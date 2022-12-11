Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях Президент Путин: Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь 11 декабря 2022, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. На кадрах в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1» было видно, как глава государства пообщался с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился и ненадолго замолчал. «Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», – передает ТАСС слова Путин, подбодрившего военного. Глава государства пришел ему на помощь и во время самой церемонии. Напомним, Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление. Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО 9 декабря 2022, 17:39

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность. Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Путин о спецоперации: Все идет своим чередом 9 декабря 2022, 17:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке. «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС. Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени. «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории. Новости СМИ2 Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер 9 декабря 2022, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов. «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер. Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина 9 декабря 2022, 17:19

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах. По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света. «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru. Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин. Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза. «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз. Новости СМИ2 Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам 9 декабря 2022, 17:25 Текст: Вера Басилая

Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен. «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть. В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу. Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара 9 декабря 2022, 17:32 Текст: Алексей Дегтярев

Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС. «Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории. Новости СМИ2 Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Путин: Фейки не должны мешать ВС России выполнять свой долг 8 декабря 2022, 16:25 Текст: Елизавета Шишкова

Бредни и фейки не должны помешать российской армии выполнять свой долг во время специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин, общаясь в Кремле с военными, награжденными Золотыми Звездами Героев России. «Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне», – передает его слова ТАСС. Путин отметил, что не нужно быть особенно искушенным в информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. По словам главы государства, «шум, гам и треск на всю вселенную» в ответ на действия России на Украине также не должны мешать выполнению задач. Ранее Путин заявил, что в Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять. Новости СМИ2 Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены 9 декабря 2022, 18:25 Текст: Кристина Цыцура

Самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии во время специальной военной операции решены, заверил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, обсуждения с министерством обороны идут практически каждый день. Проблемы действительно были, часть из них до сих пор остается, добавил президент. «Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», – передает слова Путина официальный сайт президента. Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему. «Верить никому нельзя. Только мне можно верить», – ответил президент киноцитатой. «Проблемы ещё целиком далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, всё-таки уже закрыты, но время какое-то нужно, конечно, на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И Министерство промышленности сейчас активно этим занимается», – добавил Путин, говоря о снабжении армии. Ранее в ходе пресс-конференции президент России заявил, что потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет. Путин обозначил в России тренд на снижение инфляции 9 декабря 2022, 13:22 Текст: Елизавета Шишкова

В России стал очевидным тренд на снижение инфляции, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Он отметил, что факт имеет значение для всех стран, поскольку макроэкономические показатели в российской экономике влияют на все экономики стран ВЕЭС, передает ТАСС. Кроме того, добавил Путин, в России в 2022 году ВВП снизится только на 2,9%, вопреки прогнозам. При этом ожидается позитивная динамика, в следующем году ВВП ожидается 0,9%, хотя изначально предсказывали спад экономики примерно на 20%. Ранее Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста зарплат. Новости СМИ2 Путин прибыл в столицу Киргизии Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза 9 декабря 2022, 04:32 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС. Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях. Путин назвал цель посещения Крымского моста 9 декабря 2022, 18:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рассказал, что поехал на Крымский мост, чтобы оказать поддержку строителям и лично убедиться в качестве проведенных работ. «Прежде всего – поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работ и сделали это качественно», – цитирует Путина ТАСС. Президент отметил, что ему хотелось лично убедиться в том, успели ли работники завершить все в такой короткий срок. «Одно дело то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, важно эту информацию иметь», – сказал глава государства. В начале недели президент посетил Крымский мост и за рулем автомобиля лично прокатился по нему. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе поездки Путина сообщил, что восстановление левой стороны автодороги моста закончится в конце марта 2023 года. Новости СМИ2 Путин заявил о благотворном влиянии устойчивости рубля на экономику Путин: Устойчивость российской валюты благотворно отражается на экономике партнеров России 9 декабря 2022, 16:55 Текст: Елизавета Шишкова

Устойчивость рубля оказывает благоприятное влияние на экономику партнеров России, заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Бишкек на заседание ЕАЭС. По словам главы государства, спад в экономике России существует, однако меньше, чем в других странах, передает ТАСС. При этом он признал, что ситуация в стране могла бы быть и лучше, но России предсказывали спад в экономике на 20%, а он составляет 2,9%. Ранее Путин заявил, что в России стал очевидным тренд на снижение инфляции. Путин напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия 9 декабря 2022, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Возможность защиты страны с помощью ядерного оружия – это фактор сдерживания, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в Бишкеке. После того как Система предупреждения (СПРН) получает сигнал о ракетном нападении, со стороны России в воздухе оказываются сотни ракет, которые невозможно остановить, и это является ответным ударом, заявил глава государства, передает РИА «Новости». «Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию Российской Федерации неизбежно, они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», – сказал он. Ранее в декабре глава государства отмечал, что в мире растет возможность начала ядерной войны, и Москва изучает применение ядерного оружия как возможность ответно-встречного удара. Новости СМИ2 Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира 9 декабря 2022, 12:23 Текст: Александра Юдина

В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития. Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США. Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».