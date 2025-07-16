Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска

Tекст: Ирма Каплан

«Обнаружен в 130 км от Охотска, по экипажу информации нет», – сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В авиакомпании «Дальнереченск авиа» уточнили, что вертолет обнаружен, но сесть в местности невозможно, по экипажу данных нет.

Позднее в оперативных службах агентству уточнили, что вертолет разрушен, вероятность обнаружить экипаж живым небольшая.

«Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

