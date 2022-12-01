Путин предложил покупать российские товары Путин заявил об окончании демобилизации студентов в Донбассе Социолог указал на важность интеллектуального суверенитета для России Кирьян: У России достаточно интеллектуального и технологического потенциала, чтобы расшить все нынешние узкие места 1 декабря 2022, 17:35 Текст: Андрей Резчиков

У России достаточно интеллектуального и технологического потенциала, чтобы справиться с текущими вызовами. А президент страны стал архитектором системы, отвечающей за развитие не только технологий, но и образования, науки и инноваций. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. «Укрепление нашего интеллектуального суверенитета должно в первую очередь строиться на решении актуальных проблем. Если мы видим, что нам не хватает чего-то в образовании, что возникли провалы по инновациям, что высветились совершенно явные недочеты в части импортозамещения, то надо направлять усилия туда», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Из недавних заявлений президента становится ясно, что у России достаточно интеллектуального и технологического потенциала, чтобы расшить все нынешние узкие места», – подчеркнул собеседник. Еще шесть лет назад, напомнил Кирьян, в нашей стране исходили из того, что «замещать импорт необходимо лишь в критических элементах инфраструктуры, – например, это связь, либо то, что потом формирует точки роста всей экономики». «Скажем, мы довольно долго и последовательно развивали судостроение. Казалось бы, это не самая передовая отрасль, но от нее зависит, как мы сейчас увидели, международная логистика, возможность быть свободными в части поставок в разные регионы мира», – указал эксперт. Раньше развитие судостроения воспринималась больше с точки зрения выполнения оборонзаказа, а также строительства ледоколов для Северного морского пути, газовозов и рыболовецких судов, отмечает Кирьян, а вот «сегодня понятно, что в этой сфере нужна широкая номенклатура». Собеседник подчеркнул также, что президент стал «архитектором системы», отвечающей за развитие в стране технологий, образования, науки и инноваций. «У нас теперь есть методика, по которой реализуются национальные проекты и приоритетные программы развития. Этот новый концепт был сформулирован Путиным в 2020 году, когда глава государства подписал указ о национальных целях развития до 2030 года. Если раньше национальные проекты касались выполнения конкретных, довольно узких задач, то сейчас эффект от проектов глубже – они должны выстраивать механизмы, которые позволят системно менять положение дел в той или иной отрасли. Если мы говорим, например, о здравоохранении, то в первую очередь формируется ее определенная модель, а потом уже под нее подстраивается инфраструктура – от медпунктов до национальных исследовательских центров», – подытожил Кирьян. Ранее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что конкурентоспособность российской экономики в целом и отдельных отечественных компаний зависит от уровня научного и технологического развития, а суверенитет в этой сфере можно назвать «вопросом настоящего и будущего России». В четверг на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» президент отметил, что «за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов», но в таком случае «своего никогда не будешь ничего производить». «Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», – указал Путин. На прошлой неделе, выступая на конференции «Сбера», президент заявил, что в России необходимо массово внедрить искусственный интеллект – в различные сферы жизнедеятельности. По его словам, такая задача ставится на ближайшие десять лет. Путин подчеркнул, что каждый национальный проект и госпрограмма отныне должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах. Путин потребовал расселить людей из трущоб 30 ноября 2022, 11:57 Текст: Антон Никитин

Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах. Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства. Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы. Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников 30 ноября 2022, 14:37

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС. Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане. «И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он. В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства. Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты. Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере. Новости СМИ2 Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны 28 ноября 2022, 21:08

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Олеся Отрокова

У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны. «Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев. По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт. В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев. И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт. В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев. На ваш взгляд Насколько надежным союзником России является Казахстан? Надежным

Относительно надежным

Ненадежным

Затрудняюсь ответить

Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам, несмотря на «люфт» 30 ноября 2022, 15:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%. По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку. «Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин. Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%. Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников. Новости СМИ2 Путин призвал судей проявлять выдержку ко всем участникам процесса Президент Владимир Путин поручил судьям быть честными и неподкупными по отношению ко всем участникам процесса 29 ноября 2022, 15:27 Текст: Александра Юдина

Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, судьям непросто соответствовать такому запросу общества, однако даже там, где эмоции накаляются до предела, они обязаны «сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний», передает РИА «Новости». Глава государства добавил, что такая ключевая фигура в законодательстве и формирует авторитет и доверие перед своими гражданами. Также Путин заверил, что созданные 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции себя полностью оправдали. Так, по словам российского лидера, выявляется и устраняется большое количество судебных ошибок. Кроме того, президент подчеркнул важность для развития судебной системы, например, закрепления принципа несменяемости мирового судьи. Закрепленные нормы важны, в том числе для выработки региональных бюджетов и расходов на обеспечение деятельности мировых судей. Ранее Путин напомнил судьям, что конституционные права и свободы граждан России должны быть незыблемы, нельзя об этом забывать. Также он заявил о необходимости совершенствования правосудия в России. Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя КНР Цзян Цзэминя Путин выразил соболезнования из-за кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя 30 ноября 2022, 16:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя. «Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», – говорится на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Новости СМИ2 В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева 30 ноября 2022, 15:52 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля. Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года. Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран. Путин: Инфляция в России в следующем году будет снижаться 30 ноября 2022, 14:32 Текст: Ольга Иванова

В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере». Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. «По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин. Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет. По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. «По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране. Новости СМИ2 Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере Путин: В социалке скромный уровень зарплат 30 ноября 2022, 12:50 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках. В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии. На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов. Путин указал на рост конкуренции на Каспии 30 ноября 2022, 14:00 Текст: Антон Никитин

Между странами Каспийского региона растет конкуренция, соседи России работают хорошо, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Наши соседи – дай им Бог здоровья – хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, эти страны реально создают конкуренцию, а потому России нужно уделить этому особое внимание. В частности, глава государства упомянул про порт Оля, который является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Путин напомнил, что власти хотели включить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии. Глава государства также напомнил, что летом власти договаривались уделить особое внимание Волго-Каспийскому каналу в целом, в том числе ситуации с углублением дна. В июне президент Путин говорил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Новости СМИ2 Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему 30 ноября 2022, 14:53 Текст: Александра Юдина

Положение с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока начала меняться к лучшему, однако их количество будет увеличиваться в 2023 году, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, в данный момент есть проблемы с пропуском российских грузов, из-за чего порты сами теряют определенную выручку с грузооборота. При этом нарастает нагрузка на железную дорогу. Путин поручил продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщал, что в следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат. Путин отметил энергичное развитие судебной системы России Президент Владимир Путин отметил энергичное развитие судебной системы России в последние годы 29 ноября 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым высоко оценил работу российской судебной системы и выразил надежду, что она будет развиваться и впредь. «В последние годы и десятилетия судебная система развивается достаточно энергично и демонстрирует очень хороший уровень ответа на те требования, которые время предъявляет к судебной системе», – цитирует его ТАСС. Также Путин отметил огромную роль, которую играет судебная система в стране, и выразил надежду на то, что она, во главе с Верховным и Конституционным судами, будет развиваться и дальше и удовлетворять требования по защите интересов государства и граждан, их прав, свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в политической, экономической и уголовно-правовой. Ранее Путин заявил, что судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными. Новости СМИ2 Путин: Люди должны получать качественные медуслуги по месту жительства Путин: Люди должны получать качественные медицинские услуги по месту жительства 30 ноября 2022, 12:37 Текст: Елизавета Шишкова

Россияне должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут, развитие здравоохранения является приоритетом для властей, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ. Он отметил, что власти в целях развития здравоохранения реализуют комплексные программы модернизации первичного звена в регионах. Также ведется работа по улучшению оказания медпомощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, передает РИА «Новости». Путин добавил, что государство также постепенно увеличивает расходы на социальную сферу. Он пояснил, что именно такой подход зафиксирован в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку, передает ТАСС. Ранее Путин пообещал, что объем средств, потраченных на медицину, будет увеличиваться. Путин заявил о необходимости совершенствования правосудия в России 29 ноября 2022, 13:51 Текст: Алексей Дегтярев

Система российского правосудия нуждается в повышении эффективности и доступности, заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском съезде судей. «Магистральным направлением X съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, съезд внесет вклад в улучшение российского правосудия. Глава государства отметил, что вызовы и угрозы, которые переживает Россия сейчас, не могут оправдывать поверхностный или обвинительный подход при проведении судебных разбирательств, следственных и процессуальных действий, сообщает ТАСС. «Вся ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей в прямом смысле этого слова. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов», – обратился президент к судьям. Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей. Новости СМИ2 Путин заявил о неизменности планов по вводу соцобъектов и жилья 30 ноября 2022, 11:50 Текст: Антон Никитин

Планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы, сообщил президент Владимир Путин. По словам российского лидера, несмотря на все сложности и вызовы сегодняшнего дня, планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются, передает ТАСС. При этом, отметил Путин, России нужно увеличивать масштаб и динамику в создании социальных объектов. В среду Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых и реконструированных социальных объектов в регионах, передает ТАСС. В частности, глава государства планирует открыть больницу в Курске и онкодиспансер в Красноярске, новые многоквартирные жилые дома в Архангельске, школы в Нижнем Новгороде и Иркутской области, драматический театр в Чите, обустроенную прибрежную зону в городе Губкине Белгородской области и другие объекты. Ранее Путин заявлял, что огромные планы России по развитию экономики и социальной сферы не меняются из-за специальной военной операции, но для их осуществления решать все проблемы нужно вместе.