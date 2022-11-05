Спасший людей на пожаре в ресторане Костромы мужчина получил ожоги

Сестра рассказала о получившем ожоги брате, который спасал людей из ресторана «Полигон» в Костроме

Людей из горящего кафе «Полигон» вместе с МЧС спасали местные жители, среди которых был мой брат Сергей Виноградов, он получил ожоги, но не хочет обращаться к врачам, заявила жительница Костромы Екатерина Виноградова.

По словам Екатерины, Сергей разбил окно и вытаскивал людей, получил ожоги спины и рук, при этом он отказывается обращаться в больницу за оказанием помощи, передает канал «360».

Также вытаскивал людей из огня и другой местный житель Андрей Кузьмин. Его знакомый рассказал «360», что мужчина работал ювелирным закрепщиком и является фанатом «Динамо».

Ранее в экстренных службах сообщили, что тела погибших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме были найдены в курилке, подсобном помещении и около туалетов.

Сотрудниками полиции в Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в ресторане «Полигон», произошедшем в ночь на субботу и унесшем жизни по меньшей мере 15 человек.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась. При эвакуации из здания возникла давка.

По последним данным, погибли 15 человек. Пожар начался после запуска охотничьей ракетницы. Возбуждено два уголовных дела.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни».