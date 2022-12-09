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Эрдоган выразил надежду на телефонные переговоры с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган надеется провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье.
Он добавил, что также планируется разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявлял, что Путин всегда был открыт к переговорам по Украине.
Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.
Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.
Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.
Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.
Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.
Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
Путин заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины
Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС.
По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ.
«Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он.
«Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства.
В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре.
В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо.
Названы выгоды Турции от пробки нефтетанкеров в Босфоре
Эксперт Юшков: Турецкие ограничения в Черном море могут привести к падению экспорта российской нефти
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Турция умышленно придумала новые условия прохода нефтетанкерами проливов. Это позволит ей заработать на экспорте нефти, в том числе российской, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее западные чиновники обвинили Турцию в нарушении поставок нефти по Черному морю.
«Во-первых, зимой время прохода через проливы традиционно увеличивается. Во-вторых, эта история с потолком цен на российскую нефть не связана. И если Турция будет говорить обратное, то это притягивание за уши», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Мы видим результат новых требований к судовладельцам, которые Анкара ввела с начала декабря. Примечательно, что первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – подчеркивает собеседник.
Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется. Однако для того, чтобы со стороны Запада к Тайипу Эрдогану не было претензий, он решил затормозить проход всех танкеров. Наличие в пробке казахской нефти – это, скорее, случайность.
«Можно предположить, что Турция изменила правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка. К слову, в проливах нет ни одного танкера с подсанкционной нефтью», – отметил эксперт.
«При этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. А тут речь о том, что страховка есть, но они все равно требуют каких-то дополнительных документов», – напоминает он.
Турции выгодно искусственное создание пробки. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.
«И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо. То есть, преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – прогнозирует собеседник.
«В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – заключил Юшков.
В четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, сообщает Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.
«Похоже, что 19 из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, везут нефть казахстанского происхождения. Очевидно, что на данные грузы ценовой потолок не может быть распространен ни при каких обстоятельствах», – приводит слова одного из авторов данного запрета издание.
В свою очередь председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане, передает ТАСС.
Накануне издание Bloomberg сообщило, что 26 танкеров, перевозящих около 23 млн баррелей сырой нефти, застряли в акватории Черного моря на подходе к проливам Босфор и Дарданеллы. Причиной непредвиденной «стоянки» стало требование правительства Турции предоставить Анкаре гарантии страховок указанных транспортных средств.
Как сообщает Forbes, проблема возникла из-за недопонимания сторонами правовой стороны недавно введенного Евросоюзом ценового потолка на поставки российской нефти. Согласно решению ЕС, вводится запрет на страхование судов, перевозящих нефть дороже 60 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД оценила последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
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Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
Минфин США: Большинство блокированных Турцией перед проливами Босфор и Дарданеллы танкеров не подпадают под эмбарго ЕС
В Минфине США отметили, что, по имеющимся у ведомства данным, практически все танкеры, которые Турция отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз, сообщает Reuters.
В Министерстве финансов США указали, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Запада, не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды, передает ТАСС.
Представитель Министерства финансов США выразил уверенность, что Турция разделяет интересы США в поддержании достаточного снабжения нефтяного рынка и работает над решением вопроса с застрявшими в проливах Босфор и Дарданеллы танкерами.
Ранее в четверг главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что эта история с потолком цен на российскую нефть не связана, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции, при этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется.
Путин ободрил Героя России во время выступления в Кремле
Путин поддержал Героя России во время выступления в Кремле
Президент Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время его речи после награждения в Кремле.
Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что в условиях боевых действий каждый хочет остаться в живых, однако чувство самосохранения уходит на второй план для людей, живущих высшими идеалами.
Путин призвал помнить тех, кто погиб, и пожелал здоровья и благополучия получившим ранения.
Ранее в Кремле Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России.
Путин: Фейки не должны мешать ВС России выполнять свой долг
Бредни и фейки не должны помешать российской армии выполнять свой долг во время специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин, общаясь в Кремле с военными, награжденными Золотыми Звездами Героев России.
«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне», – передает его слова ТАСС.
Путин отметил, что не нужно быть особенно искушенным в информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. По словам главы государства, «шум, гам и треск на всю вселенную» в ответ на действия России на Украине также не должны мешать выполнению задач.
Ранее Путин заявил, что в Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять.
Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина
Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время.
Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.
Путин прибыл в столицу Киргизии
Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС.
Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях.
Путин пообещал никогда не забывать о поддержке семей и близких героев
Путин: Власти никогда не забудут о поддержке семей героев
Российские власти никогда не будут забывать о поддержке семей и близких героев Отечества, в том числе погибших и раненых, заявил глава государства Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле по случаю Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
Он также призвал не забывать о тех, кто погиб, и тех, кто находится на лечении после ранения.
«Мы никогда не должны и не будем забывать об их семьях, о близких, о тех, кто сделал их героями – [об их] родителях, коллективах, в которых они росли», – приводит слова Путина ТАСС.
Он отметил, что эти люди выполняют великую миссию. «Родина – это не просто территория. Это люди прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина. Мы все понимаем это, и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что вопросы поддержки семей военнослужащих должны быть первостепенными.
Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром
Подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
«Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперед, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее», – передает его слова РИА «Новости».
Путин заявил, что россияне преклоняются перед предками, создавшими великую, полную побед историю России. Кроме того, народ гордится солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые участвуют в СВО.
Он подчеркнул, что страна чтит и всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокое звание героя.
Глава государства отметил, что сейчас особенно остро ощущается неразрывная связь времен.
«Священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и является безусловной наивысшей ценностью. Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что России не раз приходилось сталкиваться с трудностями и испытаниями. На все вызовы народ России отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу.
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира
В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США.
Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».
Путин анонсировал саммит СНГ в Петербурге
Путин: Неформальный саммит СНГ пройдет в Петербурге перед Новым годом
Согласовано проведение неформальной предновогодней встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке.
На встрече Путин напомнил, что «мы вас ждем на предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС слова Путина.
Напомним, в октябре Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге.
Путин обозначил в России тренд на снижение инфляции
В России стал очевидным тренд на снижение инфляции, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
Он отметил, что факт имеет значение для всех стран, поскольку макроэкономические показатели в российской экономике влияют на все экономики стран ВЕЭС, передает ТАСС.
Кроме того, добавил Путин, в России в 2022 году ВВП снизится только на 2,9%, вопреки прогнозам. При этом ожидается позитивная динамика, в следующем году ВВП ожидается 0,9%, хотя изначально предсказывали спад экономики примерно на 20%.
Ранее Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста зарплат.
Путин указал, что уровень безработицы в ЕС в семь раз выше, чем в ЕАЭС
Путин: Уровень безработицы в ЕАЭС в семь раз меньше, чем в Евросоюзе
Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) составляет чуть более 1% — в семь раз меньше, чем в Евросоюзе, указал президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
«Уровень безработицы за девять месяцев этого года сократился в государствах ЕАЭС очень прилично, заметно – на 18%. И составляет чуть более 1%. 1,1% от общей численности рабочей силы», – передает ТАСС слова Путина.
Российский лидер обратил внимание, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей состояния экономики в целом. По его словам, сейчас «в Евросоюзе безработица – 7%. То есть в семь раз больше, чем у нас», – констатировал он.
Как отметил Путин, в целом в этом году ЕАЭС работал эффективно, продолжал последовательно развиваться. «В условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой, политической конъюнктуры по линии ЕАЭС были приняты своевременные и эффективные меры, позволяющие не только стабилизировать макроэкономическую ситуацию в наших экономиках, но и добиться улучшения целого ряда важнейших показателей развития», – обрисовал ситуацию он.
По словам президента России, удалось стимулировать рост ключевых отраслей экономики, а также оказать поддержку сложившимся на пространстве ЕАЭС хозяйственным связям.
Путин и Жапаров выступили за разработку конвенции под эгидой ООН по информбезопасности
Путин и глава Киргизии Жапаров выступили за разработку конвенции под эгидой ООН по информбезопасности
В связи с участившимися случаями использования информационных технологий в целях преступлений необходима разработка конвенции под эгидой ООН, соответствующий вопрос обсудили президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров.
Лидеры указали, что приоритетным на данный момент является создание под эгидой ООН универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения безопасности государств и использования технологий в мирных целях, передает ТАСС.
Путин и Жапаров выразили обеспокоенность значительным ростом использования информационных технологий в преступных целях.
Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов заявил, что в России достаточно средств информационной безопасности для проведения и реализации импортозамещения.