Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе

Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским

Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.

«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.

Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».

«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.

«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.

По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.

«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.

Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.

Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.

Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.