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При крушении Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил
МЧС: При крушении Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил
В результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке не выжил никто, сообщили в МЧС России со ссылкой на заявление Росавиации.
Обломки воздушного судна нашли в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Фрагменты вертолета заметили на 900-метровой высоте, это скалистый участок, окруженный лесом.
По данным Росавиации, в авиакатастрофе не выжил никто. На месте работают спасатели МЧС России и представители следственных органов. Они обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы.
Ранее СК сообщал, что следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8, который 14 июля не вышел на связь в назначенное время, обнаружен в районе Охотска.