Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Пашинян объявил о подаче Арменией заявки на вступление в ШОС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о направлении обращения страны на вступление в ШОС, подчеркнув значение сбалансированной внешней политики.
Армения направила в Шанхайскую организацию сотрудничества обращение с просьбой о приеме в члены, передает ТАСС.
Премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване подтвердил: «Да, Армения обратилась к ШОС для членства. И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать».
Он уточнил, что республику связывает статус партнера с организацией, и отметил, что шаг не был спонтанным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил недовольство по поводу желания Турции присоединиться к ШОС. Организация ШОС становится одним из полюсов нового миропорядка. Присоединение Белоруссии к ШОС имеет значимую политическую составляющую.