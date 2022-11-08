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Норвежская принцесса отказалась представлять королевский дом из-за романа с шаманом
Дочь короля Норвегии Марта Луиза решила не выполнять обязанности принцессы из-за любовной связи с шаманом
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Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза сообщила о том, что больше не будет представлять королевский дом и выполнять обязанности принцессы после того, как ее связь с афроамериканцем Дуреком Верреттом, называющим себя шаманом, вызвала недовольство в обществе.
Принцесса, слова которой приводятся в сообщении королевского дома, сообщила, что приняла решение, что с настоящего времени больше не будет выполнять официальные обязанности для монаршего дома. По ее словам, связано это с возникшими вопросами относительно ее и роли ее возлюбленного, передает РИА «Новости».
Марта Луиза пояснила, что сделала это для того, чтобы «сохранить спокойствие» вокруг королевской семьи, решение было для нее трудным. При этом она сохранит титул принцессы, а ее возлюбленный Дурек Веррет после женитьбы на ней не получит никаких титулов, но будет считаться членом семьи.
В прошлом году принцесса Марта Луиза объявила о своей помолвке с афроамериканцем Дуреком Верреттом. 48-летний гражданин США специализируется на нетрадиционной медицине и заявляет, что "общается с духами". По информации СМИ, Дурек является духовным наставником многих голливудских звезд, например актрис Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Сэльмы Блэр, Бонни Райт и актера Антонио Бандераса.
Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия после своего брата и двух его детей. С Верреттом принцесса познакомилась в 2018 году в США. Во время пандемии она заявила о том, что сразу после ее окончания намерена перебраться к возлюбленному в США вместе с тремя дочерьми от первого брака.
В декабре 2019 года стало известно, что норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы, отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. Бен как писатель создал несколько романов, пьес и сборников коротких рассказов.
Царев объяснил логику национализации предприятий Коломойского на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему на Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).
В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.
Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.
Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.
Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.
Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.
Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.
Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который на Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы на Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.
Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.
По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.
В понедельник издание появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»
Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов
Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Как сообщается, смерть Сергея Ершова наступила 4 ноября после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА «Новости».
Ершов впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 1970-х годов. В 2001 году он принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.
Ершов считался одним из самых ярких участников телеигры. Он много лет приходил в клуб и общался с молодым поколением знатоков. Кроме того, Ершов тренировал команду в Обнинске.
Напомним, в сентябре 2018 года звезда «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил в социальных сетях о том, что больше не появится в передаче и будет искать новую «игрушку».
Российский военный рассказал о польских наемницах в ВСУ
Российский военный заявил, что в наступлении ВСУ участвовали женщины-наемницы из Польши
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.
По его словам, это произошло во время наступления противника, на другом направлении было очень много наемников, среди которых были польские женщины. Он добавил, что российские военные видели их и собирали их трупы после боя, передает РИА «Новости».
«Воевать как мужик – это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком – так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», – добавил он.
Ранее автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Депутат Луговой раскрыл подробности о предполагаемом организаторе теракта на Крымском мосту
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Российским властям необходимо как можно скорее причислить британского офицера Кристофера Найджела Доннелли к числу террористов. В противном случае сохраняется опасность новых диверсионных актов против России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее он направил в генпрокурору России запрос о проверке действий Доннелли.
«Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник Ми-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы», – рассказал депутат Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Я неоднократно поднимал тему о деятельности этого специалиста НАТО по всем вопросам, касающимся стран Балтии и Восточной Европы. Одна из основных антироссийских программ британцев называется «Инициатива честности». И ее основал именно Доннелли», – продолжил парламентарий.
«Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования Британской армии, и работают они «ненасильственно» против России», – замечает собеседник.
В раскрытии Доннелли особую роль сыграли хакеры. «Мы работали по рассекреченным документам британского правительства, которые вскрыла группа «Анонимус». Еще в 2018 году стало известно об антироссийском консорциуме под руководством Zink Network. Доннелли опять же участвовал практически во всех проектах Консорциума», – пояснил он.
Несмотря на «почтенный возраст», бывший полковник Ми-6 продолжает свою антироссийскую деятельность, утверждает депутат. «Доннелли сейчас в статусе советника министра иностранных дел Литвы. Вероятно, именно с его подачи Прибалтика стала одним из первых регионов ЕС, которая закрыла границы с РФ, активно поддерживает гонения на русских и регулярно предлагает Европарламенту ужесточить санкции против России», – предположил Луговой.
Он также настаивает на том, что Кристофера Доннелли надо признать террористом. «Это поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба. Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – заключил Луговой.
Ранее во вторник стало известно, что депутат от ЛДПР Луговой направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста в августе.
«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале. В случае подтверждения информации британского офицера нужно признать террористом.
В начале октября портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.
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В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров: Неадекватность Зеленского разочаровывает всех в Европе и США
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«Украинский неофашистский режим должен до конца своих дней каяться за свои преступления, а не просить извинений от нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя пять условий переговоров Киева с Москвой, которые перечислил украинский президент Владимир Зеленский.
«Заявления Владимира Зеленского об условиях Украины для переговоров с Россией выглядят смешными и даже абсурдными. Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – рассказал первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
«Пять бывших регионов Украины сделали свой выбор в пользу России, это закреплено в нашей Конституции, мы что, должны ради кого-то менять свой основной закон и предавать тех людей, которые поверили России?» – недоумевает собеседник.
«Кроме того, я глубоко убежден, что именно неофашистская украинская власть должна до конца своих дней каяться за преступления против людей, а не просить об извинениях нас», – подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, и так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном. Ведь очевидно же, что это слова абсолютно неадекватного политика», – полагает сенатор.
«Вообще, каждым делом должен заниматься профессионал. Политика – это очень тяжелая, сложная профессия, и для того чтобы быть президентом страны, нужно иметь соответствующие навыки и опыт. А когда президентом становится комик, юморист – все это выглядит смешно. Он же абсолютно недоговороспособный, о чем с ним можно договариваться, если он сначала говорит одно, потом другое?» – задается вопросом Джабаров.
Владимир Зеленский перечислил пять условий Киева для начала диалога с Москвой. Это: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», цитирует РИА Новости украинского президента.
Ранее Зеленский неоднократно, в том числе в недавнем интервью чешскому телеканалу CT24, заявлял, что разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь когда она уйдет за границы 1991 года, то есть «вернет» Украине не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым. Отмечается, что в нынешнем своем заявлении Зеленский не стал артикулировать требование вернуться к границам 1991 года, хотя и упомянул «восстановление территориальной целостности» Украины.
В начале октября Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, Киев не будет вступать в контакты с Москвой, пока Путин является президентом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее глава киевского режима подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. На это может указывать визит в минувшую пятницу в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
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По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
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Глава ЦБ Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике к «жесткому» сценарию
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила более жесткий сценарий изменений в мировой экономике
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Базовый сценарий прогноза, предполагаемый Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, по-прежнему остается наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий становится реальнее, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, согласно базовому сценарию, глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений, пока ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, что в свою очередь замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдет, передает «Интерфакс».
При этом глава ЦБ пояснила, что российский ВВП в этом сценарии после падения на 3–3,5% в 2022 году продолжит сокращаться, но во второй половине 2023 года экономика уже вернется к росту.
По второму возможному сценарию начнется более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, налаживание импорта и экспорта российскими компаниями. В этом сценарии инфляция вернется к цели уже в конце 2023 года, а ДКП сможет быть более мягкой, чем в базовом сценарии.
Согласно третьему сценарию, именуемому «глобальный кризис», повышения ставок ведущими центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. Так, ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше, а это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности.
Набиуллина добавила, что при таком исходе событий «мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами». Для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.
«В этом шоковом – хотя и, по нашей оценке, маловероятном – сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали», – отметила глава Банка России.
Тем не менее Набиуллина заявила, что ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений.
«После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала», – отметила она.
По словам главы ЦБ, ограничения поэтапно смягчаются по мере стабилизации ситуации, чтобы сделать комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности.
В конце октября совет директоров Банка России прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта 2022 года оставил ее без изменений – на уровне 7,5% годовых.
Напомним, 16 сентября Центробанк решил понизить ключевую ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ России близится к завершению, при этом регулятор считает, что сейчас целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, но диапазон краткосрочной ставки оценивается выше на 5–6%.
Малькевич поддержал резкую критику в адрес блогера Некоглая за пародию на российского солдата
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Поскольку в стране нет строгого запрета вышучивать подвиги участников СВО, такие блогеры как Некоглай (Николай Лебедев) позволяют себе снимать пародии и выкладывать их в Сеть, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич, комментируя резкое высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес тиктокера.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила блогера Некоглая (Николая Лебедева), который снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ бомб российского солдата в окопе. По ее мнению, делать из подобных роликов смешной контент неуместно. Тиктокера намерены проверить на предмет дискредитации армии РФ.
«Конечно, Екатерина Михайловна права в своем возмущении. Дело в том, что все это происходит из-за несовершенства наших законов и отсутствия правильных, когда идет специальная военная операция, когда есть герои СВО. Мы ведь даже не знаем имя этого героя, который из окопа выкидывает гранаты. По-хорошему он должен быть на всех федеральных каналах, в оборудованных студиях в Донецке, выйти в прямой эфир», – считает Малькевич.
Он подчеркивает, что действия военнослужащего – это пример мужества, выдержки и героизма. И если бы в России занимались плановой раскруткой героев СВО, то параллельно должно быть строго запрещено пытаться их высмеивать. Поскольку ситуация иная и «все пущено на самотек», блогеры позволяют себе делать такого рода пародии, как снял Некоглай.
«Мне кажется, что эта история непонятно чем закончится, потому что пристегнуть дискредитацию армии, наверное, можно, но лучше, чтобы у нас все эти программы действовали комплексно. Так, например, на Украине никто не осмелится вышучивать сражающихся воинов. А у нас нет никаких на этот счет четких вводных. Соответствующие органы власти в нашей стране должны сказать, что это все запрещается, и параллельно не лишним будет начать пиарить подвиги наших воинов», – заключил собеседник.
Ранее президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил молниеносную реакцию российского бойца, который, лежа в окопе, отбросил от себя две гранаты, сброшенные с украинского дрона.
ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита
Bloomberg: Еврокомиссия намерена обусловить выделение Украине 18 млрд евро льготных кредитов рядом требований
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Еврокомиссия (ЕК) намерена обусловить выделение Украине финансовой помощи в виде льготных кредитов на 18 млрд евро рядом требований, сообщили источники Bloomberg.
Как утверждается, план Еврокомиссии представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами Киева по финансированию, а также поможет подготовить почву для реконструкции, передает РИА «Новости».
Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
По словам осведомленных источников, новый инструмент будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей Украины, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции.
При этом выделение кредитов Украине будет обусловлено выполнением Киевом ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
Звезда «Универа» растрогал интернет песней о России
Российский актер, звезда «Универа» Гогунский растрогал интернет песней о России
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Российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский, сыгравший роль Эдуарда Кузьмина (Кузи) в телесериале «Универ», исполнил кавер на песню Анатолия Днепрова «Россия».
Продюсер группы Quest Pistols и бывший участник проекта «Грибы» Юрий Бардаш обратил внимание подписчиков своего Telegram-канала на песню Гогунского «Россия», которую назвал возрождением, а голос исполнителя – открытием.
Бардаш отметил, что песня – прекрасный симбиоз для ответа на душевный вопрос о том, по какому адресу прописано твое сердце. В ней есть такие слова:
Прописано сердце по адресу Детство.
От этого нам никуда уж не деться.
Остались в России и радость, и грусть.
Прописано сердце по адресу Русь.
Бардаш выразил мнение, что в этой песне мы обращаемся к той категории людей, в которой самое молодое поколение – родившиеся в 1980-х. При этом он предположил, что ее больше поймут те, кто родился в 1970-х, 1960-х, 1950-х и 1940-х, так как эти люди видели многое и они особенно остро переживают сейчас братский конфликт. Продюсер рассказал, что сам актер, композитор и певец Виталий Гогунский родился и двадцать лет прожил на Украине, после чего уехал в Москву, где получил гражданство России.
Бардаш отметил, что перепевая эту песню, мы поддерживаем историческую память нашей культуры и не боимся открыто выражать уважение и любовь к родному, как это делали наши предшественники.
Слова песни, не оставили равнодушными интернет-пользователей. Светлана Потанина в комментарии к видеозаписи отметила, что это песня музыканта Анатолия Днепрова. Она поблагодарила Виталия, отметив, что ей очень понравилось исполнение, а также выразила мнение, что сегодня у песни второе рождение.
В свою очередь Елена Игнатова написала: «Наконец то! Песни о Родине! О России! В новом исполнении молодым поколением!»
В этом же ключе высказался Родион Медведев: «Вот оно наше российское! Мелодичное, красивое, нежное. К этому моя душа лежит».
«Вот это поздравление с Днем народного единства! Хочу чтобы это услышала вся страна! Мне 30, песня из прошлой эпохи. Но! Это такое что-то родное, что просто невероятно! Это что-то новое, но при этом старое. Невероятно! Почувствовал себя тем самым волевым и сильным советским человеком, как из книжек», – написал пользователь Dmitry Ra.
Актер и продюсер Михаил Галустян призвал подписчиков своего Telegram-канала послушать песню, которая, по его словам, пробирает «до мурашек». Шоумен поздравил Гогунского, отметив, что он большой молодец, а такие песни сейчас очень нужны.
Политолог объяснил стратегию российских войск на Украине
Россия на Украине избрала своей стратегией изматывание противника и сохранение жизней российских солдат, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.
«ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники», – сказал он.
Яшин добавил, что ВСУ, несмотря на поставки западных систем ПВО, не могут отразить наши атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами.
«Совмещение активной обороны и массированных ракетных ударов позволяет наносить ущерб военной инфраструктуре и командным центрам. К тому же из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск», – сказал эксперт.
«Всё это – дополнительная нагрузка на «сочувствующих» из НАТО. Ситуацию осложняет и экономический кризис, который дополняется недовольством населения и выводит людей на улицы по всей Европе», – добавил политолог.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что траты США на помощь Украине в размере 2,5 млн долларов в час являются «деньгами на ветер».
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на российского солдата
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на отбрасывающего от себя гранаты российского солдата
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко отозвалась о блогере Некоглае (Николае Лебедеве), который снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Блогера проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил России.
«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент», – приводит слова Мизулиной Ura.ru.
Она заявила, что «находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе» и близкие военнослужащих.
Сообщалось, что видео блогер удалил, однако сам он утверждает, что ролик доступен в его профиле, передает Telegram-канал Shot.
«Мизулина, круто работаешь. Увидела дискредитацию в этом ролике? (…) Выглядишь забавно», – ответил Мизулиной Некоглай.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на российского солдата. На видео видно, на военного поочередно сбрасывают две гранаты, однако тот их отбрасывает. Военный жив и уже выздоровел, поскольку атака произошла еще в марте.
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.