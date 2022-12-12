Названа причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в подмосковной Балашихе

Причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя

Пожар в торговом центре «Стройтракт» в подмосковной Балашихе, площадь которого возросла до 10 тыс. кв. метров, произошел в результате короткого замыкания, вызванного дождем, сообщили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что возгорание, по предварительной версии, возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Место возникновения возгорания – под навесом, где хранился пенополистирол.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь пожара возросла до 10 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости».

Огонь быстро распространяется. В конструкциях ТЦ начались обрушения.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

Ранее в понедельник стало известно, что при пожаре пострадал один сотрудник ТЦ – охранник. Он получил ожоги верхних дыхательных путей.

На прошлой неделе в подмосковных Химках сгорело здание гипермаркета OBI.