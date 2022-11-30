США готовы применить военную силу для недопущения появления у Ирана ядерного оружия

Госдеп: Байден готов применить военные средства для недопущения появления у Ирана ядерного оружия

Президент США Джо Байден готов в «крайнем случае» прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в ходе дискуссии на площадке издания Foreign Policy.

По его словам, Байден согласовал военный сценарий в качестве крайней меры, если это может помочь не допустить появления у Ирана ядерного оружия. При этом Малли подчеркнул, что пока такие шаги не требуются, Вашингтон по-прежнему отдает предпочтение дипломатии, передает РИА «Новости».

Ранее Великобритания, Франция и Германия выразили беспокойство по поводу увеличения производства в Иране высокообогащенного урана. Страны осудили расширение ядерной программы и обвинили Тегеран в подрыве Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД).