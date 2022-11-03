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Президент Сербии сравнил Белград с прибежищем шпионов и беженцев
Президент Сербии Вучич сравнил Белград с прибежищем шпионов и беженцев
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Президент Сербии Александар Вучич во время выступления в Агентстве разведки и безопасности республики сравнил Белград с городом, изображенным в фильме 1942 года «Касабланка», как прибежище шпионов и беженцев от войны, сообщает Bloomberg.
Автор статьи, опубликованной на сайте Bloomberg, пришел к выводу, что в Белграде глубоко укоренились пророссийские – если не «пропутинские» – настроения.
Во время выступления в Агентстве разведки и безопасности Сербии 17 октября Вучич сравнил столицу своей страны в последние недели с городом, изображенным в фильме 1942 года «Касабланка», как место, кишащее шпионами и беженцами от войны.
По словам Вучича, с начала конфликта на Украине в Сербию приехали более 100 тыс. россиян и много украинцев, из которых 17 тыс. получили в республике вид на жительство, а остальные переехали в другие страны или остались в Сербии в качестве посетителей.
Вучич также заявил, что когда в Сербии бывают гости из России, то местные власти обнаруживают сотрудников спецслужб Запада, которые следят за россиянами. Он также выступил с утверждением, что за гостями с Запада в Сербии тоже кто-то следит.
Как считает автор статьи, присутствие русских в Белграде, население которого составляет около 1,4 млн человек, заметить нетрудно. В материале отмечается, что одной из достопримечательностей города является отель «Москва» в стиле ар-нуво, а культурный центр «Русский дом» находится чуть дальше по дороге. Кроме того, энергетический гигант ПАО «Газпром» спонсирует белградскую «Ред Стар» – самую успешную футбольную команду Сербии.
По словам 33-летнего Михаила Коростикова, который до начала спецоперации России на Украине работал в московском офисе Сбербанка, а позже перебрался в Сербию, если вы идете в Белграде в коворкинг, то все, что вы слышите, – это русский. Он также отметил, что в Сербии все относятся к нему как к соседу. По словам Коростикова, ему даже предложили бесплатную еду на рынке, когда узнали, что он русский. Он подчеркнул, что никогда не испытывал в Сербии ни малейшего негативного чувства по отношению к себе.
Напомним, во вторник министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что президент республики Александар Вучич приказал привести Вооруженные силы страны в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии.
Вассерман объяснил возвращение Собчак в Россию
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Обвиняемые по делу у вымогательстве у главы Ростеха могли взять всю вину на себя в надежде, что Ксения Собчак им поможет потом, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление матери Собчак сенатора Людмилы Нарусовой о том, что у дочери нет никакого статуса в деле о вымогательстве и она скоро вернется в Россию.
Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что у ее дочери телеведущей Ксении Собчак нет никакого статуса в деле о хищении. Кроме того, по ее словам, адвокаты «обжалуют сам факт обыска», который прошел в загородном доме журналистки в подмосковном коттеджном поселке Горки-8. Также сенатор отметила, что ее дочь в скором времени вернется в страну.
«Думаю, что Нарусова права. Полагаю, что обвиняемые по делу решили взять всю вину на себя в надежде, что Собчак потом им, когда они отсидят свое и выйдут, чем-то поможет. Я, правда, подозреваю, что эта надежда не оправдается. В рамках той тусовки, к которой принадлежат Нарусова и Собчак, уже оказанная услуга не стоит ни гроша. Но, возможно, они надеются, что они смогут шантажировать Ксению Анатольевну угрозой разглашения ее роли в этой системе вымогательств», – высказал мнение Вассерман.
Собеседник полагает, что Собчак должна была знать, если кто-то из ее ближнего окружения начал бы размещать компромат на принадлежащих ей ресурсах.
«Я не исключаю, что она все-таки рискнет вернуться в надежде на то, что эти деятели взяли вину на себя. Но также я очень надеюсь, что хотя бы из числа свидетелей по делу ее не исключат. Скорее всего, она вернется, так как теми методами, которыми зарабатывает она, можно зарабатывать только в Российской Федерации, а не в других местах», – говорит депутат.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», возбужденному в отношении коммерческого директора тележурналистки Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.
После этого телеведущая уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
28 октября стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
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Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.
«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.
По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.
«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.
Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.
27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.
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Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала
Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.
Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.
Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.
Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы.
Умерла актриса Светлана Спиридонова
Актриса Театра им. Волкова Светлана Спиридонова умерла на 63-м году жизни
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Умерла советская, российская актриса театра и кино Светлана Спиридонова, сообщила пресс-служба ярославского Театра драмы им. Федора Волкова.
Как говорится в некрологе театра, более 30 лет Спиридонова выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. «Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны», – передает РИА «Новости» текст некролога.
Причина смерти не уточняется, однако известно, что актриса тяжело болела. Прощание со Светланой Спиридоновой состоится 2 ноября в Ярославле.
Светлана Спиридонова родилась 10 января 1960 года. В 1983 году окончила ГИТИС и была принята в труппу Ярославского государственного академического театра драмы имени Волкова. Спустя пять лет актриса вместе с частью труппы создала Тольяттинский драматический театр «Колесо». В 1991 году Светлана Спиридонова вернулась в Ярославль и стала актрисой ТЮЗа, спустя четыре года она вновь пришла в Театр им. Волкова. Когда главным режиссером театра – в 2009-2012 годах – был Сергей Пускепалис, Светлана Спиридонова сыграла во всех его спектаклях.
На экране она дебютировала в середине 1980-х годов в мюзикле с Альбертом Филозовым «Люби меня, как я тебя». Также снималась в фильмах «Земский доктор», «Берега любви», «Напарницы», «Уцелевшие», «Чужая стая».
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова колко прокомментировала приветствие действующего президента США Джо Байдена, начавшееся со слов «Геи и джентльмены».
Спикер МИД в своем Telegram-канале отметила, как рада, что «гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся». Так она отреагировала на короткий видеоролик в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.
В нем президент, позабывший, когда он вступил в должность, обращается к американцам словами «Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена».
Во время своего выступления во Флориде Байден допустил еще ряд оговорок. Так, он назвал «Иваном» обрушившийся на США ураган «Иан» и перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он в очередной раз заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался через шесть лет после возращения из этой страны.
С сентября действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл устраивают встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года.
Собрания проводятся «очень малой группой», при этом Байден, хоть и заявлял публично о желании участвовать в выборах, пока не объявил об окончательном решении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Как пишет Washington Post, Байден считает, что будет более склонен к участию в выборах, если в них также примет участие экс-президент США Дональд Трамп. Формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года. Издание отмечает, что управляющий Демократической партией США национальный комитет обычно выполняет функцию «подразделения президентской политической операции», если действующий глава государства – демократ. Источники отмечают, что «поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга».
Напомним, в середине октября сообщалось, что переизбрание Байдена на пост президента США поддерживают только 33% американцев, 54% хотели бы проголосовать за кого-нибудь другого, еще 10% пока не определились.
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В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице
Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.
По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.
Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.
При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.
Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть
Французский обозреватель заявил о возможности России продавать нефть по сниженной цене в обмен на ее страхование
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Россия могла бы продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, выразил мнение автор статьи во французском издании Causeur.
Как подчеркивает публицист, Россия не будет ограничивать нефтяной экспорт после установления потолка цен, в том числе и по причине ограниченной емкости хранилищ на территории страны. Поэтому есть смысл предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая уйдет по цене меньше «потолка», а страны Европы, в свою очередь, объявят об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, передает Прайм со ссылкой на Causeur.
Журналист утверждает, что таким образом ЕС может сохранить запрет, избегая эффекта бумеранга для экономик. Однако автор статьи признает, что предложенная им схема достаточно хитра и рискованна, так как нет уверенности, что ее можно будет запустить.
Тем временем аналитики Vortexa подсчитали, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.
«Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.
При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.
В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
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Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
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Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях
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За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.
ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.
«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.
На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.
Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.
У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.
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Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе
Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника
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Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике.
«Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать».
Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех».
По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он.
Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он.
Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении.
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Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»
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Шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы», а также обвинила капитализм в «колониализме, империализме, угнетении, геноциде» и «расистском, репрессивном экстракционизме».
В лондонском Royal Festival Hall, где состоялся «детский крестовый поход» в честь выхода «Климатической книги», манифеста Греты Тунберг, эко-активистка произнесла еще более радикальную речь о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде, пишет The Telegraph.
«Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам», – сказала Тунберг.
В своей книге Тунберг опиралась на работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным, а порожден капитализмом, как и другие формы социальной несправедливости, от которых страдает общество.
В этих работах отмечается, что рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа. Выходом из этого положения может стать отказ богатых стран от экономической экспансии как социальной цели, пишет издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Тунберг заявила протест против вступления своей родины в НАТО. Это весьма нетипично как для Тунберг, прежде избегавшей чисто политических вопросов, так и для европейских «зеленых», которые расширение альянса обычно поддерживают.
Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.