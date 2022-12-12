|
|
Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до 500 кв. метров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Площадь пожара, охватившего торговый центр «Стройпарк» в подмосковной Балашихе, возросла до 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
В пресс-службе сообщили ТАСС, что к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.
Как сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб, при пожаре пострадал один сотрудник ТЦ – охранник. Он получил ожоги верхних дыхательных путей. Мужчина пытался самостоятельно тушить огонь до прибытия пожарных подразделений.
О пожаре в ТЦ «Стройпарк» стало известно ранее в понедельник.
На прошлой неделе в Химках сгорело здание гипермаркета OBI.
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска
Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua».
«Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
С новогодней елки в центре Твери сняли гирлянду с «врагами России»
С новогодней елки в Центральном районе Твери в течение получаса сняли гирлянду с «врагами России», на которой неизвестные поместили фотографии президентов Украины, США и Франции, а также Пугачевой и Вайкуле. Власти Твери сообщили, что гирлянду сняли с елки, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее в Сети появились фотографии гирлянды с «врагами России» на елке в центре Твери. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, а также артистов: Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.
По сообщению пресс-службы, это была елка в Центральном районе города, гирлянду заметили и сняли в течение получаса силами администрации района, сообщает РБК.
В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
СМИ: Шоумена Барецкого избили и обокрали у клуба в Петербурге
78.ru: Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте в Петербурге
Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщает 78.ru, по словам пострадавшего, неизвестный у клуба на Московском проспекте напал на него около 6 часов утра, похитив телефон и 120 тыс. рублей.
Прибывшие на место врачи диагностировали у шоумена закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. Барецкого отпустили в удовлетворительном состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье.
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске
|
|
Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).
Церемонию планировалось провести в субботу, 11 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, передает ТАСС.
Шумова сообщила, что церемонию не разрешили местные американские власти, добиться ее проведения не удалось даже через Госдепартамент США. Американские власти проигнорировали дипломатическую ноту российского посольства.
Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся.
Шумова добавила, что Россия чтит память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и тех павших граждан США, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции.
Российские дипломаты отдали дань уважения этим американцам, возложив вместе с группой соотечественников цветы к памятнику ветеранам войн – уроженцам штата Аляска.
На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военных и столько же гражданских. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов призвал США вернуть России Аляску, за которую они так и не заплатили русскому царю.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
|
|
Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
|
|
В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков.
Вучич выступил с обвинениями в адрес США и Косово
Вучич указал на нежелание Вашингтона и Приштины выполнять какие-либо соглашения
|
|
США и Косово не соблюдают ни Устав ООН, ни резолюцию Совбеза ООН, ни Брюссельское соглашение, ни Вашингтонское соглашение, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич после заседания совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии заявил: «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете?».
Он потребовал от США и Косово назвать хотя бы один из перечисленных документов, который соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, такого нет. Как заявил Вучич, США и Косово следуют принципу «можно все, что и сколько захотим», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что косовские силовики вторглись на территорию, населенную сербами, но международное сообщество игнорирует это. По мнению президента Сербии, нынешняя ситуация «похожа на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии», причем участвует не только Косово, но и «добрая часть международного сообщества», передает ТАСС.
Вучич по завершении экстренного заседания совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. Совет национальной безопасности Сербии призывает сербов в Косово и Метохии воздержаться от конфликтов с представителями миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR.
«Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке», – сказал Вучич.
Напомним, Вучич созвал экстренное заседание совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косово. После того, как косовская полиция задержала экс-полицейского МВД непризнанного Косово серба Деяна Пантича косовские сербы начали возводить баррикады. По версии властей Косово, Пантич напал на силовиков, которые в нарушение договоренностей вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами.
Штормовое предупреждение объявили в Москве
Вильфанд: Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега
Штормовое предупреждение об опасной погоде объявлено в Москве из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря. Также прогнозируются гололедица и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря ожидаются дождь, ледяной дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, ветер ожидается с порывами до 15 м/с, передает ТАСС.
Вильфанд отметил, что опасную погоду обусловит перемещение активного циклона с юга на север в этот период.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков.
Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза
Президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косова
|
|
Президент Сербии Александр Вучич проведет в воскресенье в 19.00 (21.00 мск) экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова, сообщили СМИ.
Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, сербский лидер принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».
Как ранее сообщила косовская полиция, экс-полицейский МВД непризнанного Косово серб Деян Пантич подозревается в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских. Речь идет о полицейских из Приштины, которые во вторник вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Задержание Пантича привело к тому, что косовские сербы построили баррикады.
В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ
НМ ДНР: За сутки уничтожено три танка, гаубица М777, пять беспилотников и 40 боевиков ВСУ
Подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков, сообщили в Управлении народной милиции республики.
По сообщению НМ ДНР, за сутки уничтожены: два танка Т-64БВ и один Т-72М1, гаубица М777, пять единиц бронированной и автомобильной техники, три беспилотника и свыше 40 военнослужащих ВФУ, передает ДАН.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены.
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике.
Санду в интервью СNN заявила, что республика борется с «гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии». Она добавила, что «пропаганда – это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие – это часть гибридной войны», передает РИА «Новости».
Президент Молдавии добавила, что коррупционные группы в республике вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Ранее в оппозиционной партии «Шор» сообщили, что более 50 тыс. человек участвовали в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева.
Напомним, в начале октября в Кишиневе уже проходил многотысячный митинг против президента Майи Санду.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
Песков: Невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО
Песков: Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей СВО
|
|
Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.