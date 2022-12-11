Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников

Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников

Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа.

Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград».

«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников.

При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались.

В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов.