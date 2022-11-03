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Китайские СМИ: Макрон открыл огонь по США из-за цен на энергоносители
Huanqiu Shibao: Президент Франции Макрон «открыл огонь» по США из-за цен на энергоносители
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Глава Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах выше внутренних.
«Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Huanqiu Shibao.
В публикации указано, что жители Европы считают подобное положение в ценообразовании «грабежом во время пожара». Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр добавил, что Париж не должен позволить Вашингтону господствовать в экономике за счет ЕС.
Отмечатеся, что США даже временно прекратили «техническую рецессию» благодаря продажам энергоресурсов в Европу.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть
Французский обозреватель заявил о возможности России продавать нефть по сниженной цене в обмен на ее страхование
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Россия могла бы продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, выразил мнение автор статьи во французском издании Causeur.
Как подчеркивает публицист, Россия не будет ограничивать нефтяной экспорт после установления потолка цен, в том числе и по причине ограниченной емкости хранилищ на территории страны. Поэтому есть смысл предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая уйдет по цене меньше «потолка», а страны Европы, в свою очередь, объявят об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, передает Прайм со ссылкой на Causeur.
Журналист утверждает, что таким образом ЕС может сохранить запрет, избегая эффекта бумеранга для экономик. Однако автор статьи признает, что предложенная им схема достаточно хитра и рискованна, так как нет уверенности, что ее можно будет запустить.
Тем временем аналитики Vortexa подсчитали, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
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Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
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СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства-участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
Эксперты оценили угрозы Байдена нефтяным компаниям США
Американисты: Угрозы Байдена в адрес нефтяников не помогут ему на выборах
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Американские нефтяники на выборах традиционно «болеют» за республиканцев, однако попытка Джо Байдена мобилизовать свой электорат с помощью угроз в адрес нефтяных компаний выглядит сомнительной. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков.
«Байден и так собирался ввести высокие налоги для нефтяных компаний. Это один из его давнейших планов, который укладывается в общую риторику демократов: они в очередной раз начинают разгонять тему сверхприбыли нефтяников. Тема не нова – все начиналось с Берни Сандерса, который еще весной говорил об алчности нефтяных компаний, ведущей к росту цен на бензин», – считает политолог Дмитрий Дробницкий.
«Рассматривались даже заморозки акцизов. В частности, заметно снизился федеральный акциз на бензин. Другое дело, что американские акцизы с российскими или европейскими не сравнятся. У нас, например, налоги около 80%, а у них – значительно меньше. Сейчас же среди демократов возобладала точка зрения о том, что в сложившейся ситуации виноваты не только Россия, но и нефтяники», – акцентирует эксперт.
«Американские нефтяники традиционно «болеют» за республиканцев. Конечно, никто не отменял систему «крупный бизнес дает деньги всем на всякий пожарный», но энергетические компании в большей степени симпатизируют именно республиканцам. Исключение, пожалуй, могут составить только те, кто занимаются ветрякам и солнечной энергетикой», – подчеркивает собеседник.
«Если говорить о выборах, то здесь у большинства избирателей мнение достаточно «закалено»: собирающиеся голосовать за республиканцев прекрасно понимают, в чем различие позиций по экономике между двумя партиями. Они, между прочим, текущую инфляцию с Россией уже не увязывают. Все сбрасывают на плохую политику Байдена», – считает Дмитрий.
«Ключевой вопрос состоит в неприсоединившихся избирателях. Однако для них политические тонкости не очень важны. На первом месте стоят общие психологические ощущения. И здесь, конечно, Демократическая партия достаточно сильно проигрывает республиканцам», – делится эксперт.
«Сегодня Демпартия – это организация, которая находилась у власти два года. На ее долю пришлись крупнейшие провалы в экономике. Причем для обывателя нет разницы в том, кто виноват: Россия или кто-то другой. Ключевой момент в том, что именно демократы позволили ситуации дойти до сегодняшнего состояния. С точки зрения простых эмоций, присоединиться к демократам неопределившемуся человеку сегодня крайне трудно», – подчеркивает политолог.
В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что желание Байдена повысить налоги для нефтяных компаний – это попытка мобилизовать электорат перед выборами в Конгресс.
«Эта новость больших проблем демократам не принесет. Байден пытается лишний раз мобилизовать свой электорат, который и так негативно относится к традиционной энергетике. В целом сторонники демократов привыкли думать, что нефтяные компании наживаются на проблемах простого народа», – считает эксперт.
«Однако не совсем понятно, насколько тема налогов для нефтяников подходит для мобилизации электората. Все-таки до выборов в Конгресс осталось не так много времени, а демократам грозит поражение. Вероятна победа республиканцев, которые никаких налогов, конечно же, вводить не собираются. Именно поэтому энергетические компании традиционно симпатизируют им», – акцентирует собеседник.
«Нефтяникам с республиканцами будет проще договориться. Возможно, что компаниям удастся добиться увеличения числа лицензий, выдаваемых на добычу нефти в пределах федеральных земель. Вероятна и разморозка некоторых проектов, которые были приостановлены администрацией Байдена», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.
«Если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями», – заявил Байден, добавив, что его администрация намерена начать проводить консультации с Конгрессом США по сложившейся ситуации. Байден призывает нефтяные компании «выполнять свои обязанности», передает ТАСС.
Байден заявил о своем недовольстве тем фактом, что сверхприбыль нефтяных компаний тратится на выплаты акционерам, а не на инвестиции в США или на улучшение ситуации для потребителей. Президент также назвал «возмутительным» размер прибыли шести крупнейших нефтяных компаний, который оценивается в 100 млрд долларов.
Байден подчеркнул, что «справедливая прибыль» – это нормальная ситуация для любого крупного бизнеса, однако в текущих реалиях нефтяники зарабатывают «на войне». «Их прибыль – это прибыль не от того, что они сделали что-то инновационное. Их прибыль – это прибыль от войны», – считает президент.
Напомним, что еще при прошлой администрации Дональда Трампа бензин стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако уже при Байдене цена достигла рекордных 5 долларов, однако снизилась до 3,78. Для снижения стоимости администрации Байдена понадобилось потратить половину стратегического резерва нефти США. Тем не менее цены на бензин падают с достаточно низкой скоростью.
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Эксперты назвали условие прекращения американской оккупации Европы
Политолог Корнилов: Американская оккупация Европы прекратится только в случае гражданской войны в США
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США не намерены уходить из Европы. Размещение войск на территории Старого Света является проявлением идеи «американской исключительности», которая легла в основу гегемонизма Вашингтона. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее Джо Байден заявил о том, что «войска США останутся в Европе надолго».
«США надеются, что их войска останутся в Европе навсегда. Они ввели свой контингент на данную территорию сразу после Второй мировой войны, и зона американской оккупации постепенно расширялась, несмотря на то, что мы свои войска из Европы вывели. Сворачивать свое присутствие там они точно не собираются, вне зависимости от того, что будет происходить на российском направлении», – считает политолог Владимир Корнилов.
«Возможно, им придется немного сократить численность своего контингента, если начнется «движение» на тайваньском направлении. Они этого сильно боятся. Но даже при этом оккупация Европы американскими силами не прекратится. Выход с данных территорий возможен только при условии крупных политических потрясений внутри самих Штатов», – акцентирует эксперт.
«Причем подобное потрясение должно быть сродни распаду Советского Союза. Если в Америке ситуация сложится так, что одна часть страны пойдет против другой, республиканцы вступят в конфликт с демократами, тогда, конечно, сил на удержание военного присутствия в Европе у Вашингтона не хватит», – рассуждает собеседник.
«Гипотетически подобное может произойти. Судя по опросам, в подобное верит множество американцев. Однако состоится подобный кризис или нет, зависит от целого ряда факторов. Точно предугадать не получится», – считает эксперт.
«Кроме того, подобные заявления Байдена – одна из составляющих американского гегемонизма, о котором говорил наш президент в ходе недавней Валдайской речи. Наличие оккупационных войск в Германии или Японии – это один из практических инструментов для сохранения гегемонии, которая базируется на идее «исключительности американской нации», – акцентирует Корнилов.
«Да и термин «мировой порядок, основанный на правилах», используемый администрацией Байдена, появился относительно недавно. Раньше все-таки Америка пыталась ссылаться на нормы международного права или уставные документы ООН. Однако сейчас Штаты даже этим не заморачиваются. Просто объявляют какие-то абстрактные правила, причем под каждый случай появляются новые правила, и все», – констатирует собеседник.
«И неважно, что правила в отношении Украины, когда они кричат о международном принципе нерушимости границ, прямо противоречит тем правилам, которые установили относительно Тайваня, где они плюют на те самые международно признанные границы. Как истинные джентльмены, американцы меняют правила игры на ходу. Не устраивает расклад – просто перетасовал карты», – рассуждает эксперт.
«Фактически все правила, предлагаемые Америкой, можно свести к одному единственному – следуй изменчивой политике США. Причем каждая страна обязана колебаться вместе с генеральной линией партии. Неважно какой – Республиканской или Демократической. Сами американцы плюют на те договоренности, которые были достигнуты при предыдущей президентской администрации», – акцентирует собеседник.
Схожего мнения придерживается Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Войска США постоянно находятся в Европе со второй половины 40-х годов прошлого века. Однако до сих пор действует Основополагающий акт Россия – НАТО, согласно которому войска альянса не могут быть размещены в Восточной Европе на постоянной основе. Тем не менее мы видим, что с 2014 года осуществляется направление временных миссий, а уже с 2022-го эти же миссии уже становятся бессрочными и намного более масштабными», – подчеркивает эксперт.
«Фактически идет разрушение международно-правовой базы, которая регулирует присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что войска НАТО действительно надолго задержатся в Европе, однако с точки зрения международного права это противозаконно. Россия будет активно выступать против подобных действий», – считает собеседник.
«В США любят говорить о «международном порядке, основанном на правилах». Однако эти правила никто никогда не видел. Они пишутся «на ходу» по каждому конкретному случаю. Америка пытается преподнести свои желания как нечто, против чего нельзя выступать из-за необходимости вступать в прямую конфронтацию с США», – рассуждает Ткаченко.
«Никакого «мирового порядка, основанного на правилах» как некоего инструмента регулирования международно-правовыми нормами не существует. Даже не стоит рассматривать подобные аргументы как нечто серьезное. И действительно, подобные заявления Джо Байдена – это прямая иллюстрация того, о чем говорил наш президент в ходе Валдайской речи, имея в виду увядающий гегемонизм США», – рассуждает собеседник.
Ранее Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуски, сообщил, что американские военные надолго останутся в Польше и других странах Североатлантического альянса. Точных сроков и подробностей по действиям США в Европе на данный момент нет.
В марте этого года стало известно, что контингент вооруженных сил США в Европе достиг 100 тысяч военнослужащих на фоне событий на Украине. Это самая большая численность американских военнослужащих на континенте за последние 20 лет. Последний раз столько американских военных базировалось в Европе в 2005 году.
Командование располагает примерно 65 тыс. военнослужащими, размещенных в Европе на постоянной основе, и примерно 35 тысячами, находящихся там же временно. Еще в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих. Новые части были переброшены в основном в Польшу, Германию и Румынию.
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США сообщили о переговорах с Россией по поводу работы посольств
Пресс-секретарь Госдепа Прайс сообщил о контактах США и России по поводу снятия части ограничений с посольств
США и Россия поддерживают контакты по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил первостепенное значение «дееспособности» американского посольства в Москве. По его словам, в период конфликта необходимо иметь возможности для переговоров. Однако Прайс подчеркнул, что посольство в Москве не обсуждает ситуацию на Украине. «Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать на полях саммита G20 проблему работы посольства, Прайс ответил, что не ждет подобных переговоров. Он заявил: «Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что американские дипломаты в Москве занимаются «медиа-безумием» вместо своих прямых обязанностей. Как заявила Захарова, сотрудники посольства США «в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха».
В СБ ООН запланировано голосование по резолюции о биолабораториях на Украине
Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о биолабораториях на Украине запланировано на среду
В среду в СБ ООН состоится голосование по проекту российской резолюции, касающейся военно-биологической деятельности на территории Украины, сообщили источники в Совбезе.
Источники РИА «Новости» сообщили, что голосование планируется провести «во второй половине дня». В проекте резолюции Совбезу предлагается создать комиссию в составе всех членов СБ для расследования претензий к США и Украине по обязательствам в рамках Конвенции о биологическом оружии «в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».
Напомним, в конце октября российская сторона направила жалобу председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что проект российской резолюции включает выезд экспертов на место для расследования.
В Белом доме заявили о желании решить конфликт на Украине переговорами с позиции силы
Белый Дом: США хотят переговорного решения конфликта на Украине после успеха на поле боя
Вашингтон не ищет конфликта с Россией и хочет переговорного решения конфликта на Украине, но после успеха на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Цели президента были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один», – передает его слова РИА «Новости».
В числе других задач он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы Киев пришел к переговорному процессу в наиболее выгодном положении. «Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло», - сказал Кирби.
Кирби добавил, что США не стремятся к смене власти в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
В США поставили украинский флаг в один ряд с ЛГБТ-символикой
Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
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Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.
В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.
Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.
Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.
США разъяснили временные рамки потолка цен на российскую нефть
Минфин США решил не распространять рамки потолка цен на нефть, которую погрузили на суда до 5 декабря
Если российскую нефть погрузили на суда до 5 декабря и выгрузят до 19 января, то на нее не будет распространяться механизм потолка цен, сообщил минфин США.
Минфин объяснил, что «ценовой предел» не распространяется на сырую нефть из России, которую «погрузили на суда до 12.01 утра 5 декабря» и выгрузят «до 00.01 19 января», передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Вашингтон намерен изменить условия по введению потолка цен на нефть из России в сторону смягчения. По данным СМИ, американские власти не хотят запускать механизм лимита цен до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.
Китай назвал легитимными вопросы России по биолабораториям на Украине
Зампостпреда Китая при ООН назвал легитимными поднятые Россией вопросы по биолабораториям США на Украине
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Китай считает легитимными поднятые Россией вопросы о деятельности биолабораторий США на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН.
В ходе выступления на заседании СБ ООН китайский дипломат обратил внимание, что с марта Россия неоднократно направляла в Совет Безопасности всемирной организации утверждения о том, что есть подозрения, что Соединенные Штаты проводят на территории Украины военные действия в биологической области, передает ТАСС.
Гэн Шуан подчеркнул, что, по мнению Пекина, любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами.
Заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации отметил, что на консультативном совещании в сентябре ответов в полной мере на жалобы России не последовало, поэтому Россия как государство-участник направила свои жалобы в Совет Безопасности, что разумно и легитимно, и блокировать это нельзя.
Ранее Британия, США и Франция заблокировали проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Госдеп не увидел оснований для приостановки «зерновой сделки» Россией
Представитель Госдепа Прайс отказался считать атаку на российские корабли основанием для приостановки «зерновой сделки»
По мнению США, украинская атака на корабли Черноморского флота не является «оправданием» для решения России приостановить «зерновую сделку», следует из заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Как заявил Прайс, США и «другие страны» полагают, что российскому решению «не может быть оправдания». По версии Вашингтона, «любые» российские аргументы якобы игнорируют «затруднение и блокировку доступа зерна» в государства, которым оно необходимо, передает РИА «Новости».
Прайс заявил, что российское решение вызывает сожаление и влияет на продовольственную безопасность в мире. Он призвал Россию вернуться к полноценному участию в сделке, а остальных участников соглашения – продлить действие инициативы, передает ТАСС.
По словам Прайса, помехи в реализации сделки ведут к скачкам цен на продукты, снижают доверие страховщиков и перевозчиков, приводят к новым трудностям для государств с низким уровнем доходов, которые уже страдают от тяжелого гуманитарного кризиса и продовольственной нестабильности. Прайс сказал, что уже можно видеть повышение стоимости продовольствия. «Нам нужно, чтобы цены продолжили снижаться», – сказал он.
«Все мы помним, в каком тяжелом положении находился мир до начала реализации зерновой сделки, как резко выросли цены на продовольствие и сырьевые товары. С началом реализации этой инициативы цены упали. Но весь этот прогресс висит на волоске, если Россия не возобновит свое участие в данной инициативе. Это не просто ударит по Украине, это станет болезненным ударом для всего остального мира», – заявил представитель Госдепа.
США утверждают, что 66% зерна якобы направляется в развивающиеся страны, 19% общего объема зерна – в наименее развитые страны мира. При этом Прайс бездоказательно обвинил Россию в том, что Москва «может исказить данные». Объясняя перевозку зерна в Европу, Прайс заверил, что там зерно «перерабатывают, а затем отправляют в развивающиеся страны со средним и низким уровнем дохода».
Напомним, Украина предприняла атаку на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. После этого Россия объявила о решении приостановить участие в «зерновой сделке». Следует отметить, что главными бенефициарами сделки оказались не неиболее нуждающиеся страны, а страны Запада.
Президент России Владимир Путин расценил ситуацию с вывозом зерна с Украины как «сплошное надувательство». Он указал, что «зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран».
Байден пообещал оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент США Байден заявил о планах Вашингтона оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго».
В ответ на соответствующий вопрос Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго», передает РИА «Новости».
Напомним, в конце июня Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде объявил об усилении военного присутствия США в Европе.
США обвинили КНДР в поставках России артиллерийских снарядов
Власти КНДР якобы тайно переправляют российской стороне артиллерийские снаряды, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
КНДР якобы направляет России «значительное количество» артиллерийских снарядов, не раскрывая истинное место поставок и делая вид, что грузы идут в страны Ближнего Востока или Северной Африки, заявил Кирби, передает ТАСС.
По его словам, эти поставки не смогут изменить ход спецоперации, а Украина продолжит получать критически важные системы безопасности, необходимые ей для «самозащиты».
США намерены «консультироваться с союзниками и партнерами, особенно в ООН, по поводу дополнительных мер по привлечению [сторон] к ответственности», заключил Кирби.
Напомним, Северная Корея поддержала возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, отметив, что уважает волю жителей, которые решили воссоединиться с РФ.