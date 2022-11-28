Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед футбольным матчем Камерун – Сербия

Арабские музыканты исполнили русские мелодии для болельщиков ЧМ в Катаре

Сербские болельщики устроили пляски под мелодии русских песен, их арабские музыканты исполнили перед началом матча между сборными Камеруна и Сербии на ЧМ по футболу в Катаре.

Организаторы ЧМ устроили выступления разных музыкальных коллективов перед началом матча на стадионе «Аль-Джануб» в Аль-Вакре, передает РИА «Новости».

Одна из арабских групп исполнила известные мелодии русских песен «Калинка-малинка» и «Катюша», это стало причиной большого ажиотажа среди сербских болельщиков. Они увлеченно пританцовывали под русские мелодии.

Отметим, что выступления российских коллективов в дни ЧМ по футболу в учреждениях культуры Катара проходят ежедневно. Также болельщики могут посмотреть спектакль «Лебединое озеро» на льду в организованной россиянами фан-зоне вблизи стадиона в городе Люсейль, который будет встречать финальный матч ЧМ.

Сотни российских болельщиков приехали в Катар на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Камеруна.

Болельщики приехали в Катар из разных городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону и других. За час до игры сербские и российские болельщики тепло общались, фотографировались и скандировали дружеские кричалки, передает ТАСС.

«Косово – Сербия, Крым – это Россия», – одна из популярных кричалок перед игрой. Многие сербские болельщики пришли на игру в двойных флагах – Сербии и России.

Ранее катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея.