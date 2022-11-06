ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области.

Отмечается, что в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и десять автомобилей. Кроме того, в Минобороны уточнили, что в результате применения барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.

В ведомстве подчеркнули, что на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в ЛНР, подразделения противника остановлены, по ним наносится огневое поражение.

«Противник также предпринял попытку атаковать российские позиции в Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ атака была сорвана», – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении противник безуспешно пытался атаковать. В районе Красного Лимана ВКС России уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников.

Также на Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ, указали в ведомстве.

«В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодару и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.

В Минобороны пояснили, что в результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ возле Площанки, Стельмаховки, Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР).