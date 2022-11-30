Путин: Инфляция в России в следующем году будет снижаться

В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере».

Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%.

«По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин.

Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет.

По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов.

«По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране.