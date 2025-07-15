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Росавиация заявила о возобновлении поисков пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8
Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т компании «АПК «Взлет» развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.
«С утра из аэропорта Охотск в район предполагаемой аварии вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа», на борту которого находятся спасатели филиала ФКУ «Хабаровская РПСБ», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.
Там добавили, что одновременно с этим бортом из аэропорта Магадан (Сокол) отправился вертолет Ми-8МТВ-1 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту – спасатели поисково-спасательного отряда МЧС по Магаданской области.
К поискам привлечены и силы Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, оповещены морские суда, находящиеся в акватории Охотского моря.
Специалисты Росавиации координируют этапы поисково-спасательных работ. В районе поиска осуществляется воздушная разведка, ведется взаимодействие между всеми профильными службами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.
Дождь и неблагоприятные погодные условия не позволили магаданским спасателям оперативно отправиться на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8.