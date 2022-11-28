В НОМ оценили итоги муниципальных выборов в двух российских регионах

Политологи и региональные эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) прокомментировали итоги муниципальных выборов в Бурятии и Томской области, прошедших 27 ноября.

На досрочных выборах главы сельского поселения «Зун-Мурино» проголосовало 427 избирателя, явка составила 53, 24%. Избрана Ольга Дугарова – кандидат от партии «Единая Россия» (58,92%), сообщается на сайте НОМ.

По итогам отложенного голосования на довыборах депутатов представительного органа городского поселения «Северомуйское» по многомандатному избирательному округу № 5 явка составила 11,51%. Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Бурятского госуниверситета Дарима Будаева считает, что такой уровень активности избирателей характерен для северных небольших поселений. Победу одержали три кандидата – самовыдвиженца.

«Активность избирателей на выборах главы «Зун-Мурино» была значительно выше, видимо, в связи с тем, что они посчитали выборы главы сельского поселения более значимыми», – отметила Будаева. Отсутствие кандидатов от других партий, добавила эксперт, скорее свидетельствует об кадровом голоде среди их сторонников, желающих занимать выборные должности.

На довыборах депутата думы Каргасокского района избиратели отдали предпочтение кандидату от партии «Единая Россия» Михаилу Хлопотному: 137 голосов или 62,27%. Явка составила 8,89% избирателей.

По словам доцента кафедры политологии Томского государственного университета Сергея Шпагина, уровень активности большинства партий на довыборах был традиционно низок, как и в целом на выборах в сельских районах.

«Кандидатов и наблюдателей оппозиционным партиям на селе найти очень сложно. Местные отделения здесь имеют только старые парламентские партии, однако в сельской местности эти отделения часто существуют лишь на бумаге. Не удивительно, что кандидатов от ЛДПР и СРЗП выдвинули не местные, а региональные отделения партий, а КПРФ вообще не выдвинула никого», – обратил внимание эксперт.

Что же касается фактора успеха кандидата от партии «Единая Россия», то эксперт убежден, что ключевую роль сыграла его известность среди местных жителей.