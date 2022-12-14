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14 декабря, среда | Последнее обновление — 14:10 | vz.ru
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Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага.
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В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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20:39
собственная новость
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Папа Римский призвал скромно отметить Рождество и отправить средства Украине
Папа Римский Франциск предложил скромно отметить Рождество и отправить сэкономленные средства Украине
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Папа Римский Франциск после завершения коллективной аудиенции призвал верующих встретить праздник Рождества скромно и отправить сэкономленные деньги на Украину.
По словам понтифика, нет ничего плохого в том, чтобы отмечать праздники, однако этом году лучше сократить расходы, чтобы отправить сэкономленные средства украинцам, которые «сегодня в этом нуждаются», передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал предоставить Киеву гуманитарную помощь для преодоления предстоящей тяжелой зимы.
Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях
В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».
Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
CNN: США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПРО Patriot Украине
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США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщили неназванный высокопоставленный представитель администрации и еще два представителя властей США, документы по поставке Украине Patriot уже готовы. Их должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.
Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Британский генерал признал участие английских морпехов в тайных операциях на Украине
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Королевская морская пехота принимала участие в тайных операциях на украинской территории, заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший морпехами до мая 2022 года.
Британские морпехи участвовали не только в эвакуации британского посольства на Украине, но и в ряде других операций, заявил Магоуэн в статье для официального издания Королевской морской пехоты Globe and Laurel, передает РИА «Новости».
В апреле они вернулись на Украину для восстановления дипмиссии и защиты персонала. При этом на обоих этапах они поддерживали «другие незаметные операции», проводившиеся в «чрезвычайно чувствительной обстановке» и с высоким уровнем «политического и военного риска».
Магоуэн руководил силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
В марте несколько СМИ утверждали, что британские морпехи в отставке прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Позже одного из таких наемников – бывшего британского военного Эйдена Эслина – взяли в плен у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. В ДНР ему вынесли смертный приговор, но ему удалось избежать этой участи – Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной.
В ноябре он заявил о планах вернуться на территорию Украины, чтобы снимать видео для своего блога.
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Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
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Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
В России оценили риски получения Украиной американской ЗРК Patriot
Военный эксперт Сивков: России нужно сорвать накопление Украиной ЗРК разного типа
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Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о готовности Вашингтона передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.
«Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», – отметил собеседник.
«Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.
«Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100-150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Как отмечает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.
Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны: президентом Байденом или министром обороны Остином. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.
Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре.
Издание The New York Times отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 1990-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot вооруженные силы Украины не смогут сразу же их использовать, потребуется нескольких месяцев для обучения. Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя.
Напомним, в 2019 году системы ПВО западных стран, в том числе комплексы Patriot, защищавшие энергетические объекты Саудовской Аравии, оказались бессильны против ракет и беспилотников, которые применялись йеменскими хуситами. Позднее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и защитить страну не смогли ни «Железный купол», ни американские системы Patriot.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
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Власти Запорожской области оценили силу заряда для подрыва моста у Мелитополя
Балицкий заявил, что заложенные для подрыва моста у Мелитополя бомбы оцениваются до 20 кг тротила
Каждый заряд, заложенный украинскими диверсантами под мостом в пригороде Мелитополя, оценивается в 15-20 кг в тротиловом эквиваленте, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Подрыв моста в поселке Константиновка в пригороде Мелитополя – это «бездумный террористический акт», который направлен против мирных жителей, поскольку стратегического значения мост не представлял, заявил Балицкий, передает ТАСС.
Он добавил, что ведутся следственные мероприятия, причастные к преступлению устанавливаются, они будут наказаны «по всей строгости закона».
Напомним, украинские диверсанты повредили мост в Константиновке, находящейся на востоке от Мелитополя, по предварительным данным, заряды установили у опор конструкции.
ЕС собрался подарить Украине 30 млн светодиодных лампочек
Европейский союз выделит Украине для стабилизации энергосистемы 30 млн светодиодных ламп, которые поставят через создаваемый в Польше хаб, сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Париже.
По ее словам, ЕС предоставит Украине также 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу.
«ЕС передаст Украине 30 млн светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких ламп, что позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС», – передает ТАСС слова Фон дер Ляйен.
Хаб в Польше начнет работать на следующей неделе.
Напомним, сейчас в Париже проходит Международная конференция «Солидарность с украинским народом», ее цель собрать средства для Украины.
В Мелитополе заявили о неудачной попытке ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым
Владимир Рогов: Инициатива в Запорожской области постепенно переходит к ВС России
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ВСУ пытались перерезать сухопутный коридор в Крым, однако они не учли, что он проходит по другим маршрутам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную ситуацию в регионе.
«В последнее время на линии боевого соприкосновения противник резко активизировал обстрелы наших позиций из РСЗО. Причем удары ведутся с Октябрьского направления и Новогоровки. Вместе с тем наши ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ, которые применялись на северо-востоке региона, на границе Запорожской области и ДНР», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Там же украинские боевики предпринимали несколько попыток атаковать наши позиции. Но встречным огнем артиллерии они были накрыты и отброшены на исходные рубежи. Кроме того, ВСУ не оставляют надежд десантироваться с правого берега Днепра в районе Энергодара», – продолжил собеседник.
Эксперт также указал на рекордные темпы уничтожения украинских РСЗО. «Буквально за три дня было ликвидировано полтора десятка вражеских систем, среди которых HIMARS. И удар по Мелитополю – это ответ ВСУ. Они пытались показать, что все еще могут применять РСЗО, когда хотят и где хотят», – пояснил он.
«Однако ближайшие поставки нового вооружения, по нашим данным, у противника ожидаются лишь в ближайшие недели. После наших ударов по объектам транспортной инфраструктуры в районе Кривого Рога у ВСУ наблюдаются некоторые проблемы с логистикой. Среди прочего, затруднена переброска танковых подразделений», – указал Рогов.
«Также был уничтожен склад боеприпасов противника, в результате чего 102-я бригада теробороны ВСУ некоторое время испытывала нехватку снарядов. После этого интенсивность обстрелов наших позиций резко сократилась, хотя и на небольшой срок», – продолжает собеседник.
«И тут я со сдержанным оптимизмом могу сказать, что на Запорожском направлении инициатива потихоньку переходит в наши руки. Это связано с тем, что наши бойцы уже хорошо знают линию боевого соприкосновения, команды пристрелены по квадратам, а также налаживается коммуникация с населением на подконтрольных Киеву территориях», – отмечает эксперт.
«Подрыв моста в пригороде Мелитополя – это попытка ВСУ прощупать нашу логистику. Как и в Херсоне, противник хочет разрушить цепочки поставок жизненно важных грузов, продуктов питания, медикаментов и переброски техники», – указывает Рогов.
«В данном случае важно, что это был не единственный маршрут в Мелитополь. То есть фактически удар нанесен по комфорту жителей Мелитополя и Бердянска, коммуницирующих между собой. Теперь им приходится делать крюк в полтора-два десятка километров, чтобы добраться из одного города в другой», – говорит он.
«Примечательно, что противник после этого стал кричать о перерезании сухопутного коридора в Крым. Но на деле они выдают желаемое за действительное, поскольку поставки продовольствия и связь Крыма с большой Россией происходит по другим маршрутам. Но расслабляться нам, конечно, не стоит», – заключил Рогов.
Накануне стало известно, что ВСУ в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – взрывом повредили мост. По предварительным данным, взрывчатка была заложена у опоры конструкции.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Вместе с тем в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
В тот же день противник обстрелял береговую линию Энергодара, примерно в паре километров от Запорожской АЭС, было зафиксировано около полутора десятков прилетов, отмечал Рогов.
Как указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «варварские обстрелы» инфраструктуры новых регионов затрудняют восстановление новых регионов России.
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Зеленский попросил у Запада 12 млрд евро на восстановление Украины
Зеленский попросил у участников международной конференции доноров во Франции 12 млрд евро на восстановление Украины
Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции доноров во Франции 12 млрд евро на восстановление более 50 тыс. объектов на территории Украины.
Зеленский пригласил всех участников международной конференции в Париже присоединиться к восстановлению объектов на территории Украины. Он заявил, что в общем боевые действия затронули территории 11 областей, объем восстановления охватывает более 50 тыс. объектов, это более 12 млрд евро, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Совет ЕС решил выдать Украине в 2023 году кредит на 18 млрд евро. В конце ноября Зеленский оценил восстановление Украины в 1 трлн долларов.
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
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Российской артиллерией нанесено поражение вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении. Ликвидированы более 40 военнослужащих и боевиков, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжая наступательные действия на Донецком направлении, российские войска за сутки отразили три контратаки. В результате ликвидированы более 30 военнослужащих, четыре бронемашины.
В результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения для контратаки мотопехотной роты ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Павловки ДНР. Потери противника составили около 50 военнослужащих, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления возле Крахмального, Берестового, Кисловки, Моначиновки Харьковской области, Водяного, Георгиевки ДНР и Желтой Кручи в Запорожской области
Нанесено поражение 86 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 172 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Константиновки ДНР взорван склад боеприпасов ВСУ.
У населенного пункта Красный Лиман ДНР в результате удара ВКС России уничтожена батарея РСЗО ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два беспилотника у населенных пунктов Кременная и Житловка Луганской народной республики (ЛНР). Перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Первомайском ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM у Макаровки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Власти Украины решили покрыть дефицит электроэнергии поставками из ЕС
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о планах компенсировать нехватку электроэнергии в стране поставками из ЕС
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Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Галущенко заявил в эфире платформы «Мы – Украина» на полях конференции по поддержке Украины в Париже, что электроэнергия «на сегодня» в Европе есть, она доступна, а в украинской энергосистеме есть дефицит, который Киев хотел бы максимально покрыть за счет возможного импорта, передает РИА «Новости».
При этом Галущенко отметил, что один из ключевых вопросов импорта электроэнергии –финансирование. Он также выразил мнение, что еще одним решением может быть ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), которое бы позволило Украине увеличить возможности по импорту. Он отметил, что сейчас Украина ограничена в доступных объемах электроэнергии, которые значительно меньше технической способности.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции доноров в Париже объявила, что для стабилизации энергосистемы Украины ЕС предоставит Киеву 800 генераторов, 40 из которых большой мощности, и 30 млн светодиодных ламп.
Тем временем Франция начала импортировать электроэнергию из соседних стран.
Настоятель храма Лисичанска освобожден из украинского плена
Правозащитник Мельников рассказал об освобождении из украинского плена настоятеля храма Лисичанска отца Андрея
Похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека рассказал, что освобожденный в ходе недавнего обмена пленными протоиерей отец Андрей являлся настоятелем храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска УПЦ и проживал в Северодонецке, пока в начале апреля не был схвачен СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России. По словам правозащитника, в плену отца Андрея подвергали пыткам с целью выбить показания против других людей. Позже священнослужителя перевезли из Лисичанска в Днепр (Днепропетровск), передает ТАСС.
Мельников обратил внимание, что освобождение отца Андрея произошло в православный праздник Андрея Первозванного. Правозащитник поблагодарил за содействие в освобождении священнослужителя прежде всего Господа Бога, представителей ЧВК «Вагнер», специальных служб, главу Фонда борьбы с репрессиями Миру Тэрада, представителей госорганов РФ, депутатов Елену Николаеву и Виталия Милонова, всех правозащитников, которые были включены в процесс, и представителей РПЦ.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека подчеркнул, что случай с отцом Андреем – не единственный. По имеющимся у него данным, сотни православных священников на Украине сейчас подвергаются гонениям и дискриминации, многих из них хватают и обвиняют в разного рода преступлениях против государственного строя, несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева.
Напомним, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении запретить деятельность «аффилированных с Россией» религиозных организаций. Между тем в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
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