Матвиенко и сенаторы присоединились к акции «Елка желаний»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента акцию и пригласила всех сенаторов участвовать в «Елке желаний», организованной благотворительным фондом «Мечтай со мной». В этом году акция проходит в юбилейный пятый раз.

Матвиенко сняла с елки четыре новогодних открытки-шара. Она исполнит желания двух детей из Санкт-Петербурга и двух – из Луганской Народной Республики. Маленькие петербуржцы захотели в подарок получить новые впечатления: 10-летний Владислав Горячов – побывать в студии «Детского радио», семилетний Павел Романовский – на ферме. 13-летний Денис Леженин загадал на Новый год велосипед, а пятилетний Александр Шукюров, который увлекается музыкой, – синтезатор, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Матвиенко считает важным максимально привлечь внимание к акции «Елка желаний» во всех субъектах России. Она подчеркнула, что в этом году акция особенная, так как есть возможность помочь не только детям с особенностями развития и проблемами здоровья, но и поддержать маленьких сограждан из новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Мы должны сделать все, чтобы каждый ребенок получил заботу, внимание и тепло», – отметила спикер Совфеда.

Матвиенко назвала 2022 год сложным, так как он многое изменил и в мире, и в восприятии россиянами самих себя как народа и страны: «Уходящий год по-новому раскрыл такие человеческие качества нашего общества, как сострадание, отзывчивость, сопереживание чужой беде, готовность оказать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию».

Глава Совета Федерации отметила, что значительное количество россиян подключилось к волонтерским проектам. По ее словам, большинство сенаторов также с самого начала специальной военной операции регулярно отправляли бойцам и мирному населению гуманитарную помощь.

В открытии благотворительной акции также приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, заместители председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, Николай Журавлев и Галина Карелова. Каждый из них снял шары-открытки с новогодними желаниями участников акции.

Напомним, что ранее спикеры региональных парламентов – участники заседания Совета законодателей РФ Федерального Собрания России, проходившего на площадке Совета Федерации, тоже присоединились к акции и начали исполнять первые желания участников.