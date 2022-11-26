В Норвегии призвали наказать камерунского футболиста за флаг России на ЧМ по футболу

Экс-премьер Киргизии оценил вероятность дерусификации Бишкека

Экс-премьер Кулов: Дистанцирование от России исключено – нас объединяют колоссальные культурные и экономические связи

Районы Бишкека вряд ли будут переименованы. Это непопулярная инициатива. К тому же дистанцирование Киргизии от России исключено. Разорвать столь большое число связей нереально, сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, комментируя инициативу спикера парламента страны о переименовании четырех районов Бишкека.

«Важно понимать, что это всего лишь частная инициатива спикера парламента Нурлана Шакиева. Не стоит придавать ей серьезного значения. Он выступил как рядовой член народного собрания – курултая. Там прозвучало много различных предложений, и это – всего лишь одно из них», – считает политик.

«Насколько оно реально? Речь идет о четырех районах Бишкека – Ленинском, Свердловском, Первомайском и Октябрьском. Я сильно сомневаюсь в том, что эти районы будут переименованы. На это потребуются определенные средства. К тому же подобная мера окажется крайне непопулярной. Допустим, начнут выискивать из бюджета деньги на то, чтобы осуществить переименование. Потребуется замена сотен документов, даже паспорта изменению подвергнутся», – подчеркивает экс-премьер.

«Все это крайне сложный и длительный процесс. Нам сейчас просто физически и материально не до этих новаций. Есть дела более важные», – акцентирует Кулов.

«Дистанцирование от России полностью исключено. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я в этом уверен достаточно глубоко. Нас многое связывает в культурном отношении. Имеют место и тесные взаимосвязи в экономическом плане. Более того, санкции сказываются и на нас», – считает политик.

«Стали возникать определенные сложности. На нас пытаются повлиять, чтобы мы стали «оторванными» от России. Эти попытки ни к чему не приведут. Мы состоим в ряде союзов, например, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Разорвать все это просто нереально», – резюмирует Кулов.

Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык. Шакиев отметил, что в республике есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Так, по его словам, необходимо срочно переименовать все районы Бишкека.

Подобную инициативу ранее выдвинули еще несколько депутатов киргизского парламента. Они также хотят, чтобы всем районам столицы республики были присвоены киргизские названия. Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.

Бишкек территориально делится на четыре района – Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.

Президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.

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