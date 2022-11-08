Норвежская принцесса отказалась представлять королевский дом из-за романа с шаманом

Дочь короля Норвегии Марта Луиза решила не выполнять обязанности принцессы из-за любовной связи с шаманом

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза сообщила о том, что больше не будет представлять королевский дом и выполнять обязанности принцессы после того, как ее связь с афроамериканцем Дуреком Верреттом, называющим себя шаманом, вызвала недовольство в обществе.

Принцесса, слова которой приводятся в сообщении королевского дома, сообщила, что приняла решение, что с настоящего времени больше не будет выполнять официальные обязанности для монаршего дома. По ее словам, связано это с возникшими вопросами относительно ее и роли ее возлюбленного, передает РИА «Новости».

Марта Луиза пояснила, что сделала это для того, чтобы «сохранить спокойствие» вокруг королевской семьи, решение было для нее трудным. При этом она сохранит титул принцессы, а ее возлюбленный Дурек Веррет после женитьбы на ней не получит никаких титулов, но будет считаться членом семьи.

В прошлом году принцесса Марта Луиза объявила о своей помолвке с афроамериканцем Дуреком Верреттом. 48-летний гражданин США специализируется на нетрадиционной медицине и заявляет, что "общается с духами". По информации СМИ, Дурек является духовным наставником многих голливудских звезд, например актрис Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Сэльмы Блэр, Бонни Райт и актера Антонио Бандераса.

Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия после своего брата и двух его детей. С Верреттом принцесса познакомилась в 2018 году в США. Во время пандемии она заявила о том, что сразу после ее окончания намерена перебраться к возлюбленному в США вместе с тремя дочерьми от первого брака.

В декабре 2019 года стало известно, что норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы, отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. Бен как писатель создал несколько романов, пьес и сборников коротких рассказов.