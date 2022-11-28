Суд в Петербурге вынес решение по нападению на композитора Колкера

Жителя Южно-Сахалинска Ивана Худякова, напавшего на композитора Колкера, освободили в зале суда

Напавшего на композитора Александра Колкера жителя Южно-Сахалинска Ивана Худякова приговорили к 10 месяцам исправительных работ, но его освободили в зале суда в связи с отбытием наказания за время следствия, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Приморский райсуд Санкт-Петербурга приговорил 46-летнего Ивана Худякова за умышленное причинение легкого вреда здоровью к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%, при этом ему зачли время содержания под стражей. В связи с этим наказание считается отбытым, и Худякова освободили в зале суда, передает ТАСС.

Ранее его обвинили в покушении на убийство, но суд переквалифицировал действия фигуранта по менее тяжкой статье.

Напомним, в феврале подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера Александра Худякова отправили под арест. Днем 20 февраля в подъезде дома по набережной Черной речки Худяков напал с ножом на 88-летнего Колкера в кабине лифта, он ударил в область головы, но композитор оказал активное сопротивление и нож попал в руку.

Оказалось, что Худяков был почитателем умершей жены потерпевшего, певицы Марии Пахоменко и совершил преступление на почве неприязни.

Александр Колкер известен как автор песен «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки» и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам как «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», спектаклям и мюзиклам.