Эрдоган: В Турции обнаружено крупное месторождение нефти

Президент Турции Эрдоган заявил о крупном месторождении нефти с запасами в 150 млн баррелей

На юго-востоке Турции обнаружено месторождение со 150 млн баррелей запасов нефти стоимостью 12 млрд долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, 150 млн баррелей чистых запасов нефти были обнаружены в районе горы Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны. Президент Турции добавил, что месторождение – одно из крупнейших открытий, сделанных на суше в этом году, стоимость его запасов оценивается примерно в 12 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.

Два года назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.