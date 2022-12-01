|
|
В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
|
|
Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
Захарова: У НАТО нет интереса к урегулированию конфликта на Украине
Спикер российского МИД Захарова заявила, что у глав МИД НАТО отсутствует интерес к урегулированию конфликта на Украине
Принятое после заседания в Бухаресте заявление глав МИД стран-участниц НАТО свидетельствует о том, что альянсу неинтересно принимать участие в регулировании ситуации на Украине, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, страны-участницы НАТО абсолютно не заинтересованы в политико-дипломатическом решении на Украине, более того, они пытаются обвинить Россию в преступных действиях и бесчинствах, совершаемых ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства.
В Бухаресте прошла встреча МИД стран-членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Названы причины отказа Турции от совместного с Россией патрулирования в Сирии
Востоковед Семенов: Турецким военным угрожает опасность на севере Сирии
|
|
Турецкие патрули оказались под угрозой обстрелов. В целом же складывается ощущение, что Вашингтон специально нагнетает обстановку в регионе, провоцируя Турцию на наземную операцию, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя выход Анкары из совместного с Россией патрулирования в Сирии.
«После того как Эрдоган заявил о том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства по «Сочинскому меморандуму», прекращение Турцией совместного патрулирования было ожидаемым. Россия поступала аналогичным образом в Идлибе, когда Анкара не выполняла свои обязательства по разблокировке трассы М4 и передаче ее под контроль российских и турецких военных», – напомнил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Другое дело, что тогда серьезно стоял вопрос безопасности – против совместных патрулей неоднократно совершались теракты. Но в целом ситуации схожи. Когда Турция заявила о намерении действовать жестко против курдских отрядов самообороны, над ней нависла угроза нападения со стороны курдских боевиков», – подчеркнул собеседник.
Вместе с тем эксперт уверен в том, что Вашингтону невыгодна турецкая наземная операция. «Если в конфликте как основная сила будут задействованы какие-то местные группировки, у США не будет проблем нанести по ним удары. Но если там будут представлены именно турецкие вооруженные силы, то Штаты воздержатся от противостояния», – отмечает он.
«В противном случае связи Анкары и Вашингтона будут полностью разорваны. И тут возникает вопрос, насколько США готовы к такому исходу событий. Особенно учитывая, что в планы Турции не входит полное уничтожение леворадикальной курдской автономии в Сирии. Эрдогану важно лишь занять полосу безопасности в 32 км от границы государства», – акцентирует Семенов.
Собеседник также напомнил, что большая часть курдских формирований фактически подчиняется США. «Белому дому наиболее выгодно убедить курдов просто оставить эту землю. Почему до сих пор этого не сделано, непонятно. Вероятно, Байден целенаправленно идет на нагнетание обстановки», – предполагает он.
«Мы также видим, что курды вновь попросили Москву о помощи. Но у нас нет никакой необходимости ввязываться в это. Их диалог с Дамаском ведется уже порядка пяти-семи лет. Курды не то что пытаются усидеть на двух стульях, они находятся под «зонтиком безопасности» США», – уверяет эксперт.
«Лидерам леворадикальных курдских формирований надо дать понять, что им надо полностью перейти под контроль Дамаска, чтобы стал возможен диалог по их интеграции в состав сирийских вооруженных сил. Иного выхода нет. Если же мы решим их поддержать, что они будут использовать Москву и Дамаск в своих узких целях, при этом оставаясь под контролем США», – настаивает собеседник.
«Кроме того, подобная поддержка курдов Москвой может вызвать у Анкары воспоминания о 1998 годе, когда Дамаск приютил Абдуллу Оджалана, и чуть было не дошло до прямого столкновения Турции и Сирии. Сейчас же, если турецкая операция выведет курдов из-под контроля Штатов, то у них не останется никакого другого варианта, кроме как снова обратиться к России и Сирии», – заключил Семенов.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция последние две недели без объяснения причин не принимает участия в совместном патрулировании в республике. При этом Егоров отметил, что выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года, продолжается.
Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории арабской республики.
Одновременно с этим Остин подчеркнул важность стратегических отношений США и Турции и выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, сообщили в Пентагоне. Напомним, ранее Анкара отвергла соболезнования Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски.
В свою очередь координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США признают право Турции на самооборону. «Турция продолжает страдать от террористических атак как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак», – приводит его слова РИА «Новости».
Во вторник также стало известно, что курдские «Силы демократической Сирии» обратились к России с просьбой стать посредником в переговорах с властями Сирии. Отмечается, что СДС хотят заключить с Дамаском «соглашение о координации действий» для защиты территории. Также сообщается, что российская сторона на встрече с курдами «представила условия Турции», которые курды отвергли. В СДС посетовали, что США хоть и выступили против турецкой военной операции, но «серьезных» мер не приняли.
Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что Турция потребовала от СДС вывести курдские формирования из городов Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб в сирийской провинции Алеппо.
Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило на север подкрепления для отпора войскам Турции. Парламент Сирии также объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД указали на расхождение данных по цели встречи Нарышкина и Бернса
В МИД указали на расхождение российских и американских данных по цели встречи Нарышкина и Бернса
Высказывания американских источников о темах обсуждения директора СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильямса Бернса не сходятся с данными российской стороны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Эти сообщения не совпадают с нашим знанием о том, как эта встреча прошла и что на ней обсуждалось», – заявил Рябков в интервью RT, передает ТАСС.
Американские СМИ писали, что на встрече Нарышкина и Бернса США якобы передали сигнал о возможных последствиях для Москвы в случае применения Россией ядерного оружия, при этом урегулирование на Украине не обсуждалось.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
В МИД заявили об отсутствии интереса к Мюнхенской конференции
МИД России считает, что Мюнхенская конференция перестала быть объективной
Делегация из России не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, в Москве нет интереса к форуму, сообщили в российском МИД.
В ведомстве подчеркнули, что заявление председателя конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, где он отмечает, что российские официальные лица не будут приглашены в 2023 году, а остальные планируют «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками», является открытым нарушением принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела, передает РИА «Новости».
Также в МИД заметили, что дипломат Хойсген проявляет несвойственные для себя качества, отказываясь от диалога с Москвой и не желая услышать иную точку зрения. Так, утверждают в МИД, дипломат дискредитировал «некогда уважаемый форум», который в последние годы стал трансатлантическим.
В МИД отметили, что отказаться от участия в форуме планировали заранее, предвидя конфронтационную политику западных стран по отношению к России.
Кандидат в послы США в РФ призвала ужесточать санкции против России
Кандидат на пост американского посла в РФ Трейси выступила за ужесточение санкций против России
|
|
Кандидат на пост американского посла в РФ Линн Трейси на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам призвала продолжать ужесточать санкции против России.
Трейси заявила на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, что абсолютно согласна с тем, что правильный курс – не сворачивать с пути санкций, продолжать ужесточать санкции против России, передает ТАСС.
Она отметила, что один из механизмов ужесточения санкций против России, которые, как ожидается, заработают, – это потолок цен на нефть. При этом Трейси выразила мнение, что уже сейчас есть некоторые свидетельства того, что в случае, если этот механизм будет реализован, он мог бы стать очень эффективной мерой сокращения некоторой части прибыли России при сохранении определенной стабильности на нефтяном рынке.
Кандидат на пост американского посла в Москве призвала Сенат США обратить внимание на тех, кто является действующими лицами в правительстве России, а также на тех, кто, по ее словам, якобы принимает участие в «негативном влиянии, которое оказывает Россия».
Трейси выразила мнение, что введенные против России санкции начали оказывать определенное воздействие на экономику РФ, в которой якобы начались проблемы. Она также предположила, что США еще увидят воздействие санкций на российскую экономику.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что потолок цен на российскую нефть может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Она также подчеркнула, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту провокационную антироссийскую затею.
Телеведущий канала Fox раскритиковал решение Байдена по Украине
Ведущий телеканала Fox Карлсон возмущен решением американских властей взять под крыло украинский энергосектор
Американский телеведущий канала Fox News Такер Карлсон выразил возмущение по поводу решения Белого дома оказывать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в США растут собственные проблемы с доступностью энергоресурсов.
Он заметил, что это «как-то странно» делать в то время, когда в США «настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов», а американцы «мерзнут» в своих домах, так как закупка топлива им стала не по карману, передает РИА «Новости».
С сарказмом Карлсон заметил, что в таких условиях самое время отправлять энергетику «нашим друзьям на Украине и всему европейскому региону».
Ранее сообщалось, что запасы вооружений США для Украины подошли к концу.
Лидером демократов в Конгрессе США впервые стал темнокожий
Темнокожий впервые возглавил партийную фракцию в Конгрессе США
Лидером демократов в Палате представителей США избран Хаким Джеффрис, он станет первым темнокожим руководителем партийной фракции в Конгрессе.
Партийная фракция поздравила Джеффриса в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что не будет претендовать на пост руководителя фракции в новом составе законодательного органа. Он начнет работать 3 января 2023 года. Большинство в Палате будет у республиканцев.
Лавров заявил об утечке со стороны США данных о переговорах Нарышкина и Бернса
Лавров: США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкин – Бернс, но допустили утечку
Вашингтон настаивал на конфиденциальности канала между главой СВР Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом, однако после прилета в Анкару делегации из США произошла утечка информации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Он отметил, что США сами «десять раз сказали», что этот канал должен быть конфиденциальным и был подвержен каким-то внешнепропагандистским, информационным интригам, передает ТАСС.
Россия согласилась на такие условия, но как только делегация Америки прибыла в Анкару, информация о встрече утекла. «Я не знаю откуда – из Белого дома, из Госдепартамента – но это утекло», – сказал Лавров.
Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
Между тем американские СМИ писали, что на встрече Вашингтон якобы передал сигнал о возможных последствиях для Москвы в случае применения Россией ядерного оружия.
Лавров заявил о цели НАТО держать русских вне Европы
Глава МИД России Лавров сообщил, что НАТО придерживается политики холодной войны и не хочет пускать русских в Европу
Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, альянс создавался под лозунгом первого генсека Гастингса Исмея «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. По словам Лаврова, НАТО вернулось к приоритетам, придуманным 70 лет назад, передает РИА «Новости».
Также, по мнению Лаврова, Соединенные Штаты уже держат под колпаком не только немцев, но и весь Евросоюз.
Тем временем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) скопилось огромное количество проблем, заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах.
Также он заявил, что ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.
Лавров раскрыл планы военного строительства России и Белоруссии
Глава российского МИД заявил, что Россия и Белоруссия планируют совместное военное строительство
Союзное государство России и Белоруссии с учетом текущих провокаций со стороны стран Запада планирует военное строительство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, лидеры Союзного государства внимательно прорабатывают варианты военного строительства, в данный момент уже приняты все необходимые меры поддержания готовности к разным исходам, возможности хорошие, передает РИА «Новости».
Лавров добавил, что европейские политики стремятся выстроить безопасность без участия России и Белоруссии.
«Макрон (президент Франции Эммануэль) срочно полетел в Вашингтон – жаловаться, требовать... Нам такая безопасность не нужна», – заключил он.
Ранее Лавров указал на попытки НАТО «затушевать» антироссийскую направленность своих учений.
Пушков: Африка больше не хочет быть подмастерьем Запада
|
|
В странах незападного мира уже не хотят выполнять роль «подмастерьев», поддерживая Запад по его указанию, и все чаще говорят о том, что портить отношения с Россией нет смысла, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Запад пытается убедить нас, что у России нет информационной альтернативы, чтобы мы думали, будто зажаты в тиски западной информационной машины, и весь мир – это только западные информационные технологии. Это не соответствует действительности», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время круглого стола «Информационный раскол в глобальном мире».
По словам Пушкова, в странах Азии, Африки, Латинской Америки, арабского мира прекрасно видят, что «Запад создает крупную информационную кампанию только там, где это в его интересах». «А там, где страны Запада совершают преступления, откровенно нарушают международное право, это замалчивается и подается чуть ли не как естественное следствие борьбы за «свободу», – пояснил сенатор.
Также он сообщил, что в странах незападного мира распространена следующая логика: конфликт на Украине – это европейский конфликт, который не имеет отношения ни к Африке, ни к Индии, ни к Латинской Америке. «В условиях не своей войны портить отношения с таким мощным партнером, как Россия, не имеет никакого смыла – это можно все чаще слышать сегодня от представителей стран незападного мира», – заметил Пушков.
Он также подчеркнул, что в Африке обвиняют Запад в неоколониальной политике. «Это важный момент. США не отказались от неоколониализма, давят на страны Африки, и это в этих странах воспринимают очень болезненно», – цитирует сенатора «Парламентская газета». Кроме того, на фоне конфликта на Украине страны Африки и других регионов мира с остротой вспоминают агрессию ЕС и НАТО в Ливии, Сирии, Афганистане и Йемене.
Напомним, в одном из недавних выступлений президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В своей «Георгиевской речи» он назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства. При этом он указал на неоколониальную природу действий Запада на международной арене.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава НАТО пообещал усилить присутствие альянса в черноморском регионе
Столтенберг: НАТО продолжит усиление в регионе Черного моря
НАТО считает стратегически важным регион Черного моря, усилила там свое присутствие и продолжит этот курс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на конференции по безопасности, которая проходит в Берлине.
По его словам, весь регион Черного моря имеет огромное стратегическое значение, поэтому НАТО усилила свое присутствие в регионе Черного моря. Столтенберг отметил, что в состав альянса входят три прибрежных государства, а Украина и Грузия являются партнерами, поэтому НАТО продолжит действовать в этом направлении не только из-за агрессивной политики России, но также и из-за важности сотрудничества с ними, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны России сообщили, что сообщения о заключении некой «договоренности» между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу передвижения судов в Черном море являются вымыслом.