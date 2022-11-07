|
|
Bloomberg: США негласно призвали банки работать с компаниями из России
Bloomberg: Госдеп и Минфин США негласно призывают американские банки продолжать сотрудничать с российскими компаниями
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Госдепартамент и Министерство финансов США негласно убеждают крупные американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать с некоторыми стратегически важными российскими компаниями, сообщили источники Bloomberg.
По имеющимся у них данным, представители Госдепа и Минфина США призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для ряда компаний РФ. Как поясняет Bloomberg, речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Уралкалии» и «Фосагро», передает ТАСС.
Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указывало банкам, что оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России». Bloomberg поясняет, что эти усилия американские власти предпринимают для минимизации негативных последствий ограничений против России и «избежания глобальной экономической катастрофы».
Напомним, в сентябре глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов сообщал, что в ближайшие полтора года российский рынок покинут полсотни банков, включая порядка 20–30 иностранных кредитных организаций.
Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.
В США заявили претензии на российский остров Врангеля
WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию
|
|
Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.
На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».
Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.
Депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию заявил, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
|
|
США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
|
|
США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент
Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.
Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».
С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».
«Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.
Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.
«Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.
Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.
Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
|
|
Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.
«К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.
Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.
Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.
Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.
Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.
СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме призвали США вернуть Аляску
Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на требования США отдать остров Врангеля
США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России, за которую так и не заплатили русскому царю, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».
«Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска – это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», – считает депутат.
Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ разоблачили «теневое правительство» США
American Thinker: Америкой на самом деле руководит не Байден, а Сорос
|
|
Шаги американского президента Джо Байдена говорят о том, что Соединенными Штатами в действительности управляет не он, а миллиардер Джордж Сорос, пишут американские СМИ.
Байден, который забывает имена и страдает «явным слабоумием», не мог самостоятельно подписать «все те десятки крайне радикальных указов», спровоцировавших «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы, «терроризирование» граждан, пишет Брайан Каменкер в статье для American Thinker.
По мнению автора статьи, к этому причастна сеть организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию, говорится в статье. Они более чем способны организовать все то, что упомянуто выше, уверен Каменкер.
Автор статьи выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций.
«Глядя на то, что происходит сейчас, и извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», – резюмировал обозреватель.
Ранее телеканал CNN раскрыл, кого Байден считает самым опасным человеком в мире.
Guardian: Байден и Джонсон сорвали мирные переговоры России и Украины
|
|
Шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей, передает Ura.ru текст статьи The Guardian.
В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада, добавляет британское издание.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».
Политолог раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог Дудаков раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что либеральные медиа в США вновь превратились в свидетелей «русского вмешательства» в американские выборы, при этом он отметил, что влияние соцсетей, о которых идет речь, на выборы околонулевое.
«На этот раз они пытаются уличить немногочисленные группы в альтернативных соцсетях в причастности к России, Китаю или Ирану. Речь идет о Gab, Parler и Getter – соцсетях, куда ушли из Twitter и Facebook* подвергшиеся цензуре пользователи. Там якобы имеются аккаунты, критикующие Байдена – и они напоминают разведсообществу США «страшных» русских ботов из 2016 года», – написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо признать, «что влияние этих аккаунтов на выборы околонулевое – их читают считаные тысячи человек. Но вспомнили о «вмешательстве» России неслучайно – ведь нужно заранее объяснить причины вероятного поражения Демпартии на выборах в Конгресс».
«Демократы уже давно закатывают истерику о том, что республиканцы якобы ограничивают избирательные права меньшинств. Тем, что принимают законы о контроле за избирательным процессом – и особенно за оскандалившимся почтовым голосованием. Поэтому, мол, если Демпартия и проиграет, то только из-за такой политики «новой сегрегации» на выборах», – написал Дудаков.
Он также отметил, что многие представители либеральной публики в США наверняка откажутся признавать легитимность предстоящих выборов. «Это будет очень иронично – ведь они столько времени поносили сторонников Трампа за оспаривание итогов выборов 2020 года, хотя сами вскоре займутся тем же самым», – добавил политолог.
«И даже Байден может не признать поражения демократов – особенно если оно будет разгромным. Основанием для этого как раз и станет «русское вмешательство» вкупе с «новой сегрегацией». Но в таком случае доверие к институту выборов в американском обществе еще сильнее подорвется, и последствия этого для политической системы США будут очень негативными», – заключил Дудаков.
Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США рекомендовали Зеленскому изображать готовность к переговорам с Россией
Washington Post узнала о призывах США к Зеленскому изображать открытость к переговорам с Россией
|
|
Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, но не пытается подтолкнуть его к самим переговорам, сообщают источники.
Указывается, что США не пытаются подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров, их усилия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Источник считает это «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», жители которых не хотят затягивания конфликта. Также от Зеленского добиваются отказа от указа, объявляющего невозможными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Washington Post пишет, что подобные призывы демонстрируют, насколько сложной стала позиция по Украине администрации Джо Байдена, которая продолжает публично заверять в готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется».
При этом, как утверждает WP, в Белом доме считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры. Однако в Вашингтоне видят, что отказ Зеленского от диалога беспокоит страны Европы, Африки и Латинской Америки на фоне роста цен на продукты и топливо. Как заявил один из источников, «для некоторых партнеров» США «усталость от Украины стала реальностью».
Чиновники Белого дома считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. По их мнению, Украина хочет «добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Британские СМИ сообщали, что весной Зеленский был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за мешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антонов заявил о неспособности США истощить Россию
Посол в США Антонов заявил о неспособности Вашингтона истощить Россию помощью Украине
|
|
США не смогут «удалить» или «отменить» Россию, им также не удастся истощить ее, помогая Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов прокомментировал решение США о новых поставках вооружения Украине. По его словам, союзники Киева считают, что «решить проблему можно на поле боя», и тратят «все больше и больше сил, средств», даже «подтягивают вооруженные силы к российским границам». Он признал, что ситуация складывается крайне тревожная, передает РИА «Новости».
В результате Россия противостоит не только Украине, но и всему «объединенному Западу, который пытается подорвать устои российского государства», а также «истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы, и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», сказал Антонов.
«Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое», – заявил он, призвав Запад вместо поставок оружия Украине искать «переговорное решение», поскольку «решить проблему полностью на поле боя невозможно». Пока США будут оказывать Украине военную поддержку, «ситуация будет отягощаться», сказал Антонов, посоветовав «внимательно посмотреть на итоги Карибского кризиса», когда «два государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу для решения проблемы».
Антонов отметил, что США не желают вести переговоры с Россией, Москва не видит в среднесрочной перспективе возможности для улучшения отношений с Вашингтоном, хотя уверена в необходимости диалога. «Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию», – сказал он.
Посол сообщил, что США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также, по его словам, США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне. Как заявил Антонов, в США рассчитывают, что «русские дрогнут». При этом американская сторона не желает увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня, поскольку «они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США».
«Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения», – заявил он.
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
В четверг президент России Владимир Путин выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей, каждый народ и каждая культура.
Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подсчитаны сверхдоходы американских нефтяников на украинском кризисе
Financial Times: Американские нефтяники заработали 200 млрд долларов на украинском кризисе
Рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине позволил американским нефтяным компаниям заработать 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.
В статье для Financial Times указывается, что согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов, передает РИА «Новости».
В показатель входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев.
МакКормик добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
|
|
Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США
Пригожин посмеялся над заявлениями о «попытках интервенции» в выборы в США
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о «попытках интервенции» России и его самого в выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.
Он заявил, что намерен допустить в ответе «определенную двусмысленность». Ответ Пригожина приводит принадлежащая ему компания «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».
«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», – заявил Пригожин.
Напомним, New York Times со ссылкой на американских экспертов и исследователей в области цифровой безопасности сообщило, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на 8 ноября.