Вертолет Ми-8 исчез при перелете на Дальнем Востоке

Tекст: Алексей Дегтярев

Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании «Взлет», сказал собеседник ТАСС.

Воздушное судно пропало в установленное время и не дало о себе знать.

Для поиска пропавшего вертолета задействованы дополнительные силы, из Охотска на поиски вылетел Ми-8, а из Магадана – самолет Ан-26.

На борту пропавшего воздушного судна находятся пять человек, три члена экипажа и два техника. Они летели в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

В конце июня вертолет Ми-8, следовавший из аэропорта Змеево под Тверью в сторону Смоленской области, совершил вынужденную посадку в районе деревни Щетинино Ржевского округа.