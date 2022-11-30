Эксперты объяснили проблемы избирательной системы США

Эксперты на примере одного штата объяснили глубинные проблемы в избирательной системе США

Избирательная комиссия округа Люцерн, находящаяся в одном из ключевых штатов – Пенсильвании, не смогла утвердить результаты голосования в Конгресс США. По мнению экспертов Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), ситуация в штате – лишь очередное подтверждение глубинных проблем в избирательной системе страны.

В округе Люцерн в день выборов закончились бумажные бюллетени. Часы голосования по решению суда были продлены до 22.00. В итоге, по предварительным данным, в голосовании победил демократ Джон Феттерман, несмотря на то что он проиграл публичные дебаты сопернику-республиканцу Мехмету Оза, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Мнения относительно итогов в избирательной комиссии разделились: республиканцы оспаривают их, а демократы (за исключением одного воздержавшегося) подтверждают. «Было так много проблем, так много вопросов, так много опасений, что я не могу с чистой совестью подтвердить эти выборы», – сказала член избиркома республиканец Алисса Фузаро. Ее слова приводит ИА «Красная весна».

Проведением выборов в округе оказались недовольны и сами избиратели, которые отправляли обращения о проблемах во время голосования. Однако, по словам членов комиссии, их жалобы еще предстоит рассмотреть.

Отметим, что Пенсильвания – особо отличившийся на выборах разного уровня штат. По данным Fox в Пенсильвании, бывший конгрессмен от этого штата Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября (85 лет), все же был переизбран в Конгресс, получив 85%. На выборах президента США в 2020 году в том же округе Люцерн был обнаружен мусорный бак с бюллетенями, где были проставлены отметки за Д. Трампа.

«Разрозненность законодательства о выборах в разных штатах, архаизм системы выборов и отсутствие системы общественного контроля открывает большие возможности для самоуправства и проведения выборов в интересах отдельных политиков», – прокомментировала новость член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что разногласия среди организаторов выборов в США не вызывают удивления. «Все многочисленные проблемы, нарушения и перекосы в избирательных практиках США возникли не сегодня. Это своего рода родовые травмы американской демократии», – подчеркнул эксперт НОМ.

Что же касается изменений в законодательство о выборах, то за прошедшие два года, сообщил политолог, в своем большинстве они касались процедур проведения выборов досрочно, в том числе через доставку бюллетеней по почте. «Никаких новелл, которые бы открывали большие возможности для общественного контроля за всеми видами голосованиями, как в России, принято не было. По всей вероятности, правящие структуры просто боятся независимой оценки выборов, поражающих масштабом нарушений, со стороны общества», – поделился мнением Шаповалов.

Эксперт также обратил внимание: вопрос международного наблюдения в Штатах решен радикально: наблюдение за избирательным процессом прямо предусмотрено лишь в двенадцати штатах и округе Колумбия. В семнадцати штатах международное наблюдение за выборами однозначно запрещено.

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Сообщалось, что республиканцы набрали необходимое число мест в Палате представителей Конгресса США, чтобы контролировать ее.