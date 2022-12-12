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Эрдоган: В Турции обнаружено крупное месторождение нефти
Президент Турции Эрдоган заявил о крупном месторождении нефти с запасами в 150 млн баррелей
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На юго-востоке Турции обнаружено месторождение со 150 млн баррелей запасов нефти стоимостью 12 млрд долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, 150 млн баррелей чистых запасов нефти были обнаружены в районе горы Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны. Президент Турции добавил, что месторождение – одно из крупнейших открытий, сделанных на суше в этом году, стоимость его запасов оценивается примерно в 12 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.
Два года назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Минфин США оценил работу лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен сочла нормальной работу политики лимита цен на российскую нефть
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Политика лимита цен на российскую нефть еще только начала работать, пока все идет нормально, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен пояснила, что лимит цен должен ограничить прибыль России, но при этом сохранить поступление российской нефти на рынок. Министр указала, что Россия является значимым поставщиком, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада, ограничение цен введено на уровне 60 долларов за баррель. Также с 5 декабря действует нефтяное эмбарго ЕС. В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что шаги по ответу на лимит цен появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Кроме того, Йеллен признала, что в 2023 году есть риск рецессии в экономике США, но отметила, что такое развитие событий не является «обязательным условием снижения инфляции». Йеллен выразила уверенность, что к концу 2023 года «будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков».
Напомним, американский президент Джозеф Байден считает, что США смогут избежать рецессии, если же она все же наступит, то окажется незначительной. S&P полагает, что в 2023 году США все же столкнутся с рецессией, но она будет «мягкой».
Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
Анкара разрешила пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg.
Журналисты Bloomberg выяснили, что накануне Турция направила страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия.
Источники издания сообщили, что письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям. По их словам, это вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено, передает РИА «Новости».
Ранее Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Американский инвестор предсказал эффект от потолка цен на нефть
Инвестор Роджерс: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть не будет иметь эффекта
Потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum – заявил РИА «Новости», что в краткосрочном периоде люди «будут делать то, что должны», и станут следовать созданным инструментам контроля, однако уже через несколько дней, считает он, найдутся пути обхода введенных ограничений..
Инвестор, именем которого назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI), подчеркнул, что в долгосрочной перспективе потолок цен на российскую нефть не будет иметь «фактически никакого эффекта».
По словам Роджерса, его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков подсказывают, что искусственные ограничения и различные инструменты ценового контроля обычно не работают, потому что всегда найдется другой путь. Он признался, что скептически настроен по поводу конкретно этого шага.
Также Роджерс заявил, что США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой. Экономические проблемы, по его словам, будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно вызывать беспокойство.
Накануне американские СМИ писали, что инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю.
Турция пообещала помочь Украине преодолеть «тяжелую зиму»
Анкара предоставит Киеву гуманитарную помощь для преодоления предстоящей тяжелой зимы, пообещал президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.
В сообщении говорится, что лидеры обсудили последние события, касающиеся украинского кризиса, передает ТАСС.
Эрдоган также высказался за расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок по нему продовольствия и другой продукции, выразил надежду на возможное скорое решение «проблемы Запорожской АЭС».
Ранее Зеленский сообщил, что они с Эрдоганом обсудили возможное расширение «зернового коридора».
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна, а также вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.
Кроме того, обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота.
Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года.
Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.
Турция отказалась уступить США в переговорах по заторам в проливах
Источник: Турция в переговорах с США настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью
Соединенные Штаты обсудили с Турцией ситуацию с заторами в проливах, при этом турецкая сторона не стала уступать и настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью, заявил дипломатический источник в Анкаре.
По словам информатора, разговор вели замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо. При этом турецкий министр обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний о том, что страхование для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным, передает РИА «Новости».
Онал подчеркнул, что турецкая сторона обозначила важность безопасности жизни, имущества, окружающей среды и судоходства в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 млн человек.
Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Белый дом указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
Пресс-секретарь администрации США Жан-Пьер указала Турции на отсутствие оснований для блокирования танкеров без нефти РФ
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Российской нефти нет практически на всех танкерах, которые Анкара не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы, США ведут переговоры с Турцией, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель американской администрации сообщила, что США связались с Турцией, чтобы разъяснить, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что, по имеющимся у администрации США данным, практически все танкеры, которые Анкара задерживает, перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется.
Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Эрдоган захотел наладить поставки туркменского газа в Европу
Bloomberg: Президенты Турции, Туркмении и Азербайджана Эрдоган, Бердымухамедов и Алиев обсудят поставки газа в Европу
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Президент Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудит с лидерами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым организацию поставок туркменского газа в Европу, заявили высокопоставленные турецкие чиновники Bloomberg.
По словам осведомленных источников, идея заключается в том, чтобы доставлять газ из Туркмении в Азербайджан на судах, а затем закачивать его в сеть трубопроводов Южного газового коридора, соединяющих Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На организацию таких поставок, вероятно, уйдут годы, так как не ясно, насколько технически осуществима такая идея в краткосрочной перспективе, говорится в статье Bloomberg.
В материале отмечается, что обсуждения поставок туркменского газа в Европу в обход России шли и ранее, но без особого успеха, однако спецоперация России на Украине и возникший волновой эффект на энергетических рынках актуализировали тему поиска альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей, считает автор статьи.
В публикации утверждается, что огромные ресурсы Туркмении остаются в значительной степени неиспользованными, так как Ашхабад не смог отправить их в Европу из-за отсутствия соглашений о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу. При этом, по данным BP Plc, Туркмения поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и поставляется в Россию. По данным BP, на конец 2020 года запасы газа Туркмении составляли 13,6 трлн кубометров, достигая трети от запасов РФ.
В статье говорится, что Турция работает над тем, чтобы стать ключевым маршрутом транзита энергоносителей благодаря своему стратегическому расположению на границе Европы и Азии. В материале утверждается, что уже принято решение удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез в четверг заявил, что цель Анкары заключается в том, чтобы стать центром торговли газом, где устанавливается базовая цена на «голубое топливо». В статье отмечается, что Анкара хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей. Как ожидается, Эрдоган встретится с лидерами Туркмении и Азербайджана в каспийском курортном городе Аваза 14 декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего ждет Россия от нового «вождя» Туркмении.
Танкер из России с нефтью пропустили через Босфор
Российский танкер Volgotrans 2701 с сырой нефтью, стоявший в очереди в проливе Босфор, прошел через него и вышел в Мраморное море, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Судно направляется в турецкий порт Текирдаг, ко второй половине дня оно вышло в Мраморное море, передает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания судов Marine Traffic.
В воскресенье СМИ писали, что турецкие власти якобы разрешили пропускать нефтяные танкеры, остановленные в Босфоре.
Американский Минфин заявлял, что Анкара без причин блокирует танкеры, по версии ведомства США, они везут нероссийскую нефть и не подпадают под санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала, по какой причине турецкие власти устроили пробку из танкеров у Босфора.
СМИ: Турция обязала иностранные ВМС получать спецразрешение на применение авиации
Anadolu: Турция обязала иностранные ВМС получать специальное разрешение на применение авиации во внутренних водах страны
Турция обязала иностранные ВМС получать специальное разрешение на применение авиации во внутренних водах страны, сообщили СМИ.
Как сообщило агентство Anadolu, которое приводит текст соответствующего постановления правительства, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, дислоцированные на бортах иностранных военных судов, получивших разрешение на пребывание во внутренних водах Турции или посещение портов, не смогут свободно взлетать в воздушном пространстве страны без специального разрешения, передает РИА «Новости». Во время пребывания иностранных кораблей в водах и портах Турции, также не смогут осуществлять погружение и водолазы, при этом в случаях, требующих срочного карантинного контроля или ремонта кораблей, погружения могут производиться с разрешения турецких властей в сопровождении турецкой водолазной команды.
Сообщается, что иностранные военные суда обязали также оповещать службы Турции за 5 миль до входа во внутренние воды или порты.
Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию
Глава Газпрома Миллер назвал главным итогом визита в Анкару газовый хаб
Глава Газпрома Алексей Миллер обозначил переговоры по газовому хабу как главный итог визита в Турцию, сообщает холдинг.
По информации компании, так Миллер прокомментировал запросы СМИ о своем визите в Анкару, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.
Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение «зернового коридора»
Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможное расширение «зернового коридора».
Зеленский сообщил в своем Twitter, что продолжил диалог с президентом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна.
Нефть подорожала на вероятности сокращения добычи в России
Мировые цены на нефть начали рост из-за вероятности сокращения добычи в России
Мировые цены на нефть в понедельник начали рост, поскольку рынки оценивают вероятность сокращения добычи в России.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent gо состоянию на 8.56 выросла на 0,57%, buyedдо 76,53 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,84%, до 71,62 доллара, передает РИА «Новости».
Инвесторы оценивают перспективы сокращения добычи Россией после введения потолка цен. Так, рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана, которого цитирует Bloombrtg, отмечает, что риск сокращения может дать «свежую поддержку рынку перед сложным 2023 годом».