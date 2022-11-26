Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью

Вариант коронавируса на основе штамма «омикрон», вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта был создан в Бостонском университете США, он вызвал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких.

При этом защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Кириллов подчеркнул, что сам факт такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, а исследования провели на средства госбюджета США без разрешения национального регулятора по биобезопасности.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон может в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам неэтических и незаконных экспериментов, которым является и создание нового штамма коронавируса.

Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.