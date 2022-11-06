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Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом» на Украине
Российский «Ланцет» поразил американскую гаубицу в ходе СВО на Украине на Николаево-Криворожском направлении
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В ходе специальной военной операции на Украине, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении, сообщают информационные агентства.
Опубликованы соответствующие кадры объективного контроля за беспилотником. Также представлена видеозапись уничтожения украинской САУ 2с3 «Акация», передает РИА «Новости».
Напомним, военный корреспондент Александр Сладков, оценивая использование «Ланцетов» на Украине, заявил, что Россия развивает новую тактику ведения боевых действий в небе. С использованием «Ланцетов» результативность российских войск заметно выросла, подчеркнул он.
Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе
Военкор Сладков: Россия пошла по пути генерации новой тактики ведения боев в небе
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Россия в ходе специальной военной операции на Украине пошла по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сообщения о применении российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».
«В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полета, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника», – отметил военкор.
В своем Telegram-канале Сладков задался вопросом о том, появятся ли у России «Анти-Ланцеты». «Барражирующие над нашими позициями многоразовые БПЛА-истребители. Возможен вариант истребителей-камикадзе. То есть, отдежурил в полете четыре часа (я, понятное дело, фантазирую), и потом полетел, шарахнул по плановой цели!» – описал военкор.
По его словам, Россия идет по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе. «Возможно, и в других форматах войны мы возьмем свое. Например, у нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы», – написал он.
После применения «Ланцетов» результативность ВС РФ заметно выросла в ходе спецоперации, приводит слова Сладкова ФАН.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра.
Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
Рогов сообщил о перехвате российскими войсками с антидроновыми ружьями десятков украинских беспилотников в Энергодаре
В октябре в Энергодаре российским войскам с помощью антидроновых ружей удалось перехватить несколько десятков украинских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что антидроновые ружья приобрели на пожертвования россиян и передали военным, передает ТАСС.
Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
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Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.
«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.
Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.
«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.
Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.
«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.
Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.
Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
Iskra: Армия России уничтожила пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
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Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной, военная техника была направлены в Донбасс, сообщают греческие СМИ.
Это произошло 28 октября, когда российская армия подавила наступление украинских войск в Берестовом Харьковской области, пишет сайт iskra.gr, передает РИА «Новости».
«В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов», – говорится в сообщении на iskra.gr.
Сайт сообщает, что греческие бронированные машины были отличным подкреплением для ВСУ.
Греческие БМП-1 горят как факелы в степях Украины вместо того, чтобы защищать греческие острова, пишет портал pronews.gr. указывается, что на одном из танков до сих пор стоит герб греческих ВС.
«В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его «уважают» в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка его стереть, при этом еще добавили украинский трезубец», – сообщает портал.
Он отмечает, что греческие острова после вывода с них БМП-1 так и остались не прикрытыми, так как их не заменили, как признался премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Бывший бригадный генерал, имевший в своем подчинении на острове в восточной части Эгейского моря эти самые БМП, рассказал сайту pronews.gr, что военные не могли добиться поставок запчастей, но они сразу появились, когда БМП решили отправить на Украину.
Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа стала главным проигравшим геополитически из-за кризиса на Украине, США не теряют ничего, а Россия не понесла экономического ущерба.
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Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
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Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.
Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.
«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.
Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.
«АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.
Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7.
Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.
Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
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Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
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Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.
«К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.
Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.
Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.
Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.
Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.
Германия в ООН выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Германия, Австрия и Италия впервые проголосовали в ООН против российской резолюции с осуждением героизации нацизма
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На заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма, сообщил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», передает РИА «Новости».
Голосование по резолюции проходит каждый год. Обычно против выступают только США и Украина. Однако на этот раз проект резолюции не поддержали также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. По их версии, Москва якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
Лукьянцев заявил, что Италия, Германия и Австрия прежде никогда не выступали против: «На моей памяти это первый случай в истории». Он отметил, что в 2011 году среди стран ЕС произошел «раскол» по данному вопросу, часть из них выступила против резолюции, а часть воздержалась.
«Представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма. Но, видимо, политические соображения взяли верх», – сказал дипломат.
Напомним, за документ проголосовали 106 стран, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. После одобрения комитета должно пройти голосование по ней в ГА ООН, обычно это проходит в декабре.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.
Guardian: Байден и Джонсон сорвали мирные переговоры России и Украины
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Шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей, передает Ura.ru текст статьи The Guardian.
В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада, добавляет британское издание.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».
Знакомые назвали фигуранта дела о теракте на Крымском мосту сторонником России
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели связанный с Одессой и Армавиром бизнес
У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы и Романа Соломко был общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Из Одессы отправили взрывное устройство, в Армавире разгружали груз взорванной потом фуры, сообщают СМИ. Знакомые при этом называют Злобу сторонником России.
Мать Злобы – Вера – заявила, что ее сын был «за Россию», вывез семью в Крым. «Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли?.. Он никогда бы не принес (взрывчатку) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень», – приводит ее слова РИА «Новости».
Женщина рассказала, что ее сын перевозил и осуществлял реализацию зерна, выращенного местными фермерами. Зерно он возил «в Голую Пристань или Херсон, другие города Херсонской области». В марте Злоба с женой и детьми уехал в Крым из соображений безопасности.
Сосед и коллега Игорь Лайко заявил, что возил зерно из Херсонской области в Крым, а там Злоба занимался реализацией. До спецоперации Злоба работал с Соломко, в том числе в Одессе. Лайко сообщил, что были планы «переоформить фирму» в Крыму, хотя «пока разрешали возить зерно так», без российского паспорта.
По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко как раз на некую несуществующую фирму в Крыму. Российский паспорт Злоба так и не успел получить, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября.
Бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова заявила, что Злоба был одним из первых в очереди за паспортом: «Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать». Она также не верит в его виновность. По словам Пахановой, Злоба был «одним из тех», кого на Украине называли сепаратистами и «с 2014 года чемоданы в руки вручали». Она заверила, что Злоба «реально довольный был ситуацией».
Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира: «У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: «Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию», Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара приезжают на «КАМАЗиках», таскают через границу туда.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур. По данным ФСБ, Злоба участвовал наряду с другими фигурантами в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана.
Антонов заявил о неспособности США истощить Россию
Посол в США Антонов заявил о неспособности Вашингтона истощить Россию помощью Украине
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США не смогут «удалить» или «отменить» Россию, им также не удастся истощить ее, помогая Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов прокомментировал решение США о новых поставках вооружения Украине. По его словам, союзники Киева считают, что «решить проблему можно на поле боя», и тратят «все больше и больше сил, средств», даже «подтягивают вооруженные силы к российским границам». Он признал, что ситуация складывается крайне тревожная, передает РИА «Новости».
В результате Россия противостоит не только Украине, но и всему «объединенному Западу, который пытается подорвать устои российского государства», а также «истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы, и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», сказал Антонов.
«Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое», – заявил он, призвав Запад вместо поставок оружия Украине искать «переговорное решение», поскольку «решить проблему полностью на поле боя невозможно». Пока США будут оказывать Украине военную поддержку, «ситуация будет отягощаться», сказал Антонов, посоветовав «внимательно посмотреть на итоги Карибского кризиса», когда «два государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу для решения проблемы».
Антонов отметил, что США не желают вести переговоры с Россией, Москва не видит в среднесрочной перспективе возможности для улучшения отношений с Вашингтоном, хотя уверена в необходимости диалога. «Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию», – сказал он.
Посол сообщил, что США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также, по его словам, США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне. Как заявил Антонов, в США рассчитывают, что «русские дрогнут». При этом американская сторона не желает увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня, поскольку «они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США».
«Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения», – заявил он.
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
В четверг президент России Владимир Путин выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей, каждый народ и каждая культура.
Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».
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Захарова высмеяла заявление Кулебы об улучшении рождаемости на Украине
Представитель МИД России Захарова высмеяла заявление украинского коллеги Кулебы об улучшении рождаемости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об улучшении рождаемости на Украине из-за отсутствия света, указав, что за 30 лет украинское население сократилось на 10 млн человек – и это при наличии электроэнергии.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, на Украине «улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света. «Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – отметил глава украинского МИД.
Захарова едко отреагировала на слова министра иностранных дел в своем Telegram-канале, она напомнила, что за 30 лет, «начиная с Кравчука и до Зеленского, население Украины сократилось на 10 млн человек». По логике Кулебы в этом виновато наличие электричества, а также исправные выключатели вместе с Россией, пошутила официальный представитель МИД России.
«Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мертвой точки. По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена», – высказалась Захарова.
Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели из-за последствий массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В пятницу без электроэнергии остались 450 тыс. квартир в Киеве.
До этого Дмитрий Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании МИД Украины.
Российская авиация сбила МиГ-29 и Ми-8 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
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Российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, а средства ПВО уничтожили в Угледаре в ДНР вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в ведомстве заявили, что средствами ПВО возле Угледара в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
По словам Конашенкова, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в Новой Каменке, Высокополье, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.
«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ, а в районе Вольнянска Запорожской области уничтожена база хранения вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск ДНР, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.
Также в районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Новониколаевке Херсонской области – украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в Минобороны.
Конашенков добавил, что е за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай ДНР, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении.
Воевавшего за ВСУ австралийского снайпера ликвидировали в Донбассе
The Sun: В Донбассе ликвидирован австралийский снайпер, воевавший за Украину
В Донбассе ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщает издание The Sun.
Согласно сообщению издания, Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе, в каком населенном пункте уничтожили наемника, не уточняется, передает РИА «Новости».
Отмечается, что австралиец был снайпером в рядах украинских войск, получил ранения в июне, а в сентябре вернулся обратно в зону боевых действий.
Ранее Минобороны рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников.