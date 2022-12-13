ЕР предложила создать доступ к услугам в сфере занятости для желающих сменить работу

«Единая Россия» предложила создать доступ к услугам в сфере занятости для желающих сменить работу

Законопроект о занятости, который подготовили «Единая Россия» и Минтруда, направлен на профилактику безработицы и дает возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан – не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу или находится под риском увольнения, сообщила пресс-служба партии.

«В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу», – отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев на совещании с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей.

В свою очередь, координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроекта, говорится в сообщении на сайте ЕР.

В частности, появляется новая категория – работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест.

«Отдельное внимание уделено трудоустройству молодежи, молодых специалистов. Важная норма, что мы даём право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице», – сообщил он.

Исаев отдельно остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

Помимо этого, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости.

Медведев подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно председатель партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

«С принятием новых регионов в состав России начался процесс их правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объеме защитить права жителей освобождённых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют. Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтруда. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке», – сказал Медведев.