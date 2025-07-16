Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Администрация Эрдогана не получила сигналов о переговорах Москвы и Киева
Турецкая администрация отметила отсутствие каких-либо признаков возможного возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле.
Администрация президента Турции не получала информации о том, что между Россией и Украиной могут возобновиться переговоры в Стамбуле, передает РИА «Новости».
Представитель администрации подчеркнул: «Пока нет каких-либо сигналов по переговорам. В случае чего-либо конкретного, мы объявим СМИ». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах третьего раунда диалога между делегациями двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в кулуарах переговоров в Стамбуле стало известно о присутствии высокопоставленных европейских представителей. Ермак обсудил с Рубио переговоры в Стамбуле и вновь попросил дополнительные поставки оружия. Мединский сообщил о реакции Киева на предложение по гуманитарной паузе.