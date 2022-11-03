Президент Сербии сравнил Белград с прибежищем шпионов и беженцев

Президент Сербии Вучич сравнил Белград с прибежищем шпионов и беженцев

Президент Сербии Александар Вучич во время выступления в Агентстве разведки и безопасности республики сравнил Белград с городом, изображенным в фильме 1942 года «Касабланка», как прибежище шпионов и беженцев от войны, сообщает Bloomberg.

Автор статьи, опубликованной на сайте Bloomberg, пришел к выводу, что в Белграде глубоко укоренились пророссийские – если не «пропутинские» – настроения.

Во время выступления в Агентстве разведки и безопасности Сербии 17 октября Вучич сравнил столицу своей страны в последние недели с городом, изображенным в фильме 1942 года «Касабланка», как место, кишащее шпионами и беженцами от войны.

По словам Вучича, с начала конфликта на Украине в Сербию приехали более 100 тыс. россиян и много украинцев, из которых 17 тыс. получили в республике вид на жительство, а остальные переехали в другие страны или остались в Сербии в качестве посетителей.

Вучич также заявил, что когда в Сербии бывают гости из России, то местные власти обнаруживают сотрудников спецслужб Запада, которые следят за россиянами. Он также выступил с утверждением, что за гостями с Запада в Сербии тоже кто-то следит.

Как считает автор статьи, присутствие русских в Белграде, население которого составляет около 1,4 млн человек, заметить нетрудно. В материале отмечается, что одной из достопримечательностей города является отель «Москва» в стиле ар-нуво, а культурный центр «Русский дом» находится чуть дальше по дороге. Кроме того, энергетический гигант ПАО «Газпром» спонсирует белградскую «Ред Стар» – самую успешную футбольную команду Сербии.

По словам 33-летнего Михаила Коростикова, который до начала спецоперации России на Украине работал в московском офисе Сбербанка, а позже перебрался в Сербию, если вы идете в Белграде в коворкинг, то все, что вы слышите, – это русский. Он также отметил, что в Сербии все относятся к нему как к соседу. По словам Коростикова, ему даже предложили бесплатную еду на рынке, когда узнали, что он русский. Он подчеркнул, что никогда не испытывал в Сербии ни малейшего негативного чувства по отношению к себе.

Напомним, во вторник министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что президент республики Александар Вучич приказал привести Вооруженные силы страны в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии.