Пользователи соцсетей рассказали о своем опыте столкновения с домашним насилием

Большинство пользователей Рунета были свидетелями домашнего насилия. При этом чаще всего опрошенные сталкивались с психологической словесной агрессией, реже – с физической, свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного социальной сетью «Одноклассники» совместно с командой исследований VK.

Согласно результатам исследования, 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия, а 35% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались и не были свидетелями агрессивного поведения ни в своей семье, ни в семьях знакомых, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Из сталкивавшихся с семейным насилием 27% заявили, что слышали крики соседей за стенкой, 25% были в подобных ситуациях лично, а 20% заявили, что в семьях знакомых случаются эпизоды с применением насилия. Исследование показало, что чаще всего респонденты лично или через опыт знакомых сталкивались с психологической словесной агрессией, реже – с физической.

В качестве вербальной агрессии наиболее распространены унижение и критика, угрозы расправы, запрет на общение с родственниками и друзьями. Физические нападения в быту встречаются в виде пощечин и шлепков, рукоприкладства с нанесением тяжкого вреда, сексуального акта против воли партнера.

Для противодействия домашнему насилию 87% опрошенных готовы прийти на помощь. Из них 53% вызовут в этом случае полицию, а 34% заявили о готовности вмешаться лично. Но 1% предпочли бы никак не участвовать в конфликте.

В ходе опроса у респондентов также спросили, могут ли они сами стать источником агрессии для близких. Пользователи признались, что чаще применяют словесные приемы и реже – физические. Большинство – 58% респондентов отметили, что могут повысить голос.

В целом психологическое давление как один из видов домашнего насилия признают 78% опрошенных, из них 81% – женщины, 75% – мужчины. 22% (25% мужчин и 19% женщин) считают насилием только физическое воздействие.

Почти половина, 47% респондентов, считают, что никакие поступки не должны и не могут оправдывать насилие. В качестве оправдания насилия пользователи Рунета называли самозащиту или защиту другого члена семьи, измену или подозрения в измене, воспитательные меры, «чтобы бытовые ошибки не повторялись», невыполнение супружеского долга.

В исследовании «О чем не принято молчать» участвовали 1200 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета.