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14 декабря, среда | Последнее обновление — 09:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Киеве прогремела серия взрывов
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Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага.
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В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
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Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою.
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
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Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях
В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».
Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
CNN: США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПРО Patriot Украине
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США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщили неназванный высокопоставленный представитель администрации и еще два представителя властей США, документы по поставке Украине Patriot уже готовы. Их должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.
Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Британский генерал признал участие английских морпехов в тайных операциях на Украине
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Королевская морская пехота принимала участие в тайных операциях на украинской территории, заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший морпехами до мая 2022 года.
Британские морпехи участвовали не только в эвакуации британского посольства на Украине, но и в ряде других операций, заявил Магоуэн в статье для официального издания Королевской морской пехоты Globe and Laurel, передает РИА «Новости».
В апреле они вернулись на Украину для восстановления дипмиссии и защиты персонала. При этом на обоих этапах они поддерживали «другие незаметные операции», проводившиеся в «чрезвычайно чувствительной обстановке» и с высоким уровнем «политического и военного риска».
Магоуэн руководил силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
В марте несколько СМИ утверждали, что британские морпехи в отставке прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Позже одного из таких наемников – бывшего британского военного Эйдена Эслина – взяли в плен у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. В ДНР ему вынесли смертный приговор, но ему удалось избежать этой участи – Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной.
В ноябре он заявил о планах вернуться на территорию Украины, чтобы снимать видео для своего блога.
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Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
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О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.
Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.
«Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.
Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.
Стало известно об истощении у Киева запасов для С-300 и «Бук»
FT: У Киева истощаются запасы для С-300 и «Бук», а Россия обладает обширным арсеналом ракет
Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук», которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно, сообщили СМИ.
Как пишет газета Financial Times, боеприпасы и запчасти для «Буков» и С-300 ВСУ истощаются. Как сообщил представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат, по одной российской ракете украинские военные подразделения обычно выпускают по две ракеты из С-300 и «Буков», чтобы повысить шансы ее перехвата своими «устаревающими комплексами», передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что закупка дополнительных ракет для С-300 или «Бук», производящихся в России, невозможна, а найти запасы на мировом рынке оказалось сложно, за исключением полученной из Словакии ранее партии.
Как пишет Financial Times, украинские войска получили от Запада 30 ЗСУ Gepard, а также несколько современных систем ПВО, однако, по словам Игната, Киеву необходимы «сотни» единиц подобного вооружения из-за истощения запасов.
При этом Financial Times отмечает, что Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания руководителей МИД участниц альянса в Бухаресте (29–30 ноября) заявил, что страны НАТО в значительной степени расширили разработку боеприпасов советского образца в Восточной Европе для поставок на Украину.
Напомним, австрийский эксперт Герхард Манготт заявил в интервью Deutschlandfunk, что массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО.
Власти Запорожской области оценили силу заряда для подрыва моста у Мелитополя
Балицкий заявил, что заложенные для подрыва моста у Мелитополя бомбы оцениваются до 20 кг тротила
Каждый заряд, заложенный украинскими диверсантами под мостом в пригороде Мелитополя, оценивается в 15-20 кг в тротиловом эквиваленте, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Подрыв моста в поселке Константиновка в пригороде Мелитополя – это «бездумный террористический акт», который направлен против мирных жителей, поскольку стратегического значения мост не представлял, заявил Балицкий, передает ТАСС.
Он добавил, что ведутся следственные мероприятия, причастные к преступлению устанавливаются, они будут наказаны «по всей строгости закона».
Напомним, украинские диверсанты повредили мост в Константиновке, находящейся на востоке от Мелитополя, по предварительным данным, заряды установили у опор конструкции.
ЕС собрался подарить Украине 30 млн светодиодных лампочек
Европейский союз выделит Украине для стабилизации энергосистемы 30 млн светодиодных ламп, которые поставят через создаваемый в Польше хаб, сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Париже.
По ее словам, ЕС предоставит Украине также 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу.
«ЕС передаст Украине 30 млн светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких ламп, что позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС», – передает ТАСС слова Фон дер Ляйен.
Хаб в Польше начнет работать на следующей неделе.
Напомним, сейчас в Париже проходит Международная конференция «Солидарность с украинским народом», ее цель собрать средства для Украины.
В Мелитополе заявили о неудачной попытке ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым
Владимир Рогов: Инициатива в Запорожской области постепенно переходит к ВС России
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ВСУ пытались перерезать сухопутный коридор в Крым, однако они не учли, что он проходит по другим маршрутам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную ситуацию в регионе.
«В последнее время на линии боевого соприкосновения противник резко активизировал обстрелы наших позиций из РСЗО. Причем удары ведутся с Октябрьского направления и Новогоровки. Вместе с тем наши ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ, которые применялись на северо-востоке региона, на границе Запорожской области и ДНР», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Там же украинские боевики предпринимали несколько попыток атаковать наши позиции. Но встречным огнем артиллерии они были накрыты и отброшены на исходные рубежи. Кроме того, ВСУ не оставляют надежд десантироваться с правого берега Днепра в районе Энергодара», – продолжил собеседник.
Эксперт также указал на рекордные темпы уничтожения украинских РСЗО. «Буквально за три дня было ликвидировано полтора десятка вражеских систем, среди которых HIMARS. И удар по Мелитополю – это ответ ВСУ. Они пытались показать, что все еще могут применять РСЗО, когда хотят и где хотят», – пояснил он.
«Однако ближайшие поставки нового вооружения, по нашим данным, у противника ожидаются лишь в ближайшие недели. После наших ударов по объектам транспортной инфраструктуры в районе Кривого Рога у ВСУ наблюдаются некоторые проблемы с логистикой. Среди прочего, затруднена переброска танковых подразделений», – указал Рогов.
«Также был уничтожен склад боеприпасов противника, в результате чего 102-я бригада теробороны ВСУ некоторое время испытывала нехватку снарядов. После этого интенсивность обстрелов наших позиций резко сократилась, хотя и на небольшой срок», – продолжает собеседник.
«И тут я со сдержанным оптимизмом могу сказать, что на Запорожском направлении инициатива потихоньку переходит в наши руки. Это связано с тем, что наши бойцы уже хорошо знают линию боевого соприкосновения, команды пристрелены по квадратам, а также налаживается коммуникация с населением на подконтрольных Киеву территориях», – отмечает эксперт.
«Подрыв моста в пригороде Мелитополя – это попытка ВСУ прощупать нашу логистику. Как и в Херсоне, противник хочет разрушить цепочки поставок жизненно важных грузов, продуктов питания, медикаментов и переброски техники», – указывает Рогов.
«В данном случае важно, что это был не единственный маршрут в Мелитополь. То есть фактически удар нанесен по комфорту жителей Мелитополя и Бердянска, коммуницирующих между собой. Теперь им приходится делать крюк в полтора-два десятка километров, чтобы добраться из одного города в другой», – говорит он.
«Примечательно, что противник после этого стал кричать о перерезании сухопутного коридора в Крым. Но на деле они выдают желаемое за действительное, поскольку поставки продовольствия и связь Крыма с большой Россией происходит по другим маршрутам. Но расслабляться нам, конечно, не стоит», – заключил Рогов.
Накануне стало известно, что ВСУ в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – взрывом повредили мост. По предварительным данным, взрывчатка была заложена у опоры конструкции.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Вместе с тем в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
В тот же день противник обстрелял береговую линию Энергодара, примерно в паре километров от Запорожской АЭС, было зафиксировано около полутора десятков прилетов, отмечал Рогов.
Как указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «варварские обстрелы» инфраструктуры новых регионов затрудняют восстановление новых регионов России.
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ФСБ задержала жителя Абакана за госизмену при попытке вступить в ВСУ
ФСБ: Житель Абакана задержан за покушение на госизмену при попытке вступления в ВСУ
ФСБ задержала жителя Абакана за покушение на госизмену при попытке выехать на Украину и вступить в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
В ЦОС сообщили, что ФСБ задержан житель Абакана в Хакасии, подозреваемый в покушении на госизмену. Установлено, что задержанный по собственному желанию принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды ВСУ для участия в их составе в боевых действиях, передает ТАСС.
По сообщению ведомства, для этого он совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). При попытке выехать на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска.
Как отметили в ЦОС, следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК (покушение на госизмену). Статья 275-я («Государственная измена») в июле этого года была дополнена новым составом – «переход на сторону противника». Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее трансгендер из США Сара Эштон-Сирилло вступила в ряды ВСУ.
Сенатор Климов: Слова Меркель являются прямым доказательством превращения Запада в «империю лжи»
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Каким бы серьезным политиком ни была экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, желание сохранить свое влияние в правящих кругах Запада вынуждало ее играть по правилам «империи лжи». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее в Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель о Минских соглашениях.
«Меркель представила всему миру прямые доказательства срыва Западом Минских соглашений. Многие это и так понимали, но теперь есть возможность сослаться на первоисточник, поскольку Меркель была соучастником этого срыва», – рассказал сенатор Андрей Климов.
«Сейчас она, конечно, объясняет все тем, что ей не дали довести до конца процесс мирного урегулирования украинского кризиса. По факту же Меркель, уйдя в отставку, призналась, что в целом соглашения рассматривались как ширма для подготовки Украины к войне с Россией», – отметил собеседник.
«Поэтому уже практически никто не верит в то, что на Западе действующие политики говорят правду. Я неслучайно употребляю термин «империя лжи» как описание того, во что превратились правящие круги на Западе. Действия и слова Меркель являются прямым доказательством этого», – полагает парламентарий.
«Вместе с тем такое определение не относится к одному конкретному человеку. Наивно думать, что только Меркель такая, а остальные западные руководители лучше и честнее. Она, кстати, довольно серьезный политик. Но даже такие люди, будучи частью «империи лжи», вынуждены поступать так, как от них требуется», – заключил Климов.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков.
В свою очередь китайское издание Global Times отмечает, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи.
Президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Напомним, что Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. В ответ на это в МИД России заявили, что слова Меркель являются заявкой на разбирательство в рамках трибунала.
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Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
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Российской артиллерией нанесено поражение вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении. Ликвидированы более 40 военнослужащих и боевиков, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжая наступательные действия на Донецком направлении, российские войска за сутки отразили три контратаки. В результате ликвидированы более 30 военнослужащих, четыре бронемашины.
В результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения для контратаки мотопехотной роты ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Павловки ДНР. Потери противника составили около 50 военнослужащих, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления возле Крахмального, Берестового, Кисловки, Моначиновки Харьковской области, Водяного, Георгиевки ДНР и Желтой Кручи в Запорожской области
Нанесено поражение 86 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 172 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Константиновки ДНР взорван склад боеприпасов ВСУ.
У населенного пункта Красный Лиман ДНР в результате удара ВКС России уничтожена батарея РСЗО ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два беспилотника у населенных пунктов Кременная и Житловка Луганской народной республики (ЛНР). Перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Первомайском ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM у Макаровки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Зеленский попросил у Запада 12 млрд евро на восстановление Украины
Зеленский попросил у участников международной конференции доноров во Франции 12 млрд евро на восстановление Украины
Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции доноров во Франции 12 млрд евро на восстановление более 50 тыс. объектов на территории Украины.
Зеленский пригласил всех участников международной конференции в Париже присоединиться к восстановлению объектов на территории Украины. Он заявил, что в общем боевые действия затронули территории 11 областей, объем восстановления охватывает более 50 тыс. объектов, это более 12 млрд евро, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Совет ЕС решил выдать Украине в 2023 году кредит на 18 млрд евро. В конце ноября Зеленский оценил восстановление Украины в 1 трлн долларов.
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