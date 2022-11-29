Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном

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29 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
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Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
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Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
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Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году
Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.
На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
Путин и Токаев обсудили возможность построения «тройственного газового союза» с Узбекистаном
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Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
По его словам, представители Казахстана собираются изучить тему, чтобы подойти к нужным результатам и соглашениям. Так, лидеры России и Казахстана согласились начать подробные переговоры с участием экспертов всех участников (трех стран) для принятия решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
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В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.
На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.
В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.
Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны
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У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны.
«Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев.
По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт.
В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев.
И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт.
В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами.
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Началась встреча Путина и Токаева
Глава российского государства Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Москве, на ходу договорившись, кто будет говорить первым на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин на встрече с президентом Казахстана еще раз поздравил Токаева с победой на выборах и пожелал осуществить все намеченные планы масштабных преобразований в стране, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что у России и Казахстана большие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.
Газпром напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа
Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, сообщили в компании.
В Telegram-канале компании обратили внимание на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Газпром напомнил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Ранее Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Россия и Казахстан договорились поддерживать союзнические отношения
Россия и Казахстан договорились не наносить ущерб союзническим отношениям
Москва и Астана будут воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, следует из декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
В декларации, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что в случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии министерств иностранных дел.
Также в документе, подписанном российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, говорится, что страны продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Токаев счел особенным первый после переизбрания визит в Россию
Президент Казахстана Токаев отметил особое значение своего визита в Россию после переизбрания
Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что первый зарубежный визит после победы на выборах главы страны он совершил именно в Россию.
По его словам, определенный символизм в этом визите есть, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на досрочных выборах, они состоялись 20 ноября. В понедельник лидеры России и Казахстана проводят встречу в Москве.
Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ
Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами, говорится в тексте Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
В подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым декларации говорится, что обе страны намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации.
Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.
«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами», – говорится в декларации.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Путин рассказал о кризисе в международной торговле
Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Москва переводит экспорт и импорт на новые рынки
Россия переводит импорт и экспорт на новые рынки из-за того, что международная торговля в данный момент пребывает в кризисе, заявил президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.
По его словам, особое внимание уделено развитию взаимной транспортно-логистической инфраструктуры, а также снижению мешающих ограничений. При этом Путин отметил актуальность этих вопросов в данный момент, пока международная торговля находится в кризисе. Российский лидер отметил, что Москва осуществляет необходимые меры по смещению экспортно-импортных операций на другие рынки, передает ТАСС.
Ранее президент рассказал, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Путин: Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана
Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов, сотрудничество наладили 76 из 89 регионов страны, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что Россия остается самым крупным инвестором в экономику Казахстана, объем вложений – почти 17 млрд долларов, совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном уже наладили 76 из 89 российских регионов, и оно будет углубляться, передает ТАСС.
В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил рост российских инвестиций в страну и заверил, что будет сделано все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в экономику. Также он заявил, что Казахстану и России следует ускорить модернизацию логистических цепочек.
Ранее глава российского государства Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Москве.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Москву.
Песков объяснил важность визита главы Казахстана Токаева в Россию
Представитель Кремля заверил во взаимной важности отношений между Россией и Казахстаном
Факт прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после переизбрания сначала в Россию показывает, как Москва и Астана взаимно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, визит Токаева подчеркивает взаимодействие и развитую коммуникацию между Москвой и Астаной. Песков заверил, что в планах Кремля ориентироваться на это и дальше, так как Казахстан для России важный союзник и партнер, передает РИА «Новости».
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов
Гендиректор по энергетике ЕК Йоргенсен предсказала ЕС зиму в 2023–2024 годах тяжелее нынешней
В 2022–2023 годах зима для стран ЕС будет трудной, но следующая может оказаться еще тяжелее, заявила гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.
Йоргенсен выразила уверенность, что в Европе сделали все возможное для подготовки к наступающей зиме. Однако, по ее словам, «большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит» следующей зимой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Она указала на сохранение дисбаланса на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. Прежде, по словам Йоргенсен, российский газ занимал долю в 40%, в ноябре же она сократилась до 7%. ЕК ожидает проблемы с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле. ЕС ведет работу по сокращению потребления энергии.
Йоргенсен, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЕС за год перестать зависеть от российских энергоносителей, сказала, что «это невозможно». При этом она подчеркнула «важность сокращения спроса и энергоэффективность в вопросе того», как ЕС «станет независимым от российских поставок».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
Токаев перед встречей с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
В понедельник из Кремля президенты обратятся по видеосвязи к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге, передает ТАСС.
Затем Путин и Токаев проведут переговоры, по итогам которых ожидается подписание документов, в том числе декларации между РФ и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.
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