Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор

Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.

Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.

Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.

Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.

Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.