В премии «Сделано в России – 2022» победил проект «Теплее вместе»

Победителем премии медиапроекта «Сноб» «Сделано в России – 2022» стал социально инклюзивный проект «Теплее вместе», который занимается поддержкой женщин, воспитывающих детей с нарушениями психического или физического здоровья.

Церемония вручения прошла 30 ноября в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в этом году на победу претендовали шесть участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основатель проекта «Теплее вместе» – Алина Ращупкина, победитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

В 2022 году актуальность премии «Сделано в России» многократно возросла. Более 1,5 тыс. претендентов подали заявки из разных регионов России. Участники могли представить свой проект в одной из 14 номинаций. В номинации «Теория и практика важных дел» «Сноб» отмечает самые интересные инициативы и проекты. Номинация появляется на премии «Сделано в России» второй раз.

«Теплее вместе» занимается поддержкой женщин, воспитывающих детей с нарушениями психического или физического здоровья. В разных локациях Петербурга авторы проекта проводят мероприятия для мам с целью взаимной психоэмоциональной поддержки.

Ращупкина рассказала, что ее проект возник на фундаменте, составленном из собственных трудностей и опыта.

«В конце 2018 года в нашей семье родилась прекрасная девочка Эмма с орфанным (редким) заболеванием. Так я попала в мир особого материнства: в моей жизни стало много клиник, реабилитационных центров и других медицинских учреждений. Я не только видела, но и по себе знала, как тяжело особенным детям и их родителям. Мамы и папы тоже нуждаются в поддержке, но получить ее не всегда удается, потому что обычно все внимание направлено на ребенка. Детей поддерживают благотворительные фонды и государство, а родители часто остаются в тени, находясь при этом в стрессе или в состоянии эмоционального выгорания. После рождения Эммы нам с мужем помогали близкие люди, и я даже не представляю, как бы мы справились без этой поддержки», – пояснила она.

«В 2019 году я решила, что хочу помогать мамам особенных детей, и поделилась этим намерением с подругой. Она предложила пригласить таких женщин на фотопрогулку, чтобы у них была возможность хотя бы на пару часов забыть обо всех проблемах и расслабиться. Несколько месяцев подряд мы организовывали подобные мероприятия, которые прозвали «Теплыми встречами». Мамы уходили от нас с улыбкой, искренне признаваясь, что это как раз то, что им так было нужно», – заключила основатель проекта.