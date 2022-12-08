Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром Путин ободрил Героя России во время выступления в Кремле Путин поддержал Героя России во время выступления в Кремле 8 декабря 2022, 14:43 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время его речи после награждения в Кремле. Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление, передает РИА «Новости». Президент отметил, что в условиях боевых действий каждый хочет остаться в живых, однако чувство самосохранения уходит на второй план для людей, живущих высшими идеалами. Путин призвал помнить тех, кто погиб, и пожелал здоровья и благополучия получившим ранения. Ранее в Кремле Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России. Путин назвал значимые результаты спецоперации Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть 7 декабря 2022, 18:25

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС. «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!» Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу 7 декабря 2022, 20:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима. Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма. «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина. Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время. Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. Новости СМИ2 Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет 7 декабря 2022, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС. Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.



«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин. Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств 7 декабря 2022, 17:23

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не выполняли свои задачи, поэтому Москва вынужденно отказалась от сотрудничества с ними, заявил президент России Владимир Путин. Россия многократно обращалась в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, заявил Путин, говоря о 8-летнем нарушении прав жителей Донбасса Украиной. «Но там – во многих из них во всяком случае, в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, – делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.. «И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят», – отметил Путин. По словам президента, все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи.



«Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире», – заявил глава государства. «Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире», – заявил глава государства. По его мнению, существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. «В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – заявил Путин. Новости СМИ2 Путин назвал размер дополнительных выплат медикам первичного звена Путин заявил о дополнительных выплатах медикам первичного звена с 2023 года 7 декабря 2022, 18:32 Текст: Кристина Цыцура

Дополнительные выплаты медикам в первичном звене начнут поступать с января 2023 года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, выплата будет зависеть от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет, передает ТАСС. Он подчеркнул, что «просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года». «В первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», – пояснил Путин. В целом глава страны выразил согласие с тем, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда, особенно в первичном звене здравоохранения. Также он добавил, что перед кабмином стоит задача по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, работа идет. При этом, заключил он, «надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков». Путин: Националисты Польши хотят вернуть Западную Украину 7 декабря 2022, 18:59 Текст: Елизавета Шишкова

Польские националисты «спят и видят», как забрать себе Западную Украину, а единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Он отметил, что в Польше некоторые националистические элементы спят и видят, как бы вернуть так называемые свои исторические территории, то есть те, которые Украина получила в результате решения Иосифа Сталина после Второй мировой войны, передает ТАСС. «Из Польши, как известно забрали эти территории, отдали cоветской Украине. Ну, конечно, националистические элементы в Польше спят и видят, как их вернуть. И к этому будут стремиться, чего бы кто ни говорил. К этому и будут вести дело, я в этом нисколько не сомневаюсь», – заявил Путин. «Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, что Украина эти территории по решению Сталина получила», – подчеркнул президент. Но, по словам главы государства, это дело самих украинских политиков будущего: «Нынешние политики мало что в этом понимают и не думают об этом. Хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться. Любое более активное участие их западного соседа в украинских делах в конечном счете будет направлено на отторжение украинских территорий, западной части Украины. Но бог с ними, это их дело». Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша отправляет своих военных для поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны. Новости СМИ2 Путин заявил о готовности России защищать себя всеми имеющимися средствами 7 декабря 2022, 17:29 Текст: Елизавета Шишкова

Россия ориентируется на мирные механизмы, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование… С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем это делать разными способами и средствами», – передает его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что прежде всего Москва будет ориентироваться на мирные средства, но при этом готова защищаться всеми имеющимися средствами. В ходе заседания Путин также заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. Путин заявил об отсутствии массового дезертирства в зоне спецоперации Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации 7 декабря 2022, 18:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами. «Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет. Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных. «У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он. Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Новости СМИ2 Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине 7 декабря 2022, 15:52 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине. Согласно указу, передает ТАСС, начальнику Главного штаба – первому заместителю командующего ВКС России Виктору Афзалову присваивается звание генерал-полковника, а командиру Ленинградской военно-морской базы Андрею Салошину – звание контр-адмирала. Также заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергей Побирохин получил звание генерал-лейтенанта. Ранее Владимир Путин наградил депутата парламента ДНР Марию Пирогову орденом Мужества посмертно. Член СПЧ рассказал о смене приоритетов в работе Совета после начала СВО 7 декабря 2022, 23:17

Фото: president-sovet.ru

Текст: Андрей Резчиков

«Большую часть времени говорили о причинах проведения СВО, о ситуации в Донбассе и о русофобии, которая процветает за рубежом. Разговор был деловым, звучали конкретные вопросы и в большинстве случаев президент отвечал словами «мы дадим поручение», – рассказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Вышинский, подводя итоги встречи Совета с президентом. «После 24 февраля произошла смена акцентов в работе Совета. Все наносное ушло в сторону. То, что могло быть важным еще год назад, сейчас не имеет значения. На заседании мы много говорили о положении медиков, о соотечественниках за рубежом, о помощи семьям мобилизованных. То есть обсуждали живых людей, а не абстракции», – подчеркнул член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский. «Много внимания сегодня уделили помощи НКО и волонтерам, – тем, кто хочет реализовать себя в жизни через гражданскую активность, а не через деньги. Причем, этот разговор тоже был предметным, по существу», – добавил член СПЧ. Вышинский напомнил, что многие зарубежные либеральные издания подвергают сейчас работу Совета критике за «недостаток» остроты в вопросах Путину. «Острота, которой такие издания ждут от Совета, носит оттенок истеричности. На нашей встрече обсуждались не пиаровские вещи, не скандальные, но очень важные, человеческие. Звучали вопросы, которые касались огромного количества людей, а не интересов какого-нибудь СМИ с аудиторией в пять тысяч читателей в день. Скажем, это вопрос врача про зарплаты, о том, почему в Москве медики получают гораздо больше, чем в других уголках страны. Или о том почему в некоторых случаях люди сидят в СИЗО в ожидании приговора по несколько лет», – перечислил член СПЧ. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сам Вышинский в ходе встречи предложил внести в Уголовный кодекс статью о русофобии, призвав «квалифицировать это явление в правовом поле, определить меру ответственности». Журналист заявил, что Россия столкнулась даже не с волной, а с «девятым валом» русофобии, в первую очередь в Европе. Он привел примеры проявления русофобии в Польше и Швеции. Напомним, в среду президент Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с членами СПЧ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин: ВСУ расстреливают своих военных за уход с боевых позиций 7 декабря 2022, 18:03 Текст: Елизавета Шишкова

Украинские военные расстреливают перед строем своих солдат за уход с боевых позиций, в российских ВС такого нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук», – передает его слова ТАСС. Глава государства добавил, что в России не только нет ничего подобного. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Путин: Возвращать смертную казнь не нужно Путин выступил против возврата смертной казни 7 декабря 2022, 19:27 Текст: Вера Басилая

Возврат смертной казни предусматривает замену Конституции, этого делать не стоит, моя позиция не поменялась, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос, привел в пример заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что для возврата смертной казни придется просто поменять Конституцию. «Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Ранее на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что выступает против смертной казни в России, назвав ее «бессмысленной и контрпродуктивной». Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о возвращении в России смертной казни. Новости СМИ2 Путин призвал отменить кандалы для подозреваемых в экономических преступлениях Путин предложил перестать использовать кандалы для подозреваемых в экономических преступлениях 7 декабря 2022, 21:28 Текст: Кристина Цыцура

Практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он заявил, что добьется этого, передает ТАСС. Комментируя выступление члена совета, обозревателя газеты «Московский комсомолец» Евы Меркачевой, Путин попросил оформить все подобные предложения. «Что касается того, что кого-то водят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена», – сказал глава государства. Президент пояснил, что попросит Генпрокуратуру, Верховный суд и Следственный комитет проработать эти вопросы. Ранее Путин допустил введение штрафов для компаний за утечку персональных данных. Путин призвал не замалчивать тему политических репрессий в СССР Путин: Историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России 7 декабря 2022, 21:48 Текст: Вера Басилая

Необходимо увековечение памяти жертв политических репрессий, поскольку исторические факты нельзя замалчивать, но и нельзя позволять использовать их против России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. По словам Путина, «это сложная, тяжелая страница в истории», мы не должны забывать про увековечения памяти жертв политических репрессий, передает ТАСС. «История такая, какая она есть. Здесь ничего нельзя замалчивать, ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще, особенно сегодня», – подчеркнул президент. Путин заявил, что необходимо объективно оценивать все, что было в истории, в том числе и увековечивания памяти жертв политических репрессий. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что выступает против возврата смертной казни. Новости СМИ2 Путин назвал дурью отмену российской культуры за рубежом 7 декабря 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин назвал дурью попытки Запада ограничить российскую культуру за рубежом, отметив, что так поступают враги, которые наносят ущерб сами же себе. Он привел в пример споры о том, кто же такой Гоголь – это русский писатель или украинский, представителем чьей культуры является поэт Расул Гамзатов. Рассуждения и споры на эту тему президент России назвал дурью, передает ТАСС. По словам Путина, «они просто дураки, те, кто вводит такие ограничения», они подобными действиями сами наносят себе ущерб. Ранее координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. Он указал на недопустимость отмены русской культуры.