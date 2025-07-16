  • Новость часаКремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    У Трампа заметили болезнь Байдена
    Подсчитан объем военной помощи США Украине с 2014 года
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Против сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга завели дело
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    Мнения
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    16 июля 2025, 12:16 • Новости дня

    Депутат Госдумы Наумов: Для Путина Магнитогорск – место силы

    Депутат Госдумы Наумов: Для Путина Магнитогорск – место силы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит президента Владимира Путина в Магнитогорск придаст динамики проектам по развитию высокотехнологического производства, обновлению городского облика и созданию инновационных образовательных экосистем, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Приезд главы государства в Челябинскую область ожидается в среду, 16 июля.

    «Для президента Владимира Путина Магнитогорск – это своего рода место силы. Еще в статусе премьера он следил за судьбой градообразующего Магнитогорского металлургического комбината, не дав ему подпасть под негативное влияние зарубежных капиталов и собственников», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    Также парламентарий напомнил, что глава государства всегда уделяет внимание вопросам окружающей среды Магнитогорска и развитию экологических проектов. «В итоге, например, горожан радует чистый городской пруд, где можно даже рыбачить, и сказочно красивый парк «Притяжение», – детализировал собеседник.

    «Конечно, основной акцент будет сделан на машиностроительную продукцию. К приезду президента приурочено открытие нового производства современного оборудования. Оно создано с привлечением современных научных решений и знаменует еще один шаг к технологическому суверенитету Россию», – заметил он.

    «Впрочем, я, как член оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Магнитогорска, также внес предложения по улучшению города. Я собрал мнения горожан через свои страницы в соцсетях, суммировал, обсудил с экспертами МГТУ им. Носова и отправил первому вице-премьеру Денису Мантурову и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру», – рассказал депутат.

    «Безусловно, визит Путина придаст дополнительную динамику развития существующим проектам и прорабатываемым инициативам по улучшению Магнитогорска», – резюмировал парламентарий.

    Визит Путин в Магнитогорск ожидается в среду, 16 июля. В этой связи Станислав Наумов в своем Telegram-канале выложил идеи по улучшению города, среди которых: развитие трамвайной сети, реставрация фасадов исторически значимых зданий, создание кампуса инновационной экосистемы «Магнитная долина» и другие.

    В своем указе о праздновании 100-летия основания Магнитогорска Путин рекомендовал органам госвласти и местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятия.

    Ранее Алексей Текслер поддержал указ президента о присвоении Миассу почетного звания «Город трудовой доблести». Губернатор отметил, что городские предприятия и все жители работают «во имя новой победы», как и во время Великой Отечественной войны.

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

    Комментарии (39)
    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    Комментарии (26)
    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями создания знаменитой Мюнхенской речи и обозначил основной посыл своего выступления.

    Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как именно он готовил свою Мюнхенскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, он написал речь по пути в Мюнхен, полностью переписав предварительный вариант, подготовленный коллегами. «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что целью выступления не было перейти к конфронтации с Западом. Он отметил, что хотел донести озабоченности России и призвал западных партнеров скорректировать свое отношение к Москве. Путин подчеркнул, что России в девяностых годах обещали не расширять НАТО на восток, однако эти обещания не были выполнены, а западные страны «делали вид, что ничего подобного не было».

    Путин также пояснил, что суть его позиции заключается в необходимости сохранять независимость и суверенитет России. Он добавил, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и выработать единые правила, чтобы избежать нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении суверенитета и способности защищать свои интересы.

    Комментарии (3)
    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    Комментарии (5)
    16 июля 2025, 00:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты поддержали введение административного штрафа до пяти тыс. рублей для граждан, ищущих в интернете заведомо экстремистские материалы, включая использование VPN.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере, передает ТАСС.

    Поправки предусматривают дополнение Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.53, вводящей ответственность за умышленный поиск и получение доступа к федеральному списку экстремистских материалов через интернет, включая VPN-сервисы.

    Инициатива исходит от правительства России. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей. Нововведение касается только тех случаев, когда материалы заранее признаны экстремистскими и внесены в официальный перечень.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приравнивании к экстремистской организации сообществ, признанных судом экстремистскими.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    В декабре 20214 года Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Комментарии (4)
    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

    Комментарии (4)
    13 июля 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин рассказал, что сохранит привычку гасить свет перед сном

    Tекст: Егения Караваева

    Привычка выключать свет перед сном осталась с детства и связана с воспитанием родителей, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Президент подчеркнул, что не планирует расставаться с этим правилом, поскольку считает его неотъемлемой частью своей жизни, передает ТАСС.

    «Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент России назвал главным «рецептом успеха» для страны сохранение традиционных ценностей и развитие передовой науки, а также объяснил, что противоречия между Россией и Западом связаны с различиями в подходах к вопросам суверенитета и национальной идентичности.


    Комментарии (2)
    14 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал Путина «крутым парнем»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

    На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.  Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

    В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Комментарии (2)
    14 июля 2025, 16:48 • Новости дня
    Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога уже с 2026 года.

    Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

    Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

    Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    МИД назвал статью Axios о Путине «грязной политизированной кампанией»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России отреагировал на публикацию Axios о якобы призыве Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США, назвав материал «грязной политизированной кампанией».

    Как заявили в МИД, публикация американского издания Axios о якобы призыве президента России Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США является «грязной политизированной кампанией», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статья под заголовком о сенсационном призыве Путина к Ирану, по их мнению, направлена на эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы.

    МИД подчеркнул, что Москва всегда выступала за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. Российская сторона неоднократно выражала готовность содействовать поиску взаимоприемлемых решений в данном вопросе.

    Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «призывают ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о беседах с лидерами ОАЭ и КНДР об Aurus

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями беседы о российском лимузине Aurus с президентом ОАЭ и лидером КНДР, отметив уникальность автомобиля.

    Путин рассказал, что обсуждал свой лимузин Aurus с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу «Россия 1» Путин подчеркнул, что автомобиль является полностью российской разработкой и производством. По его словам, иностранные партнеры задействовались только в качестве консультантов, а сам лимузин на 100% произведен в России.

    Путин уточнил, что во время беседы с Аль Нахайяном он «рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство».

    Также президент отметил, что во время поездки на Aurus с Ким Чен Ыном обсуждение автомобиля прошло в неформальной обстановке. «Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил о возможности организации производства российских автомобилей Aurus на территории королевства. Президент России Владимир Путин оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане. Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной».

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин сам ответит на слова Трампа

    Песков: Путин сам решит, будет ли реагировать на заявление Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин самостоятельно определит, будет ли комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что комментарии на высказывания американского лидера Дональда Трампа, появятся только в случае соответствующего решения российского президента, если Путин сочтет из необходимыми, передает ТАСС.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.

    Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    Комментарии (2)
    13 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин назвал «рецепт успеха» для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия должна сохранять и развивать лидерство в ключевых сферах, опираясь на традиционные ценности и исторический опыт, подчеркнул президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По его словам, России необходимо добиваться лидерства по ключевым направлениям развития, однако при этом опираться на традиционные ценности и исторический опыт страны, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о причинах противоречий между Россией и Западом. Президент Путин сообщил, что отказал во встрече делегации США после инцидента с хамством по отношению к российскому пограничнику. Патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 04:17 • Новости дня
    Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян
    Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин направил приветственное обращение организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии «Страну меняют люди», в котором назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян.

    «Устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше – это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов», – сказано в обращении президента России.

    Путин указал на главное качество многонационального народа – чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют.

    «Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплоченность вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед», – отметил российский лидер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали, что две трети россиян готовы оставаться приверженными традиционным ценностям, даже если они идут вразрез с текущей реальностью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое русское кино показать американцу, чтобы он понял Россию: топ-5 лучших фильмов.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным
    Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось», – сказал он в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

    Трамп также отметил, что конфликт на Украине считает «войной Байдена».

    Ранее Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию».

    Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера другому лицу
    Зеленский заявил о готовности использовать дальнобойное оружие
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Стало известно о росте заказов на оружие европейских компаний
    При крушении Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил
    Машков предложил включить «Москва слезам не верит» в кинообмен с США
    РЖД пообещали полностью убрать гравитационные туалеты из вагонов поездов

    Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти

    Дональд Трамп угрожает наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция, как главные покупатели наших нефти и нефтепродуктов. Однако мировые цены на нефть удивительным образом легко восприняли такой ультиматум Штатов. Эксперты объясняют, почему нет паники. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Как японцы истребляли русское население Сахалина

    Ровно 120 лет назад войска императорской Японии вторглись на русский остров Сахалин. Это повлекло за собой не только оккупацию южной части острова на десятилетия вперед, но и массовые расправы над мирным русским населением региона. Сделано это было с изощренной, поистине средневековой жестокостью. Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot

    Обозначенный Дональдом Трампом новый пакет военной помощи Украине будет состоять преимущественно из комплексов ПВО Patriot. При этом ответственность за их передачу, судя по всему, ляжет на плечи Европы. Как отмечают эксперты, ЕС не сможет выполнить данную задачу, поскольку в странах Старого Света на счету каждая система противовоздушной обороны. На что же тогда рассчитывает Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации