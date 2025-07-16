Депутат Госдумы Наумов: Для Путина Магнитогорск – место силы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Для президента Владимира Путина Магнитогорск – это своего рода место силы. Еще в статусе премьера он следил за судьбой градообразующего Магнитогорского металлургического комбината, не дав ему подпасть под негативное влияние зарубежных капиталов и собственников», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

Также парламентарий напомнил, что глава государства всегда уделяет внимание вопросам окружающей среды Магнитогорска и развитию экологических проектов. «В итоге, например, горожан радует чистый городской пруд, где можно даже рыбачить, и сказочно красивый парк «Притяжение», – детализировал собеседник.

«Конечно, основной акцент будет сделан на машиностроительную продукцию. К приезду президента приурочено открытие нового производства современного оборудования. Оно создано с привлечением современных научных решений и знаменует еще один шаг к технологическому суверенитету Россию», – заметил он.

«Впрочем, я, как член оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Магнитогорска, также внес предложения по улучшению города. Я собрал мнения горожан через свои страницы в соцсетях, суммировал, обсудил с экспертами МГТУ им. Носова и отправил первому вице-премьеру Денису Мантурову и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру», – рассказал депутат.

«Безусловно, визит Путина придаст дополнительную динамику развития существующим проектам и прорабатываемым инициативам по улучшению Магнитогорска», – резюмировал парламентарий.

Визит Путин в Магнитогорск ожидается в среду, 16 июля. В этой связи Станислав Наумов в своем Telegram-канале выложил идеи по улучшению города, среди которых: развитие трамвайной сети, реставрация фасадов исторически значимых зданий, создание кампуса инновационной экосистемы «Магнитная долина» и другие.

В своем указе о праздновании 100-летия основания Магнитогорска Путин рекомендовал органам госвласти и местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятия.

Ранее Алексей Текслер поддержал указ президента о присвоении Миассу почетного звания «Город трудовой доблести». Губернатор отметил, что городские предприятия и все жители работают «во имя новой победы», как и во время Великой Отечественной войны.