Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат

До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Как отметил Барбашов, если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, то на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что люди, которые вот так относятся к своему личному составу, которые вот так воюют, явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение ее от населения, которое называют своим.

В качестве примера он рассказал о случае с отправкой штурмом на Снигиревку отряда из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией – при этом украинское командование, по словам Барбашова, заранее об этом знало.

Он выразил уверенность, что киевский режим не волнует, что такая стратегия приведет к истреблению украинских мужчин. В заключение Барбашов отметил, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения попросту не останется.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.