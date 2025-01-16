Жители и главы регионов поддержали присвоение звания «Город трудовой доблести» семи городам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале, говоря о присвоении Салехарду этого почетного звания, отметил, что салехардцы в военные годы совершили трудовой подвиг.

«При любых обстоятельствах, превозмогая себя, на фронт бесперебойно поставляли оленину, молочные продукты, рыбу. В это время Салехардский рыбоконсервный завод стал одним из крупнейших в стране производств консервов», – указал он.

Глава Салехарда Алексей Титовский подчеркнул, что в годы Великой Отечественной на фронт ушли более 1,2 тыс. салехардцев, и на предприятиях их сменили женщины и дети.

«В три смены шла работа на нашем рыбоконсервном комбинате, выпускалось рекордное количество продукции. За годы Великой Отечественной войны было произведено 22 млн 114 тыс. банок консервов», – сообщил Титовский в своем Telegram-канале.

Журналист, краевед, председатель Совета старожилов города Салехарда, заслуженный работник культуры ЯНАО Татьяна Гостюхина на своей странице во «ВКонтакте» указала, что многие в годы ВОВ работали посменно на рыбозаводе Салехарда на обработке рыбы без соответствующей одежды и в холодной воде. «Да, все труженики тыла заслужили это почетное звание», – подчеркнула она.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отметил, что в память о военных и трудовых подвигах в городе Ленинске-Кузнецком, которому присвоили это звание, установят стелу.

Глава Башкирии Радий Хабиров указал на символичность присвоения Ишимбаю звания «Город трудовой доблести» в год празднования 80-летия Великой Победы.

«Во время Великой Отечественной войны именно Ишимбай – «второе Баку» – обеспечивал потребности фронта. Здесь добыли 4,5 млн тонн нефти – четверть от всей полученной в СССР в годы войны», – рассказал он.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев напомнил, что в годы Великой Отечественной свыше 34 тыс. жителей города ушли на фронт, и 13 тыс. из них не вернулись домой. «Наши заводы имени Серго и Горького носят высокое звание предприятий трудовой доблести», – добавил он.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале поздравил земляков с присвоением Кургану звания «Город трудовой доблести».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Миасс, получивший почетное звание, в нынешнее время, как и прежде, работает во имя новой победы. Глава Миасского городского округа Юрий Ефименко назвал присвоение звания заслугой предков жителей города.

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов также поздравил жителей Верхней Пышмы с присвоением звания «Город трудовой доблести». А глава города Иван Соломин в интервью Ura.ru заявил, что населенный пункт не раз доказывал, что достоин такой высокой оценки.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без крепкого тыла, которым был и остается Урал.

«Здесь ковали оружие победы, учили, лечили, возвращали в строй. Фронт наполнили десятки тысяч танков и артиллерийских орудий, бронетехники и автомобилей, десятки миллионов снарядов. Урал был и остается регионом трудового подвига», – подчеркнул Жога в своем Telegram-канале.