринимателям, предоставляются в электронном виде. Собственники бизнеса, менеджеры уже давно поняли, что эти сервисы надежны и удобны. Россия входит в мировые лидеры в этой сфере», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя итоги совещания у президента, посвященного реформе контрольно-надзорной деятельности правительства. «Продолжение цифровизации необходимо. Как раз в рамках этой политики на совещании и была поддержана идея вице-премьера Дмитрия Григоренко перевести в будущем году в электронный вид все востребованные бизнесом разрешения и лицензии», – говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Основной же темой совещания стала реформа контрольной и надзорной деятельности – то, что называется «регуляторной гильотиной», указал депутат. «Регуляторной гильотиной» называют пересмотр и отмену избыточных требований, мешающих развитию бизнеса. «В последние годы одним из главных направлений работы правительства было как раз сокращение избыточных правовых актов. Цель – снимать избыточную административную нагрузку с деловых людей», – отметил Кирьянов. По словам депутата, в подавляющем большинстве федеральных органов власти прижился так называемый «риск-ориентированный подход». Он подразумевает: интенсивность контроля за бизнесом должна зависеть от того, велик ли потенциальный риск из-за несоблюдения фирмой тех или иных требований – например, экологических норм. Если раньше часто требовался выезд сотрудников надзорных органов на место – зачастую с проверкой и последующими штрафами, то сейчас в основном ограничиваются профилактическими мерами, заметил Кирьянов. Еще одним вопросом в повестке совещания стал запуск Социального фонда РФ, создаваемого за счет слияния Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования, сказал Кирьянов. «Новый фонд заработает с 1 января. Его создание мы поддержали в Госдуме полгода назад, поскольку такая реформа позволит лучше администрировать сбор взносов. Кроме того, слияние двух фондов даст больший охват в части социального страхования и облегчит жизнь как работодателям, так и застрахованным – рядовым россиянам», – подытожил собеседник. В среду президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное реформе контрольно-надзорной деятельности. Как отметил на совещании вице-премьер Дмитрий Григоренко, реформа позволила сократить вдвое сроки получения лицензий и разрешений для бизнеса. Путин поддержал предложение правительства в следующем году заняться переводом в электронный вид всех видов актуальных разрешений и лицензий для бизнеса. Об эффекте от создания Социального фонда РФ на совещании рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Объединение двух фондов, по словам Котякова, было необходимо для решения трех ключевых задач: повышение качества обслуживания граждан, в том числе путем упрощения доступа к госуслугам, расширение охвата граждан обязательным социальным страхованием и, наконец, снижение административной нагрузки для работодателей. По словам Котякова, благодаря объединению фондов высвободились административные здания, в которых теперь открываются центры общения для пожилых граждан, – они уже действуют в 11 субъектах. В ближайшее время планируется открыть еще 26 таких центров. «Работа данных центров организована в партнерстве с ветеранскими организациями и с союзами пенсионеров», – указал глава ведомства.