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Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
В Совфеде оценили желание Конгресса США исключить Россию из СБ ООН
Сенатор Джабаров: Исключить Россию из Совбеза ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно
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ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения. Исключение России из СБ ООН приведет к краху организации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Конгресс США на рассмотрение был внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН.
«Создание ООН – это итог окончания Второй мировой войны. Еще тогда, в 1945 году, в Совет Безопасности вошли страны-члены антигитлеровской коалиции. Россия получила это почетное место не по блату, а в результате колоссальных испытаний, тягот, потерь и побед, которых добилась наша страна во Второй мировой. Место России в СБ ООН – это признание нашей роли победителей», – указывает Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Ни одна страна в мире не вправе ставить вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. В противном случае СБ ООН потеряет легитимность, а сама организация развалится», – акцентирует сенатор.
«Между тем, ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения на данном историческом этапе. Американцам стоит уяснить, что исключить Россию из СБ ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно. Подобные заявления со стороны Вашингтона могут привести к повторению опыта Лиги Наций, которая распалась еще до начала Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.
«К тому же подобные заявления просто не имеют под собой юридических оснований. С таким же успехом мы можем Госдумой и Советом Федерации принять резолюцию об исключении США из СБ ООН», – отмечает сенатор.
«Что касается регулярных заявлений Владимира Зеленского на эту тему и его лоббистских усилий, то он вообще не вправе рассуждать на эту тему. Зеленский – исполнитель чужой воли и говорит то, что его попросили. Он разрушает Украину, он борется с православными. Чем раньше он покинет свой пост – тем лучше для всех украинцев», – резюмировал Джабаров.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Америка своими действиями сделала СВО неизбежной.
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Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО
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Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.
«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.
«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.
Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.
«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.
«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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В ДНР назвали причину сокращения числа обстрелов Донецка ВСУ
В ДНР рассказали, что помогло снизить число обстрелов Донецка
Российские силы смогли добиться успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении, число обстрелов Донбасса стало в разы меньше, рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Обстрелы последних дней «позволили вычислить и уничтожить несколько РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами».
Ранее в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до 2 тыс. реактивных снарядов РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов различного калибра.
ВСУ попали снарядом в купол Преображенского собора Донецка
Мэр Донецка сообщил, что снаряд ВСУ прилетел в купол Преображенского собора
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Снаряды ВСУ во время утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале он также сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, возгорании столовой, автомобилей на парковке возле бизнес-центра «Столичный».
Кулемзин опубликовал фото последствий обстрела со стороны ВСУ в районе студгородка Ворошиловского района.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град».
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством»
Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»
В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.
Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды».
Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности, в энергетической сфере».
На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».
В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву.
По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации.
Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.
Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией.
Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран-спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.
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В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными России и Украины
В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной
Гражданин США, который воевал на стороне Киева, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил сообщения об освобождении американца, а также добавил, что в Белом доме приветствуют эту новость. При этом Кирби из-за конфиденциальности не стал приводить подробности об освобожденном, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, накануне 104 военнослужащих ДНР были освобождены из украинского плена.
Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что воевавший на стороне Киева американец Суэди Мурекези был освобожден в рамках обмена пленными. По данным издания, уроженец Руанды Мурекези проживал на территории Украины с 2018 года.
Сообщалось также, что похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными.
Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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США собрались передать Киеву средства для превращения обычных бомб в «умные»
Washington Post сообщила о планах США передать Украине оборудование для превращения неуправляемых бомб в «умные»
Администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», заявили американские чиновники высокого ранга.
По словам чиновников, такие бомбы будут способны «поражать российские военные позиции с высокой степенью точности». В частности, речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут крепиться к разным видам оружия. Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден это предложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание пишет, что речь идет о разработанных в США комплектах JDAM, которые сами США применяли на бомбардировщиках и истребителях, оборудование может быть использовано для преобразования боеприпасов различного типа, в том числе запускаемых с земли, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что страны Запада обсуждают новую военную помощь Украине, которая, по их мнению, даст Киеву «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией. Кроме того, в СМИ не исключают поставок на Украину из США ЗРК Patriot.
Белый дом не подтвердил планы передачи Украине комплексов Patriot
Белый дом не подтвердил данные о планах передачи Украине комплексов ПВО Patriot
Администрация США пока не может подтвердить данные СМИ о потенциальной поставке Киеву ракетных комплексов Patriot, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, когда Белый дом будет готов говорить о деталях нового пакета помощи Украине, то сделает это, а пока нельзя подтвердить сообщения о потенциальной поставке батареи Patriot в эту страну, передает ТАСС его слова.
«Единственное, что я хотел бы добавить, так это то, что в последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев», – подытожил представитель Белого дома.
Ранее сообщалось, что согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
Россия ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Володин отреагировал на легализацию однополых браков в США
Спикер Госдумы Володин назвал США «империей содома» после подписания Байденом закона о легализации однополых браков
Президент США Джо Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне, такой путь приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он написал, что отныне в США не существует понятия брака как союза между мужчиной и женщиной. Более того, за последние семь лет количество однополых пар в США увеличилось почти в 2,5 раза.
Операций по смене пола за десять лет стало больше в 50 раз.
Володин отметил, что обычным семьям будет непросто в «империи содома», которой стали США, так как вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков.
По мнению Володина, избранный Вашингтоном путь однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации.
Ранее глава высшего религиозного органа Индонезии совета улемов Анвар Аббас призвал «послать к черту» всю помощь и инвестиции от Штатов после того, как посол США Сунг И Ким заявил, что новый уголовный кодекс, вероятно, окажет негативное влияние на инвестиционный климат Индонезии, и призвал страну уважать права представителей ЛГБТ.
В Белом доме усомнились в завершении боев на Украине к концу года
В Белом доме усомнились в возможности завершения боев на Украине к концу года
Власти США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года, решение о потенциальных переговорах с Россией должны принимать в Киеве, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что учитывая то, что происходит в небе и на земле на Украине, спрогнозировать завершение конфликта к концу года сложно. Кирби добавил, что идут «ожесточенные бои в Донбассе», сообщает ТАСС.
По его словам, в зимние месяцы погодные условия затруднят проведение каких-то операций, но нет никаких свидетельств, что к концу года происходящее на Украине прекратится.
Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать «президент (Украины Владимир) Зеленский, а не Соединенные Штаты».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский конфликт может завершиться в любой момент, если Киев проявит политическую волю.