Британия и Япония собрались подписать военный пакт

Financial Times соообщила о намерении Британии и Японии подписать военный пакт для усиления сотрудничества с США

В декабре Великобритания и Япония планируют заключить военное соглашение, оно усилит их сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщают источники.

Крупный оборонный пакт позволит странам «усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая», Великобритания и Япония подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA), передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Financial Times пишет, что такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Кроме того, по данным издания, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей.

Как заявили источники, решение о пакте и работе над истребителями зависит от политической ситуации в Великобритании. Британское минобороны отметило, что переговоры идут «позитивно». Однако в военном ведомстве считают, что пока «неуместно» говорить о подписании RAA.

Кроме того, Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.